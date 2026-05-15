Történelmi üzlet jöhet Kína és az USA között

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Kína megállapodott mintegy 200 Boeing repülőgép megvásárlásáról, és az üzlet akár 750 gépre is bővülhet. A GE Aerospace hajtóművekkel felszerelt gépek megrendelése a Boeing első jelentős kínai üzlete lenne közel egy évtizede, miután a kereskedelmi feszültségek miatt az amerikai gyártót gyakorlatilag kiszorították a kínai piacról. Az üzlet mindkét fél számára stratégiai jelentőségű.

Kína megállapodott az Egyesült Államokkal mintegy 200 Boeing repülőgép megvásárlásáról, és az üzlet akár 750 gépre is bővülhet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök, aki a kínai–amerikai csúcstalálkozó keretében tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A gépeket GE Aerospace hajtóművekkel szerelik fel. Az üzlet pontos részletei, köztük a repülőgéptípusok és a szállítási ütemezés, egyelőre nem ismertek.

Ha a megrendelés végül megvalósul, ez lenne a Boeing első jelentős kínai üzlete csaknem egy évtizede. Az amerikai repülőgépgyártót a washingtoni–pekingi kereskedelmi feszültségek miatt korábban gyakorlatilag kiszorították a világ második legnagyobb légiközlekedési piacáról. A Reuters forrásai szerint a tárgyalások során eredetileg mintegy 500 gép megrendelése volt napirenden.

Ha ez az 500-as szám valósulna meg, az a légiközlekedés történetének legnagyobb megrendelése lenne, amely meghaladná az indiai IndiGo 500 darabos Airbus-rendelését is.

A kínai vásárlást azonban feltehetően elosztanák az ország három nagy állami légitársasága között.

A Boeing részvényeinek árfolyama csütörtökön közel 4 százalékot esett, miután Trump először csak a 200 gépes számot említette, ami jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól. Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója és Larry Culp, a GE Aerospace első embere is Trump delegációjának tagjaként utazott Kínába.

Kína számára is fontos a megrendelés

Peking számára egy ilyen volumenű megrendelés azért is kulcsfontosságú, mert a hazai fejlesztésű COMAC C919 keskenytörzsű repülőgépek gyártása egyelőre messze elmarad a kitűzött céloktól. Mindeközben a kínai légiközlekedési piac továbbra is dinamikusan növekszik. A Boeing számára az üzlet lehetőséget adna arra, hogy csökkentse lemaradását riválisával, az Airbusszal szemben, amely az utóbbi években jelentős előnyre tett szert Kínában.

Az üzlet Trump számára is fontos politikai siker lenne, mivel agresszív vámintézkedései eddig érdemben nem javították az Egyesült Államok jelentős külkereskedelmi mérleghiányát.

Mehet a nyersolaj is

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter emellett pénteken arról beszélt, hogy Kína

várhatóan növeli az amerikai nyersolajvásárlásait is, különösen az iráni olajszállítások kiesése nyomán.

Forrás: Reuters

