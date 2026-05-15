Nagy változásról döntött a német Lidl

A változtatás lényege, hogy a korábbi, kevésbé strukturált termékelrendezést megszüntették. Ehelyett a vásárlók hat jól elkülönített, színkódokkal és táblákkal jelölt kategóriában böngészhetik a kínálatot.
A hat szekció az áruházlánc saját márkái köré szerveződik. Ezek
- a barkács és kert (Parkside),
- a konyha és háztartás (Silvercrest),
- a sport és szabadidő (Crivit), a lakberendezés (Livarno),
- a divat és kiegészítők (Esmara),
- valamint a baba,
- gyermek és játék (Lupilu) kategóriákat foglalják magukba.
Az üzletek belső elrendezése is megváltozott. A hűtőpultok és a kasszák között mostantól egy jól követhető vásárlói útvonal vezeti végig a vevőket az iparcikksoron. Ez a kialakítás arra ösztönzi őket, hogy a heti bevásárlás közben is nézelődjenek.
Az áruházi kínálatot emellett szezonális termékekkel is rendszeresen frissítik, így folyamatosan fenntartják az impulzusvásárlás lehetőségét.
A fizikai boltok és az online értékesítés összekapcsolása szintén kiemelt szerepet kapott az átalakítás során. Míg az üzletekben a termékválaszték folyamatosan változik, a webáruházban állandó kínálat várja a vevőket. Ha egy termék a fizikai boltban már elfogyott,
QR-kódok és információs táblák irányítják a vásárlókat az online felületre.
Lapunk megkérdezte a magyar céget, hogy ilyen változásra kell-e számítani itthon. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.
