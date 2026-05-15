Sosem látott szakadék alakult ki a magyar pártok között, a fideszesek is elszámoltatást várnak

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A sose látott különbség jócskán túlmutat a választás után megszokott győzteshez húzás jelenségén - írja a 24.hu.
A Tisza Párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta:
56 százalék helyett már 69 voksolna rá azok között, akik tudtak pártot választani.
A Fidesz ugyanannyival gyengült, mint amennyivel a Tisza gyarapodott: 13 százalékponttal, 36 helyett így 23 százalékon áll. A teljes népesség körében a leköszönő kormánypártot már csak minden ötödik polgár támogatja. A biztos szavazó pártválasztók 71%-a szavazna a Tiszára, 21%-a a Fideszre.
Szükséges az elszámoltatás
A Telex megrendelésére a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a lakosság 84 százaléka tartja szükségesnek az elmúlt időszak ügyeinek kivizsgálását. Mindössze 13 százalékuk vélekedik másként. A kormányra került Tisza Párt szimpatizánsainak körében ez az arány szinte teljes, 97 százalékos. Beszédes adat, hogy a kérdés megosztja ugyan a Fidesz szavazóit, de még az ő táborukban is többségben vannak azok, akik valamilyen formában felelősségre vonást várnak.
Az ő arányuk 52 százalék.
A kutatás készítői felhívják a figyelmet arra, hogy a választók mást érthetnek elszámoltatás alatt. A fideszesek esetében ez jó eséllyel a kampányban is sokat kritizált "luxizás" visszaszorítását és a saját soraik megtisztítását jelenti. Az új kormányzat mindenesetre már a kampányban hangsúlyossá tette a korrupcióellenes harcot. Magyar Péter miniszterelnökként igazságtételt ígért, és már az első kormányülésen átfogó átvilágításokat rendeltek el. A tervek szerint a folyamatban kulcsszerepe lesz az újonnan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak is.
Bár a korrupciós ügyek feltárása hatalmas és bonyolult feladat, a társadalom kifejezetten bizakodó.
A megkérdezettek 75 százaléka szerint a következő években érdemi elszámoltatás várható, és csupán 23 százalékuk szkeptikus.
A Tisza szavazói rendkívül derűlátóak. Közülük 92 százalék tartja valószínűnek az ígéretek megvalósulását, és mindössze 7 százalékuk kételkedik. Ezzel szemben a fideszesek 53 százaléka nem hisz a tényleges elszámoltatásban. Ugyanakkor 15 százalékuk szerint nagyon is valószínű, hogy a következő években sor kerül a felelősségre vonásra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Titkos találkozója volt Donald Trump emberének: üzenetet küldött az elnök a feketelistás szigetországnak
Csak egyetlen feltétellel hajlandók tárgyalni.
Lépett Ukrajna: megelégelték az amerikai függőséget – Hamarosan egész Európát ukrán pajzs védheti?
Egyre nagyobb az érdeklődés európai részről.
Hantavírus: 41 embert figyelnek meg, 18-an kerültek karanténba Amerikában
A WHO szerint a helyzet nem hasonlítható a covid-járványhoz.
Bejelentette Trump: segítene a rivális szuperhatalom Amerikának – Közösek a célok?
Máris kezet ráztak néhány üzletre.
Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak
Az erőmű két alkalmazottja sebesült meg.
Erős alapfolyamatok az OTP-nél
Rekordközeli adóteher ütötte meg a bankcsoportot.
Hatnak a különadók, veszteséges lett Magyarországon az OTP!
Az orosz bank most is nagyot ment.
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.