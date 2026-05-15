Új szolgáltatást kapnak a leggazdagabb magyarok

A klasszikus jótékonykodást sok esetben egyszeri, nem strukturált, érzelmi alapú döntések vezérlik. Ilyenkor az adományozó talál egy jó ügyet, amelyet szívesen támogatna, ám a kiválasztott területek gyakran szétszórtak - magyarázta Bozsogi Tamás a stratégiai filantrópia lényegét.
A hatás esetleges és nehezen mérhető, az adományozó pedig sokszor nem is kap visszajelzést a támogatás sorsáról. Ezzel szemben
a stratégiai filantrópiai megközelítés tudatos célkijelölésen, a megfelelő eszközök kiválasztásán és koordinálásán, valamint szisztematikus végrehajtáson alapul.
Arra a kérdésre, hogy miért döntöttek a szolgáltatás bevezetése mellett, Bozsogi Tamás elmondta: Magyarországon a privátbanki kiszolgálás mintegy harminc éves múltra tekint vissza, ami nemzetközi összehasonlításban rövid időnek számít. A hazai privátbanki szektor nyugat-európai minták alapján indult el, és folyamatosan integrálta azokat a külföldön már jól bevált megoldásokat, amelyek gazdagíthatják az értékajánlatot. A bank szakemberei azt tapasztalják, hogy a generációváltás folyamata egyre inkább felgyorsul és felerősödik a piacon. A filantrópiai igények megjelenése és az utódlástervezés között nincs feltétlenül közvetlen összefüggés, hiszen bárki bármikor dönthet az adományozás mellett.
Mégis, az ilyen törekvések jellemzően a vagyonátadáshoz vagy meghatározó családi élethelyzetekhez kapcsolódnak.
Ekkor merül fel leggyakrabban az a gondolat, hogy a vagyonnak valamilyen mélyebb, társadalmi célt is adjanak.
"Mivel ez a szolgáltatás eddig Magyarországon, sőt a régióban sem nagyon létezett, örültünk a lehetőségnek, hogy az Impact Itiner stratégiai partnerrel exkluzív megállapodást köthettünk. Ennek révén ezt a szolgáltatást kizárólag a saját ügyfélkörünknek nyújtjuk" – emelte ki Bozsogi Tamás.
Miből áll a szolgáltatás?
A szolgáltatás működése négy fő fázisra osztható.
- Az első egy diagnosztikai szakasz, amely nagyon hasonlít a vagyonkezelésben megszokott kockázati profilalkotáshoz.
- Ezt követi a stratégiai tervezés, ahol a működési kereteket alakítják ki. Ekkor dől el, hogy az adott program magánszemélyként, alapítványi struktúrában vagy más formában tud-e a leghatékonyabban működni.
- A harmadik fázis a tényleges megvalósítás, amely magában foglalja a partnerek kiválasztását és átvilágítását. Szintén ekkor határozzák meg az együttműködés kereteit azokkal a szervezetekkel, amelyeken keresztül a társadalmi hatás elérhető.
- A negyedik, egyben legizgalmasabb és legnehezebb szakasz a hatásmérés. Itt a befektetett pénzeszközöket vetik össze a valós társadalmi hatásokkal.
Jönnek az új generációk
A generációváltás és a filantrópiai szemlélet kapcsolatáról szólva az OTP Private Banking vezetője hangsúlyozta: a különböző generációk sok esetben teljesen más nyelvet beszélnek. A fiatalabb korosztály jóval fogékonyabb a fenntarthatósági és társadalmi fókuszú hatásbefektetések iránt. Gyakran éppen ez a szemléletbeli különbség teszi nehézkessé a generációváltást, hiszen a családon belül eltérő értékrendek ütközhetnek a döntéshozatal során.
"A filantrópiai megközelítés híd lehet a generációk között, mert segít megtalálni azokat a közös célokat, amelyek mellé az egész család és minden érintett generáció képes odaállni"
– fogalmazott Bozsogi Tamás. Ez a tényleges vagyon- vagy cégstruktúra átadási folyamatát is megkönnyítheti.
A szakember szerint a filantrópiai tanácsadás a jövőben az utódlástervezéshez kapcsolódóan kiemelt kiegészítő szolgáltatássá és valós ügyféligénnyé válik majd. Bár a teljes értékű programok elsősorban a legvagyonosabb ügyfélkörben valósulhatnak meg, a jótékony célok és a családi örökségépítés iránti igény minden vagyonos ügyfélnél felmerülhet a jövőben. Bozsogi Tamás úgy véli, hogy
egy nagyon hosszú út elején járunk, de 5-10 éves időtávon a filantrópiai tanácsadás a hazai privátbanki szektor teljesen megszokott, jól működő szolgáltatásává növi ki magát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Titkos találkozója volt Donald Trump emberének: üzenetet küldött az elnök a feketelistás szigetországnak
Csak egyetlen feltétellel hajlandók tárgyalni.
Lépett Ukrajna: megelégelték az amerikai függőséget – Hamarosan egész Európát ukrán pajzs védheti?
Egyre nagyobb az érdeklődés európai részről.
Hantavírus: 41 embert figyelnek meg, 18-an kerültek karanténba Amerikában
A WHO szerint a helyzet nem hasonlítható a covid-járványhoz.
Bejelentette Trump: segítene a rivális szuperhatalom Amerikának – Közösek a célok?
Máris kezet ráztak néhány üzletre.
Ukrán drónok csapódtak be Európa legnagyobb atomerőművének közvetlen közelében, sérültek is vannak
Az erőmű két alkalmazottja sebesült meg.
Erős alapfolyamatok az OTP-nél
Rekordközeli adóteher ütötte meg a bankcsoportot.
Hatnak a különadók, veszteséges lett Magyarországon az OTP!
Az orosz bank most is nagyot ment.
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?