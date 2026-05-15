Megszólalt a világhírű magyar tudós a Tisza-kormány előtt álló nagy lehetőségről

A világhírű magyar tudós (akivel az elmúlt években több interjút is készítettünk) Facebook-oldalán azzal a felütéssel osztotta meg friss írását, hogy legutóbb majdnem pontosan kilenc éve kapott felkérést vezércikk írására a Science-től, Amerika vezető tudományos folyóiratától. "Akkor, amikor a magyar kormány éppen a CEU ellen indított támadást. Annak az írásnak egészen más volt a címe és a hangulata: Academia under fire in Hungary" - írta most.

Ma örömmel térek vissza egy sokkal reménytelibb üzenettel

- fogalmazott posztjában.

Az elmúlt évtizedben a magyar tudományos életet fokozatosan átjárta a politikai befolyás.

Barabási szerint Magyarország talpra állása azért fontos, mert nehéz helyzete nem kifejezetten magyarspecifikus. "A demokratikus leépülés megmutatta, hogy egy kormánynak nem kell felszámolnia a tudományt ahhoz, hogy meggyengítse azt" - állapította meg. Csak át kell alakítania a kormányzást, jutalmaznia kell a lojalitást, és az intézmények működését - és fennmaradását - a politikai támogatástól kell függővé tennie - idézte fel a kutató, aki kiemelte:

Magyarországon a folyamat darabokban zajlott.

Majd sorolta:

testre szabott törvény kényszerítette ki a Közép-európai Egyetemet az országból,

a Tudományos Akadémiát megfosztották kutatóhálózatától,

az egyetemeket pedig közérdekű vagyonkezelő társaságokká alakították át, amelyek igazgatótanácsait gyakran politikai kinevezettek alkották,

Idővel ezek a lépések átléptek egy határt

- értékelte Barabási Albert-László.

A kutató szerint mindezek következtében az európai intézmények elvesztették a bizalmukat abban, hogy a magyar egyetemek továbbra is megfelelnek a függetlenség és az elszámoltathatóság alapvető normáinak. Ez pedig a nagyobb európai programokból való kizáráshoz, valamint számos intézmény finanszírozástól, együttműködéstől és diákcsere-programoktól való megfosztásához vezetett.

Barabási Albert-László nemzetközileg elismert hálózatkutató a munkásságát középpontjába állító, A képlettől a képig - A dataizmus művészete című kiállítás sajtóbejárásán a Műcsarnokban 2026. március 5-én. A május 10-ig látható tárlat a dataizmus fogalmát és az adatok mindennapokra gyakorolt hatását mutatja be. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A világszerte ismert magyar hálózatkutató szerint a magyar eset túlmutat önmagán, nem egyszerűen az intézményi áldozatválás története. Majd megállapítja: a tudományos teljesítmény régóta az ország polgári mitológiájának része, a 20. század elején az Egyesült Államokba emigrált magyar fizikusoktól és matematikusoktól kezdve az orvosi, fizikai és irodalmi Nobel-díjasok soráig, akik továbbra is formálják a magyarok világban elfoglalt helyükről alkotott képét.

Az Orbán-kormány évei alatt nem tűnt el a magyar tehetség - állapítja meg. Kitartott, még akkor is, amikor a bizonytalanság, a csökkenő bizalom és a gyengülő autonómia sok kutatót arra késztetett, hogy fontolóra vegye a szakma vagy az ország elhagyását - idézte fel Barabási, aki a most következő feladatokra fókuszálna már. Szerinte a cél most nem a bosszú vagy a nosztalgia lehet, hanem egy 21. századi kutatási ökoszisztéma. Majd sorolja a megoldási javaslatokat:

Újra kell építeni a bizalmat.

Az egyetemi tanácsokat depolitizálni kell.

Érdemalapú kinevezésekkel, átlátható eljárásokkal, fix időtartammal és szigorú összeférhetetlenségi szabályokkal.

Az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban, az Európai Unió kulcsfontosságú kutatási programjaiban való teljes részvétel helyreállítása azonnali diplomáciai prioritás kell, hogy legyen.

Az új kormány kétharmados többsége alkotmányos felhatalmazást ad arra, hogy ezeket a reformokat tartóssá tegye.

Alkotmányban szükséges garantálni az egyetemek és a kutatóhálózat autonómiáját.

"Amint ez az alap hitelessé válik, Magyarország újra megnyithatja kapuit" - vetíti előre, majd a jövő kihívásaira tér át.

Európa nagy részéhez hasonlóan Magyarország is egyre növekvő tehetséghiánnyal néz szembe: túl kevés fiatal választ tudományos pályát a modern társadalom igényeinek kielégítésére. Szerinte versenyképes feltételekre van szükség, hogy hazaérkezzenek a kivételes magyar tudósok. Az újonnan létrehozott Frontiers Alapítvány meglátása szerint fontos eleme lesz ennek.

Barabási Albert-László azt elismeri, hogy a tudomány helyreállítása előtt a kormány számára vannak sürgetőbb feladatok, azonban a tudomány szokatlanul értékes lehetőségeket kínál jelen helyzetben.

Egy látható, mérhető tesztet arra vonatkozóan, hogy valóban van-e intézményi helyreállítás

- állapítja meg.

2017-ben, amikor a magyar kormány a Közép-európai Egyetem ellen lépett fel, ezen az oldalon azt írtam, hogy a csata az egész világon visszhangot fog kelteni. És ez így is volt – de intő példaként. Magyarországnak most lehetősége van megmutatni a világnak, hogyan kell újjáépíteni az akadémiai szabadságot - folytatja a szakember, aki szerint Magyarország most útitervet mutathat a világnak.

