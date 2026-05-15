Változik a H5-ös HÉV közlekedése a hétvégén és hétfőtől csütörtökig esténként

H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18. és 21. között esténként - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint a HÉV-szerelvények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul.

A H5E gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szentistvántelepet és Pomázt; a H5A betétjárat Békásmegyer és Pomáz között közlekedik.

Közölték azt is, hogy a 160-as autóbuszok Békásmegyer végállomáson a járat eredeti leszállóhelyéről indulnak.