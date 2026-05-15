Megszólalt Karikó Katalin: az egészségügy állapota aggasztó
Karikó Katalin ingyenes, tisztán szakmai alapú tanácsadóként segíti Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter munkáját. A Nobel-díjas magyar biokémikus a feladat kapcsán elkeserítőnek nevezte a hazai ellátórendszer állapotát. Hangsúlyozta, hogy az egészségügy megmentéséhez elengedhetetlen a megelőzés kultúrájának kialakítása, egyúttal reagált a személyét érő radikális támadásokra is - tudósított a Telex.

A miniszter a hétfői bizottsági meghallgatásán jelentette be a felkérést. A kutató ezt azzal a kikötéssel fogadta el, hogy munkáját díjazás nélkül végzi, és a testületben kizárólag a valós tudására, nem pedig a hírnevére tartanak igényt. Karikó Katalin a Magyar Hangnak adott interjújában elmondta, hogy a mindenkori politikai rendszertől függetlenül eddig is igyekezett támogatni a hazai oktatás, a tudomány és az egészségügy ügyét.

Utóbbi terület helyzetét azonban régóta aggasztónak látja.

Szerinte a hazai ellátás sikeresebb működésének alapfeltétele a társadalmi szemléletváltás, mivel Magyarországon hatalmasak a lemaradások a prevenció terén. Példaként említette, hogy a nyugati országokkal ellentétben nálunk csak az emberek töredéke vesz részt a vastagbélszűréseken. Kiemelte: meg kell értetni a lakossággal, hogy mindenkinek személyes felelőssége van a saját egészségének megőrzésében. Ehhez az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a megfelelő minőségű alvás is hozzátartozik.

A nemzetközileg elismert tudós szerepvállalása ellen a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozást indított. Karikó Katalin ezzel kapcsolatban elárulta: ismerőseitől korábban is kapott már felvételeket olyan radikális gyűlésekről, ahol az akasztásával fenyegetőztek. Mint mondta, ezek az emberek a koronavírus elleni oltóanyag miatt gyűlölik őt. Tisztázta azonban, hogy bár az oltás biztonságos és rendkívül fontos, magát a vakcinát nem ő fejlesztette ki. Az ő 2005-ös felfedezései csupán megteremtették az mRNS-alapú oltóanyagok létrehozásának elengedhetetlen alapját.

