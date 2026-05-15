Nagy változásról döntött a német Lidl
A németországi Lidl átszervezte saját márkás iparcikk, vagyis a nem élelmiszer jellegű (non-food) részlegét. A cél az volt, hogy áttekinthetőbb és vásárlóbarátabb környezetet alakítsanak ki. Az újítás 2026. május 7-étől valamennyi német üzletben életbe lépett - írta meg az ESM Magazin.

A változtatás lényege, hogy a korábbi, kevésbé strukturált termékelrendezést megszüntették. Ehelyett a vásárlók hat jól elkülönített, színkódokkal és táblákkal jelölt kategóriában böngészhetik a kínálatot.

A hat szekció az áruházlánc saját márkái köré szerveződik. Ezek

  • a barkács és kert (Parkside),
  • a konyha és háztartás (Silvercrest),
  • a sport és szabadidő (Crivit), a lakberendezés (Livarno),
  • a divat és kiegészítők (Esmara),
  • valamint a baba,
  • gyermek és játék (Lupilu) kategóriákat foglalják magukba.

Az üzletek belső elrendezése is megváltozott. A hűtőpultok és a kasszák között mostantól egy jól követhető vásárlói útvonal vezeti végig a vevőket az iparcikksoron. Ez a kialakítás arra ösztönzi őket, hogy a heti bevásárlás közben is nézelődjenek.

Az áruházi kínálatot emellett szezonális termékekkel is rendszeresen frissítik, így folyamatosan fenntartják az impulzusvásárlás lehetőségét.

A fizikai boltok és az online értékesítés összekapcsolása szintén kiemelt szerepet kapott az átalakítás során. Míg az üzletekben a termékválaszték folyamatosan változik, a webáruházban állandó kínálat várja a vevőket. Ha egy termék a fizikai boltban már elfogyott,

QR-kódok és információs táblák irányítják a vásárlókat az online felületre.

Lapunk megkérdezte a magyar céget, hogy ilyen változásra kell-e számítani itthon. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

