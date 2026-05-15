Túlélés vagy szintlépés: kamatok, EU-pénzek és energiaárak között keresik a kapaszkodókat a pécsi KKV-k

A Portfolio pécsi üzleti fórumán örökzöld téma, a hazai KKV-k versenyképességének javítása volt terítéken. Elöljáróban Síkfői Tamás, a Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a globalizáció erősödő polarizációjára figyelmeztetett, amely szerinte már nemcsak társadalmi, hanem vállalati és térségi szinten is látványosan mélyül.

Úgy vélte, a megatrendek alapján a KKV-k világszerte – különösen Európában – egyre hátrányosabb feltételek között versenyeznek a nagyvállalatokkal, miközben a gyors technológiai változások és a geopolitikai-költségvetési átrendeződések (például a védelmi kiadások súlyának növekedése) tovább szűkítik mozgásterüket.

Helyi példákkal Baranya belső megosztottságát is kiemelte, jelezve: Budapest és a vidéki térségek eltérő fejlődési pályája, illetve Pécs és a környező járások különbségei tartós felzárkózási nehézségeket vetítenek előre, ezért a KKV-k túlélésének kulcsa a tudatosabb, stratégiai gondolkodás és a megújulás.

Rázós terepen kell helytállni

A vállalati szegmens előtt álló kihívásokat és a számukra kínálkozó lehetőségeket szakértői kerekasztalban tárgyalták a meghívott vendégek, akik egyetértettek, hogy a KKV-knak a következő hónapokban is nehéz, bizonytalan környezetben kell dönteniük, miközben a frissen felállt kormány mozgásterét a vártnál is rosszabb költségvetési helyzet szűkíti.

Az üzleti fórumon dedikált panelbeszélgetésben kerültek terítékre a vállalati szférát érintő legégetőbb kérdések.

Beke Károly , a Portfolio elemzője szerint még uniós forrásfelszabadítás esetén sem várható gyors fordulat, a pozitív hatások inkább 2027-től jelenhetnek meg, viszont már önmagában a kiszámíthatóbb, ad hoc lépések nélküli gazdaságpolitika is érdemben javíthatja az üzleti bizalmat

Győr Tamás, a CIB Bank KKV üzletágigazgatója úgy látta, a piaci hangulat gyorsan reagált – hozamcsökkenéssel és óvatos kamatvágási várakozásokkal –, ugyanakkor a jegybank várhatóan nem vállal nagy, hirtelen lépéseket;

a támogatott, fix kamatozású konstrukciók pedig költségvetési okokból szűkülhetnek, miközben a beruházási célú hitelek támogatása inkább megmaradhat.

A vállalati oldalról Gódi Attila, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a lakásépítési piac mélyrepülése után is inkább lassú felpattanás várható, és a beruházások elindítását ma leginkább a magas hitelkamatok, az energia- és logisztikai költségek, az ellátási láncok sérülékenysége, illetve az árfolyam-ingadozás tartja vissza.

A zárókörben Győr Tamás felhívta a figyelmet a folyamatos tájékozódás fontosságára, Beke Károly a bizalom szerepét hangsúlyozta, míg Gódi Attila óvatosságot, rugalmas tervezést és egy B-terv készenlétben tartását javasolta. A szakértők ezen túl számos kulcstémát érintettek a különadóktól és szabályozási kiszámíthatóságtól az EU-források időzítésén át a kamattámogatott hitelek jövőjéig.

Madarász András, a Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó értékesítési igazgatója az uniós források várható újraindulásáról és a még elérhető pályázati lehetőségekről adott gyakorlati helyzetképet. Elmondása szerint a helyreállítási alap (RRF) körül erőltetett menet következik: augusztus 31-ig a jogi keretrendszer és a korábban megakadt egyeztetések rendezése a tét, miközben a közbeszédben emlegetett határidők, így például december 31. kapcsán több technikai forgatókönyv is létezhet a források jelentős részének megmentésére.

Kiemelte ugyanakkor, hogy

az RRF-ben várhatóan hangsúlyos energetikai projektekhez elengedhetetlen az előkészítés – auditokkal, számításokkal, tervekkel –, mert ezek nélkül a gyorsított eljárás sem működik.

A Széchenyi Hitel lehet a nyerő

Fetter István, a CIB Csoport kisvállalati divízióvezetője előadásában a kisvállalkozások számára elérhető finanszírozási és banki digitalizációs lehetőségekre fókuszált. A finanszírozásnál kiemelten ajánlotta a KAVOSZ Széchenyi Kártya Programot, amelyet a jelenlegi környezetben jellemzően kedvező, fix – általánosságban 3%-os – forinthitellel az egyik legvonzóbb, kiszámítható forrásnak nevezett. Mint mondta, a konstrukció különösen a nano/mikro és kisvállalati körben vált meghatározóvá, és szerinte érdemes kihasználni, amíg a program a mostani feltételekkel elérhető.

A digitális fejlesztéseknél arról beszélt, hogy

a cél a vállalati ügyintézés fiókmentesítése: az adminisztratív lépések minél nagyobb részének online térbe terelése, miközben a tanácsadói támogatás megmarad a magasabb hozzáadott értékű helyzetekre.

Példaként említette a papírmentes vállalati számlanyitást és több, vállalkozásoknak szóló online banki funkció bővítését, amelyek időt takaríthatnak meg az ügyfeleknek és a banknak is. Zárásként több ügyfélajánlatot is felvillantott, köztük prémium kártyamegoldást, megtakarítási alternatívákat és lakossági számlanyitáshoz kapcsolódó cashback-lehetőséget.

