Török Gábor kimondta: eddig tarthat a Tisza lendülete

A Tisza Párt lendülete egészen addig kitarthat, amíg nem akad valódi, fajsúlyos kihívója a politikai palettán. Bár a szervezetnek hamarosan nehéz, megosztó kérdésekben is állást kell foglalnia, ezek a dilemmák csak akkor okozhatnak politikai kárt, ha megjelenik egy érdemi ellenfél. A 2026-os választások legfőbb kérdése éppen az: felbukkan-e egy ilyen szereplő, és ha igen, honnan érkezik - véli Török Gábor politológus.

Meddig tarthat ki a Tisza lendülete? - kérdezi az elemző.

Szerintem addig biztosan, amíg nem lesz érdekes és potens ellenfél. Ma ilyen nincs, egyelőre nyoma sem látszik.

A párt jelenlegi helyzetét két jól látható tényező határozza meg. Egyrészt rekordmagas támogatottságot élveznek. Sikeresen uralják a szinte teljesen egyoldalúvá vált kommunikációs teret, és akcióikkal folyamatosan a figyelem középpontjában tudnak maradni. Másrészt viszont hamarosan szembesülniük kell bizonyos nehéz témákkal. Ezekben a kérdésekben szinte lehetetlen lesz a teljes szavazótáboruk számára egyformán elfogadható, népszerű döntéseket hozni.

De ez csak akkor számít, ha van valódi ellenfél

- véli Török.

A 2026-os választások és az azt követő időszak magyar politikájának legfontosabb kérdése tehát az, hogy színre lép-e egyáltalán egy ilyen kihívó. Ha pedig igen, akkor a Fidesz soraiból, magából a Tiszából, vagy esetleg egy teljesen más irányból érkezik-e.

A politológus a bejegyzést Magyar Péterék kordonbontási fotójával illusztrálta. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy lebontatja a 2021 óta a Karmelita kolostort az emberektől elszeparáló kordont. A munkát Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen kezdték meg. A hétvégére megnyitják a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is a nyilvánosság előtt.

