Történelmi üzlet jöhet Kína és az USA között

Kína megállapodott az Egyesült Államokkal mintegy 200 Boeing repülőgép megvásárlásáról, és az üzlet akár 750 gépre is bővülhet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök, aki a kínai–amerikai csúcstalálkozó keretében tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
A gépeket GE Aerospace hajtóművekkel szerelik fel. Az üzlet pontos részletei, köztük a repülőgéptípusok és a szállítási ütemezés, egyelőre nem ismertek.
Ha a megrendelés végül megvalósul, ez lenne a Boeing első jelentős kínai üzlete csaknem egy évtizede. Az amerikai repülőgépgyártót a washingtoni–pekingi kereskedelmi feszültségek miatt korábban gyakorlatilag kiszorították a világ második legnagyobb légiközlekedési piacáról. A Reuters forrásai szerint a tárgyalások során eredetileg mintegy 500 gép megrendelése volt napirenden.
Ha ez az 500-as szám valósulna meg, az a légiközlekedés történetének legnagyobb megrendelése lenne, amely meghaladná az indiai IndiGo 500 darabos Airbus-rendelését is.
A kínai vásárlást azonban feltehetően elosztanák az ország három nagy állami légitársasága között.
A Boeing részvényeinek árfolyama csütörtökön közel 4 százalékot esett, miután Trump először csak a 200 gépes számot említette, ami jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól. Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója és Larry Culp, a GE Aerospace első embere is Trump delegációjának tagjaként utazott Kínába.
Kína számára is fontos a megrendelés
Peking számára egy ilyen volumenű megrendelés azért is kulcsfontosságú, mert a hazai fejlesztésű COMAC C919 keskenytörzsű repülőgépek gyártása egyelőre messze elmarad a kitűzött céloktól. Mindeközben a kínai légiközlekedési piac továbbra is dinamikusan növekszik. A Boeing számára az üzlet lehetőséget adna arra, hogy csökkentse lemaradását riválisával, az Airbusszal szemben, amely az utóbbi években jelentős előnyre tett szert Kínában.
Az üzlet Trump számára is fontos politikai siker lenne, mivel agresszív vámintézkedései eddig érdemben nem javították az Egyesült Államok jelentős külkereskedelmi mérleghiányát.
Mehet a nyersolaj is
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter emellett pénteken arról beszélt, hogy Kína
várhatóan növeli az amerikai nyersolajvásárlásait is, különösen az iráni olajszállítások kiesése nyomán.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Török Gábor kimondta: eddig tarthat a Tisza lendülete
A kérdés, lesz-e kihívó.
A szektor következő nagy dobása: AI-agentek az energetikában – Szakértőktől első kézből a Portfolio legújabb konferenciáján
Legyél felkészültebb, mint a többiek!
Rengeteg céges AI-projekt bukik el, az adatbiztonság is aggasztó, de van megoldás a problémára
AI-tanácsadásban és szuverén infrastruktúrában látják a kiutat SERCO Informatikai Zrt.-nél.
Négy éve nem látott remény csillant fel a magyarok előtt: itt a nagy lakáshitel- és személyikölcsön-táblázat
Bemutatjuk, mit ajánlanak most a bankok.
Online anyázásban lett Európa-bajnok Magyarország
Politikától, faji/etnikai hovatartozástól és szexuális irányultságtól gőzöl be legjobban a magyar.
Adatból döntés, döntésből profit: merre tart az AI a magyar mezőgazdaságban?
Interjú Maróti Miklóssal, az AgroVIR ügyvezetőjével.
Indul a próbaüzem az egyik katódgyárban
Igyekeznek jó kapcsolatra a helyiekkel.
Titkos határozatban szórta meg milliárdokkal a Fradit a Fidesz-kormány
7,2 milliárd forintról van szó.
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.