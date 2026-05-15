Török Gábor kimondta: eddig tarthat a Tisza lendülete

Meddig tarthat ki a Tisza lendülete? - kérdezi az elemző.
Szerintem addig biztosan, amíg nem lesz érdekes és potens ellenfél. Ma ilyen nincs, egyelőre nyoma sem látszik.
A párt jelenlegi helyzetét két jól látható tényező határozza meg. Egyrészt rekordmagas támogatottságot élveznek. Sikeresen uralják a szinte teljesen egyoldalúvá vált kommunikációs teret, és akcióikkal folyamatosan a figyelem középpontjában tudnak maradni. Másrészt viszont hamarosan szembesülniük kell bizonyos nehéz témákkal. Ezekben a kérdésekben szinte lehetetlen lesz a teljes szavazótáboruk számára egyformán elfogadható, népszerű döntéseket hozni.
De ez csak akkor számít, ha van valódi ellenfél
- véli Török.
A 2026-os választások és az azt követő időszak magyar politikájának legfontosabb kérdése tehát az, hogy színre lép-e egyáltalán egy ilyen kihívó. Ha pedig igen, akkor a Fidesz soraiból, magából a Tiszából, vagy esetleg egy teljesen más irányból érkezik-e.
A politológus a bejegyzést Magyar Péterék kordonbontási fotójával illusztrálta. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy lebontatja a 2021 óta a Karmelita kolostort az emberektől elszeparáló kordont. A munkát Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen kezdték meg. A hétvégére megnyitják a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is a nyilvánosság előtt.
