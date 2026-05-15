Online anyázásban lett Európa-bajnok Magyarország

2025-ben az Európai Unió internethasználóinak 42,3%-a találkozott olyan online üzenetekkel, amelyeket bizonyos embercsoportok vagy egyének iránt ellenségesnek és megalázónak tartott.
Az összesített uniós adat 20 tagállamra vonatkozik – hétben a lakosság több mint fele szembesült ilyen tartalmakkal.
A lista élén Magyarország áll 60,9%-kal,
amelyet Finnország (56,7%) és Szlovákia (56,2%) követ; a legkevésbé érintett országok Lettország (29,3%), Görögország (29,4%), Németország (33,7%) és Litvánia (33,8%).
Az Eurostat azt mondja, 20 ország adataival dolgozott, de az adatbázisában Írország is szerepel, ő lenne a 21. tagállam. Az ő rátája ráadásul 66,19%, amivel Magyarország előtt végzett volna. Óriási jelentősége nincs, de azért felraktuk Írországot is a grafikonra. Az Eurostat adatbázisában nincs külön jelzés (flag) arra vonatkozóan, hogy az ír adat bármilyen szempontból is különleges lenne, és azért hagyták volna ki a publikációból.
Véleményünk szerint a legvalószínűbb magyarázatok: 1.) Szerkesztési hiba: Írország adatai késve érkeztek be vagy kerültek validálásra, a cikk már elkészült, és a hiányosságot senki nem vette észre publikáció előtt. 2.) Eltérő felvételi időpont: Ha Írország a többi országtól eltérő referencia-időszakban végezte a felmérést, az Eurostat összehasonlíthatatlansági alapon kizárhatta az aggregátumból – anélkül, hogy ezt az adatbázisban jelölte volna. 3.) Eltérő módszertan: Elképzelhető, hogy Írország más korcsoportra vagy alapsokaságra számította az adatot, ami technikai alapon indokolhatná a kizárást.
Az ellenséges és megalázó üzenetek különböző embercsoportokat vagy egyéneket vettek célba. A legtöbben az EU-ban olyan tartalmakkal találkoztak, amelyek
- politikai vagy társadalmi nézetük (33,7%),
- faji vagy etnikai hovatartozásuk (25,5%),
- szexuális irányultságuk (23,4%), illetve
- vallásuk vagy meggyőződésük (22,8%) miatt támadtak meg embereket.
- Az ilyen üzenetek célpontjai voltak emellett a nemük (16,9%),
- fogyatékosságuk (11,5%),
- koruk (8,8%) vagy
- egyéb személyes jellemzőik (8,5%) alapján megkülönböztetett személyek is.
A sorrend kicsit más Magyarországon, az arányok viszont jelentősen magasabbak az összes kategóriában:
- politikai vagy társadalmi nézet (53,6%),
- faji vagy etnikai hovatartozás (38%),
- szexuális irányultság (37,3%),
- nem (32,3%),
- vallás vagy meggyőződés (32,2%),
- egyéb személyes jellemző (23,6%),
- fogyatékosság (20,7%).
THINK
A THINK egy angol emlékeztető, amelyet jellemzően az online kommunikáció etikájának tanításakor használnak. Roppant egyszerű, így szól:
Mielőtt közzétennél vagy elküldenél valamit, tegyél fel magadnak öt kérdést:
- Igaz-e? (True)
- Hasznos-e? (Helpful),
- Bátorító-e? (Inspiring)
- Szükséges-e? (Necessary),
- Kedves-e? (Kind).
Ha a válasz mindegyikre igen, nyugodtan küldd el – ha nem, érdemes újragondolni.
Címlapkép forrása: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images
