NIS-felvásárlás: Szerbia ma küldi az ajánlatát a Molnak!

Szerbia a nap végéig benyújtja a NIS olajvállalattal kapcsolatos ajánlatát a Molnak, amelynek hétfőig kell nyilatkoznia arról – jelentette be Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter. A Mol januárban írt alá keretmegállapodást a Gazpromnyefttel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról, mivel a vállalat amerikai szankciók alatt áll többségi orosz tulajdona miatt.

„Van előrelépés a Mollal folytatott tárgyalásokban, de a célunk világos: megvédeni a gazdaságunkat” – mondta az RTS-nek Athénban, ahol miniszteri szintű energetikai konferencián vesz részt.

A Mol csoport januárban írta alá a kötelező érvényű keretmegállapodás főbb feltételeit tartalmazó dokumentumot (Heads of Agreement) az orosz Gazpromnyefttel a NIS-ben meglévő 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról. A NIS amerikai szankciók alatt áll a többségi orosz tulajdon miatt.

A Mol áprilisban közölte, hogy hosszú távon megtartja a pancsovai finomítót, ha többségi tulajdonossá válik.

Az amerikai OFAC-hivatal által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig kell lezárulnia.

