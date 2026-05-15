Sosem látott szakadék alakult ki a magyar pártok között, a fideszesek is elszámoltatást várnak

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Párt támogatottsága 69 százalékra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23 százalékra esett vissza – a 46 pontos különbség messze túlmutat a szokásos győzteshez húzás jelenségén. A lakosság 84 százaléka tartja szükségesnek az elmúlt időszak ügyeinek kivizsgálását, és még a Fidesz-szavazók többsége, 52 százaléka is valamilyen formában elszámoltatást vár. A megkérdezettek háromnegyede bízik abban, hogy a következő években érdemi felelősségre vonás történik, bár a fideszesek többsége ebben szkeptikus.

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A sose látott különbség jócskán túlmutat a választás után megszokott győzteshez húzás jelenségén - írja a 24.hu.

A Tisza Párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta:

56 százalék helyett már 69 voksolna rá azok között, akik tudtak pártot választani.

A Fidesz ugyanannyival gyengült, mint amennyivel a Tisza gyarapodott: 13 százalékponttal, 36 helyett így 23 százalékon áll. A teljes népesség körében a leköszönő kormánypártot már csak minden ötödik polgár támogatja. A biztos szavazó pártválasztók 71%-a szavazna a Tiszára, 21%-a a Fideszre.

Szükséges az elszámoltatás

A Telex megrendelésére a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a lakosság 84 százaléka tartja szükségesnek az elmúlt időszak ügyeinek kivizsgálását. Mindössze 13 százalékuk vélekedik másként. A kormányra került Tisza Párt szimpatizánsainak körében ez az arány szinte teljes, 97 százalékos. Beszédes adat, hogy a kérdés megosztja ugyan a Fidesz szavazóit, de még az ő táborukban is többségben vannak azok, akik valamilyen formában felelősségre vonást várnak.

Az ő arányuk 52 százalék.

A kutatás készítői felhívják a figyelmet arra, hogy a választók mást érthetnek elszámoltatás alatt. A fideszesek esetében ez jó eséllyel a kampányban is sokat kritizált "luxizás" visszaszorítását és a saját soraik megtisztítását jelenti. Az új kormányzat mindenesetre már a kampányban hangsúlyossá tette a korrupcióellenes harcot. Magyar Péter miniszterelnökként igazságtételt ígért, és már az első kormányülésen átfogó átvilágításokat rendeltek el. A tervek szerint a folyamatban kulcsszerepe lesz az újonnan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak is.

Bár a korrupciós ügyek feltárása hatalmas és bonyolult feladat, a társadalom kifejezetten bizakodó.

A megkérdezettek 75 százaléka szerint a következő években érdemi elszámoltatás várható, és csupán 23 százalékuk szkeptikus.

A Tisza szavazói rendkívül derűlátóak. Közülük 92 százalék tartja valószínűnek az ígéretek megvalósulását, és mindössze 7 százalékuk kételkedik. Ezzel szemben a fideszesek 53 százaléka nem hisz a tényleges elszámoltatásban. Ugyanakkor 15 százalékuk szerint nagyon is valószínű, hogy a következő években sor kerül a felelősségre vonásra.

