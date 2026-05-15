  • Megjelenítés
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorral kapcsolatban
Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorral kapcsolatban

Portfolio
Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.

A vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38.801.013 végkielégítés járna a hazánk kifosztásáért. Nem fogja megkapni

- olvasható Magyar Péter Facebook-oldalán.

A politikus korábban azt is bejelentette, hogy az előző miniszterelnökhöz hasonlóan a távozó Fidesz-KDNP kormány miniszterei sem fognak végkielégítést kapni. A leköszönő kormány tagjai egy kárpátaljai gyermekotthonnak akarják felajánlani végkielégítésüket.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a figyelmeztetést: jelentős felfordulás jön Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonalán

Az utolsó pillanatban még szétosztott több mint 42 milliárd forintot Szijjártó Péter minisztériuma

Kilép a Fideszből egy városi polgármester, aki a rendszerváltás óta a párt tagja volt

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Bóna Szabolcs kimondta: vége a folyamatos állami mentőöveknek Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility