Nagy változásról döntött a német Lidl

A változtatás lényege, hogy a korábbi, kevésbé strukturált termékelrendezést megszüntették. Ehelyett a vásárlók hat jól elkülönített, színkódokkal és táblákkal jelölt kategóriában böngészhetik a kínálatot.

A hat szekció az áruházlánc saját márkái köré szerveződik. Ezek

a barkács és kert (Parkside),

a konyha és háztartás (Silvercrest),

a sport és szabadidő (Crivit), a lakberendezés (Livarno),

a divat és kiegészítők (Esmara),

valamint a baba,

gyermek és játék (Lupilu) kategóriákat foglalják magukba.

Az üzletek belső elrendezése is megváltozott. A hűtőpultok és a kasszák között mostantól egy jól követhető vásárlói útvonal vezeti végig a vevőket az iparcikksoron. Ez a kialakítás arra ösztönzi őket, hogy a heti bevásárlás közben is nézelődjenek.

Az áruházi kínálatot emellett szezonális termékekkel is rendszeresen frissítik, így folyamatosan fenntartják az impulzusvásárlás lehetőségét.

A fizikai boltok és az online értékesítés összekapcsolása szintén kiemelt szerepet kapott az átalakítás során. Míg az üzletekben a termékválaszték folyamatosan változik, a webáruházban állandó kínálat várja a vevőket. Ha egy termék a fizikai boltban már elfogyott,

QR-kódok és információs táblák irányítják a vásárlókat az online felületre.

Lapunk megkérdezte a magyar céget, hogy ilyen változásra kell-e számítani itthon. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

