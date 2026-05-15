  • Megjelenítés
NIS-felvásárlás: Szerbia ma küldi az ajánlatát a Molnak!
Gazdaság

NIS-felvásárlás: Szerbia ma küldi az ajánlatát a Molnak!

Portfolio
Szerbia a nap végéig benyújtja a NIS olajvállalattal kapcsolatos ajánlatát a Molnak, amelynek hétfőig kell nyilatkoznia arról – jelentette be Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter. A Mol januárban írt alá keretmegállapodást a Gazpromnyefttel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról, mivel a vállalat amerikai szankciók alatt áll többségi orosz tulajdona miatt.

Szerbia a nap végéig benyújtja a NIS-re vonatkozó ajánlatát a Molnak, a magyar vállalatnak pedig hétfőig kell nyilatkoznia róla

közölte ma Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter.

Van előrelépés a Mollal folytatott tárgyalásokban, de a célunk világos: megvédeni a gazdaságunkat” – mondta az RTS-nek Athénban, ahol miniszteri szintű energetikai konferencián vesz részt.

A Mol csoport januárban írta alá a kötelező érvényű keretmegállapodás főbb feltételeit tartalmazó dokumentumot (Heads of Agreement) az orosz Gazpromnyefttel a NIS-ben meglévő 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról. A NIS amerikai szankciók alatt áll a többségi orosz tulajdon miatt.

Még több Gazdaság

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter

Kormányalakítás: meglépte Magyar Péter, amit sokat vártak a Karmelitánál

Levelet írt a Mol a benzinkutaknak

A Mol áprilisban közölte, hogy hosszú távon megtartja a pancsovai finomítót, ha többségi tulajdonossá válik.

Az amerikai OFAC-hivatal által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig kell lezárulnia.

Kapcsolódó cikkünk

Szerbia nem elégedett a Mol felvásárlási tervével

Minden eddiginél magasabb célár érkezett erre a magyar részvényre!

Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

Nem jön össze könnyen a Mol nagy üzlete: a szomszédos ország energiaügyi minisztere kimondta, mi a gond

Vucic azonnal reagált, miután a Mol milliárdos szerb olajüzletére egy rejtélyes cég is bejelentkezett

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Kormányalakítás: meglepetést ígért Magyar Péter a Karmelitából
Brutális a tempó, máris kihirdették a Magyar-kormány új döntéseit: vagyonadó, költségvetés, Európai Ügyészség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility