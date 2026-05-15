Gazdaság

Megszólalt Kapitány István az üzemanyagárstop fenntartásáról: ekkor dönthet a kormány, hogy mi lesz vele

Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop – mondta az RTL Híradónak Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Az új magyar kormány a mai napon 150 millió liter 95-ös benzint szabadított fel, gázolajból 425 millió litert.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője elmondta, azonnal hozzáférhetővé lett téve a mennyiség, már a pénteki naptól kiszolgálható lett a benzinkutakon.

Az utolsó előtti percben hozta ezt a döntést a kormány

– mondta Egri Gábor az RTL Híradónak.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára úgy nyilatkozott, a most felszabadított tartalék a következő hónap végéig biztosítja azt, hogy átlagos fogyasztás mellett a kiskereskedelmi forgalomban legyen elegendő benzin és gázolaj a védett áras kiszolgáláshoz.

Az üzemanyagok világpiaci árának emelkedése miatt azonban lényegesen többe kerül pótolni az ország biztonsági tartalékát.

Közben 12 közgazdász levelet írt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy szüntessék meg a maximált árat, mert az ársapka előbb-utóbb üzemanyaghiányhoz vezethet.

A miniszter szerint azonban jelenleg az árstop az ország érdeke.

Az, hogy mi fog történni június 30-a után, azt meglátjuk júniusban, hogy a világpiaci árak hogyan alakulnak

– mondta Kapitány István.  

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

