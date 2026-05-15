Új igazolás Kapitány minisztériumában: kiderült, ki irányítja majd az energetikai államtitkárságot

A Portfolio értesülései szerint hamarosan bejelenthetik, hogy ki vezeti majd a Kapitány István irányítása alatt működő Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkárságát.
Úgy tudjuk, a pozíciót Tótth András kaphatja meg.
A május 13-án megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett feladatkörök alapján az energetikai államtitkárság az egyik legkritikusabb szakpolitikai láb lehet a minisztériumon belül. A kihirdetett feladatkörök szerint a minisztérium felel többek között:
- a villamosenergia- és földgázellátás szabályozásáért,
- a távhőszolgáltatásért,
- a kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséért,
- az atomenergia békés célú alkalmazásáért,
- a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési célú felhasználásáért,
- az energiahatékonyság és energiatakarékosság ösztönzéséért,
- az energetikai, energiahatékonysági, épületenergetikai programok kidolgozásáért és végrehajtásáért,
- az energetikai rendszert érintő állami infrastruktúra-beruházások összehangolásáért,
- valamint a fenntartható fejlődést érintő stratégiaalkotásért.
Különösen fontos elem, hogy a tárcához kerül a Paks II. két új blokkjának tervezésével, megépítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos felelősségi kör is.
Emellett a miniszter külgazdasági feladatai között is több közvetlen energetikai elem szerepel: a tárca alakítja ki és képviseli az európai uniós és nemzetközi energetikai tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontot, valamint ellátja az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat.
Az új államtitkárról és az előtte álló feladatokról
Tótth András szakmai pályafutása:
- Pályafutását a Boston Consulting Groupnál (BCG), a világ egyik vezető stratégiai tanácsadó cégénél kezdte. Az itt eltöltött hat év alatt a magyar energetikai piaci liberalizációján dolgozott.
- Ezt követően az EON Földgáz Trade Zrt. vezetésében dolgozott, ahol igazgatósági tagként többek között a beszerzési stratégiákért és a piaci kockázatok kezeléséért felelt. Később maradva házon belül az EON Solutions, mai nevén EON Energiamegoldások területén folytatta munkáját, ahol elsősorban a B2B ügyfelek energiahatékonysági projektjeire fókuszált.
- A német hátterű energetikai vállalattól távozva az MVM Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese lett.
- Jelenleg a 8G Energy Holding Zrt. vezető tisztségviselője. A vállalat elsősorban a magyar megújulóenergia-rendszerek fejlesztésére és kivitelezésére, valamint az energiahatékonysági piacra fókuszál. A vállalatot a Biggeorge Holding, Nagygyörgy Tibor ingatlanfejlesztő csoportja, valamint az Energy Independence Kft. alapította közösen 2022 végén.
A lista alapján olyan energetikai szakemberről van szó, aki a földgáz- és villamosenergia-piacon is szerzett vezetői tapasztalatot. Ez jól kiegészítheti Kapitány István Shellnél megszerzett, elsősorban olajpiaci tudását: kettejük szakmai háttere együtt lefedheti az energetika három kritikus lábát, vagyis az olaj-, a földgáz- és a villamosenergia-piacot.
Iparági információk szerint a piacon arra számítanak, hogy az energetikai államtitkárság működésében nagyobb hangsúlyt kaphat a transzparencia, a versenyalapú piaci működés és a korrupciós kockázatok visszaszorítása, összhangban az új kormáyzat céljaival. Ebben segítségére lehetnek a korábbi, piaci liberalizációs és stratégiai tapasztalatai is.
A leendő energetikai vezetésre ugyanakkor rendkívül összetett feladatrendszer vár.
- Az egyik legfontosabb kihívás az orosz energiafüggőség csökkentése, különösen a földgáz-, kőolaj- és nukleáris kitettségek kezelése.
- Ezzel párhuzamosan dönteni kell a Paks II. projekt jövőjéről is: a beruházás felülvizsgálata egyszerre vet fel jogi, pénzügyi, geopolitikai és energiabiztonsági kérdéseket.
- Kiemelt probléma a vállalati energiaárak szintje is. Magyarországon a cégek által fizetett áramárak európai összevetésben is magasak, ami érdemben rontja az ipari versenyképességet. A verseny erősítése érdekében várhatóan napirendre kerül majd a végfelhasználói árak szerkezetének felülvizsgálata.
- Ide tartoznak a rendszerhasználati díjak, a KÁT és az EKR költségei, valamint az egyéb, kvázi különadó jellegű tételek (pl.: Robin-Hood adó). A KÁT-rendszer felülvizsgálata különösen érzékeny kérdés lehet, mivel a vállalati áramszámlákban megjelenő költségelemek közül ez is hozzájárulhat a végső árak emelkedéséhez.
- Úgy tudjuk, az EKR mellett, akár azzal párhuzamosan egyéb programokon keresztül a vállalati és lakossági energiahatékonyság is fókuszba kerülhet. Ez egyszerre támogathatja az energiaimport-függőség csökkentését és a rezsicsökkentési rendszer költségeinek mérséklését. Ahogy Kapitány István bizottsági meghallgatásán is elhangzott: „a legolcsóbb energia az el nem használt energia”.
- A rezsicsökkentés jövője szintén politikailag és költségvetésileg is érzékeny kérdés. A rendszer jelentős állami forrásokat köt le, miközben csak korlátozottan ösztönöz energiahatékonysági beruházásokra és fogyasztáscsökkentésre.
- A megújulóenergia-rendszer további fejlesztése, és magasabb szintre emelése szintén napirendre kerül. A magyar napenergia-kapacitás már most is kiemelkedő, de a rendszer kiegyensúlyozásához hálózatfejlesztésre, tárolókra, rugalmassági megoldásokra és a szélenergia szerepének újragondolására is szükség lehet.
Összességében a következő időszak energetikai feladata nem egyetlen nagy döntésről szól majd,
hanem több, egymással összefüggő rendszerprobléma kezeléséről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
