Megmozdult a kötvénypiac: eddig és ne tovább

Az éjszaka nagyot emelkedtek ajapán kötvényhozamok, fokozódnak a kamatemelési várakozások. De ez nem egyedi eset. Az amerikai, angol, francia kötvényhozamok és fontos csúcsok közelében vannak. A befektetők egyértelműen aggódnak az emelkedő inflációs kockázatok miatt.

Beindult a globális hozamemelkedés a nemzetközi kötvénypiacokon. Az amerikai, japán, német, francia és angol kötvényhozamok is több évtizeded magasságokba emelkedtek. A befektetőket egyre jobban zavarja a túlzott állami költekezés és az emelkedő inflációs nyomás. Egyértelműen gyújtópont közelébe érkezett a nemzetközi kötvénypiac.

A Portfolio hasabájan már két hónapja levezettük mekkora lehet rosszabb esetben az iráni háború okozta infláció. 10 napja pedig arról írtunk, hogy a kötvénypiac lehet az egyik gócpont és azt is jeleztük, hogy a jegybankok magatartása a kulcs a részvénypiac szempontjából.

Mi történik?

Ez nem csak az iráni háborúról szól. Évek óta a fejlett országok többsége túlköltekezik, miközben az inflációt nem sikerült legyőzni. Ezt a helyzetet pedig csak tetézi az iráni háború. Itt a magasabb árak mellett az igazi probléma az kezd lenni, hogy a piac kezd rájönni arra, hogy az iráni helyzetnek nincs gyors megoldása, így pedig az inflációs sokk is a vártnál tovább tarthat. Erről a veszélyről két hónapja írtunk.

Mik a friss hírek?

A legfontosabb, hogy Japánban megemelkedtek a kamatemelési várakozások, miután a japán termelői infláció 5% közelébe emelkedett. Havi alapon 2,3% volt havi alapon az emelkedés. Japánban a hosszabb ideje tartó magasabb inflációs periódus kikezdi a jegybank hitelességét, miközben a fiskális politika a költekezés irányába mozdult el.

A kötvénypiaci jelzések fel fognak értékelődni a jövőben, ahogy az inflációs sokk hatásai épülnek be.

