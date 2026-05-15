Online anyázásban lett Európa-bajnok Magyarország

Az EU internethasználóinak több mint két-ötöde, 42,3%-a találkozott 2025-ben olyan online üzenetekkel, amelyeket bizonyos embercsoportok vagy egyének iránt ellenségesnek és megalázónak tartott. Magyarországnak sikerült ebben a „versenyben”az élen végezni, igaz, egyelőre csak 20 ország adataival szolgált az Eurostat, az EU statisztikai hivatala. Míg az EU-ban az ilyen üzenetek mindössze harmada támad politikai vagy társadalmi nézetet, ez az arány Magyarországon közel 54%. Mások faji/etnikai hovatartozása és a szexuális irányultsága is sokszor készteti a magyarokat arra, hogy az online térbe böffentsék magvas gondolataikat. Számukra van egy megfontolandó javaslatunk, amolyan sorvezető minden beszélgetés, hozzászólás elé.

2025-ben az Európai Unió internethasználóinak 42,3%-a találkozott olyan online üzenetekkel, amelyeket bizonyos embercsoportok vagy egyének iránt ellenségesnek és megalázónak tartott.

Az összesített uniós adat 20 tagállamra vonatkozik – hétben a lakosság több mint fele szembesült ilyen tartalmakkal.

A lista élén Magyarország áll 60,9%-kal,

amelyet Finnország (56,7%) és Szlovákia (56,2%) követ; a legkevésbé érintett országok Lettország (29,3%), Görögország (29,4%), Németország (33,7%) és Litvánia (33,8%).

Az Eurostat azt mondja, 20 ország adataival dolgozott, de az adatbázisában Írország is szerepel, ő lenne a 21. tagállam. Az ő rátája ráadásul 66,19%, amivel Magyarország előtt végzett volna. Óriási jelentősége nincs, de azért felraktuk Írországot is a grafikonra. Az Eurostat adatbázisában nincs külön jelzés (flag) arra vonatkozóan, hogy az ír adat bármilyen szempontból is különleges lenne, és azért hagyták volna ki a publikációból.



Véleményünk szerint a legvalószínűbb magyarázatok: 1.) Szerkesztési hiba: Írország adatai késve érkeztek be vagy kerültek validálásra, a cikk már elkészült, és a hiányosságot senki nem vette észre publikáció előtt. 2.) Eltérő felvételi időpont: Ha Írország a többi országtól eltérő referencia-időszakban végezte a felmérést, az Eurostat összehasonlíthatatlansági alapon kizárhatta az aggregátumból – anélkül, hogy ezt az adatbázisban jelölte volna. 3.) Eltérő módszertan: Elképzelhető, hogy Írország más korcsoportra vagy alapsokaságra számította az adatot, ami technikai alapon indokolhatná a kizárást.

Az ellenséges és megalázó üzenetek különböző embercsoportokat vagy egyéneket vettek célba. A legtöbben az EU-ban olyan tartalmakkal találkoztak, amelyek

politikai vagy társadalmi nézetük (33,7%),

faji vagy etnikai hovatartozásuk (25,5%),

szexuális irányultságuk (23,4%), illetve

vallásuk vagy meggyőződésük (22,8%) miatt támadtak meg embereket.

Az ilyen üzenetek célpontjai voltak emellett a nemük (16,9%),

fogyatékosságuk (11,5%),

koruk (8,8%) vagy

egyéb személyes jellemzőik (8,5%) alapján megkülönböztetett személyek is.

A sorrend kicsit más Magyarországon, az arányok viszont jelentősen magasabbak az összes kategóriában:

politikai vagy társadalmi nézet (53,6%),

faji vagy etnikai hovatartozás (38%),

szexuális irányultság (37,3%),

nem (32,3%),

vallás vagy meggyőződés (32,2%),

egyéb személyes jellemző (23,6%),

fogyatékosság (20,7%).

THINK

A THINK egy angol emlékeztető, amelyet jellemzően az online kommunikáció etikájának tanításakor használnak. Roppant egyszerű, így szól:

Mielőtt közzétennél vagy elküldenél valamit, tegyél fel magadnak öt kérdést:

Igaz-e? ( T rue)

rue) Hasznos-e? ( H elpful),

elpful), Bátorító-e? ( I nspiring)

nspiring) Szükséges-e? ( N ecessary),

ecessary), Kedves-e? (Kind).

Ha a válasz mindegyikre igen, nyugodtan küldd el – ha nem, érdemes újragondolni.

