Megszólalt Kapitány István az üzemanyagárstop fenntartásáról: ekkor dönthet a kormány, hogy mi lesz vele

Az új magyar kormány a mai napon 150 millió liter 95-ös benzint szabadított fel, gázolajból 425 millió litert.
Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője elmondta, azonnal hozzáférhetővé lett téve a mennyiség, már a pénteki naptól kiszolgálható lett a benzinkutakon.
Az utolsó előtti percben hozta ezt a döntést a kormány
– mondta Egri Gábor az RTL Híradónak.
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára úgy nyilatkozott, a most felszabadított tartalék a következő hónap végéig biztosítja azt, hogy átlagos fogyasztás mellett a kiskereskedelmi forgalomban legyen elegendő benzin és gázolaj a védett áras kiszolgáláshoz.
Az üzemanyagok világpiaci árának emelkedése miatt azonban lényegesen többe kerül pótolni az ország biztonsági tartalékát.
Közben 12 közgazdász levelet írt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy szüntessék meg a maximált árat, mert az ársapka előbb-utóbb üzemanyaghiányhoz vezethet.
A miniszter szerint azonban jelenleg az árstop az ország érdeke.
Az, hogy mi fog történni június 30-a után, azt meglátjuk júniusban, hogy a világpiaci árak hogyan alakulnak
– mondta Kapitány István.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Elmondta Vitézy Dávid, mi az a három dolog, amit a minisztereitől kért Magyar Péter
A MÁV-kisiklásról is beszélt az új közlekedési miniszter.
Kiderült, pontosan milyen részvényekbe fektet be Donald Trump
Egyértelmű, melyik szektorban lát most hozamot az elnök.
Bejelentette első intézkedéseit Orbán Anita külügyminiszter
Két szimbolikus intézkedéssel kezdett az új csúcsdiplomata.
Gigantikus hadihajó érkezett a Hormuzi-szoros közelébe, egyetlen célja van
Bejelentést tett a hadügyminiszter.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorral kapcsolatban
Bejelentést tett a miniszterelnök.
Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus
Már Arad megyében van a veszélyes betegség.
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?