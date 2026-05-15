  • Megjelenítés
Újabb információt közöltek a vasúti balesetről
Gazdaság

Újabb információt közöltek a vasúti balesetről

Portfolio
Visszaemelték a sínekre a Gyoma mellett csütörtökön kisiklott Békés InterCity kocsiit, a sérült járműveket pedig elvontatták a helyszínről – közölte a MÁV vezérigazgatója. A baleset során a vonat négy kocsija futott le a sínekről, mintegy 300 méteren felszántva a pályát; két utas sérült meg. A károk jelentősek: mintegy 600 betonalj rongálódott meg, emellett a sínek, a felsőágyazat és a kapcsolószerek is sérültek. A balesetben nem érintett vágányon hajnal óta újraindult a forgalom Budapest és Lőkösháza között, a vonatpótlás megszűnt.

Jelentős előrelépés történt a Gyoma mellett kisiklott Békés InterCity baleseti helyszínén: az éjszaka során visszaemelték a sínekről lefutott kocsikat, a sérült járműveket pedig már el is vontatták – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A MÁV tájékoztatása szerint a pályás szakemberek jelenleg azt vizsgálják, mikor adható vissza a sérült pálya a forgalomnak, illetve mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. A vezérigazgató szerint már most látható, hogy jelentős károk keletkeztek: mintegy 600 vasúti betonalj rongálódott meg, emellett sérült a felsőágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is.

A sérült szerelvények elszállítása után a kétvágányú pálya balesetben nem érintett vágánya ismét járhatóvá vált, ezért az érintett szakaszon hajnal óta megszűnt a vonatpótlás.

A vonatok Budapest és Lőkösháza között már a teljes vonalon közlekednek.

Még több Gazdaság

Országos hiba: akadozik a forgalom a határátkelőkön és a Liszt Ferenc reptéren

Kiderült, hogy alakulnak az iskolai szünetek a horvát iskolákban

Változik a H5-ös HÉV közlekedése a hétvégén és hétfőtől csütörtökig esténként

A baleset csütörtökön történt Gyoma közelében, amikor a Békés InterCity négy kocsija kisiklott, és mintegy 300 méteren felszántotta a pályát. Az elsődleges információk szerint két utas sérült meg: egyikük könnyebben, másikuk súlyosabban.

Címlapkép forrása: Hegyi Zsolt Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is
Brutális a tempó, máris kihirdették a Magyar-kormány új döntéseit: vagyonadó, költségvetés, Európai Ügyészség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility