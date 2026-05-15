Megvárják az őszt a stratégiai fontosságú horvát híd felújításával

Ahogy arról korábban is írtunk, felszíni repedéseket találtak a horvátországi Pelješac-híd több pillérén. Emiatt még idén javítási munkálatokat végeznek a szerkezeten.
A Hrvatske ceste (Horvát Közutak) illetékesei hangsúlyozták, hogy a repedések nem veszélyeztetik a híd stabilitását és biztonságát. A javítást azonban már most megtervezik a hosszú távú károsodások megelőzése érdekében. Ivica Budimir, a vállalat igazgatóságának elnöke elmondta, hogy az érintett szakaszokon a beton felső rétegét a teherhordó vasalatig eltávolítják. Ezt követően a felületet helyreállítják, és kiegészítő védelemmel látják el.
A beavatkozás azért sürgős, mert a repedéseken keresztül só és nedvesség juthat a szerkezetbe. Ez 20-30 éven belül felgyorsíthatná a pilonok belső vasszerkezetének korrózióját.
A munkálatok várhatóan októberben, a turistaszezon végén kezdődnek meg, és még a következő idény előtt be is fejeződnek.
Budimir szerint a javítás csak minimálisan érinti a forgalmat, a híd pedig végig nyitva marad.
A repedések mellett az ellenőrzések során kisebb problémákat is feltártak. Az acélszerkezet egyes részein enyhe rozsdásodást tapasztaltak, néhány pillér alsó szakaszán pedig kisebb javításokra van szükség. A hatóságok ezeket rutinszerű karbantartási feladatoknak minősítették.
Mivel a létesítmény még garanciális időszakban van, a javítás költségeit a kivitelező állja. A Hrvatske ceste közölte, hogy évente végeznek állapotfelmérést, és a betonszerkezet összességében továbbra is jó állapotban van.
A Pelješac híd a horvát szárazföldet köti össze a Pelješac-félszigettel. Ennek köszönhetően a Dubrovnikba és Dél-Dalmáciába tartó utasoknak már nem kell áthaladniuk Bosznia-Hercegovina rövid tengerparti szakaszán.
