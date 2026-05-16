Átázott az ország nagy része, de még csak most jön a java

A pénteki záporokat és zivatarokat követően az éjszaka folyamán megérkezett a várt mediterrán ciklon csapadékzónája. Ennek hatására

szombat reggelre a legtöbb helyen 10-20 milliméter eső esett.

Lokálisan azonban ennél is több gyűlt össze, Budapest XIX. kerületében például 31 millimétert mértek. Míg az ország nagy részén már alaposan megáztak a földek, a keleti tájakra eddig kevesebb csapadék jutott. A hétvége során azonban oda is megérkezik a kiadós eső.

Dél és délnyugat felől folyamatosan újabb csapadékmezők sodródnak térségünk fölé. Ennek következtében a folytatásban is jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani, a keleti országrészben pedig további záporok és zivatarok alakulhatnak ki.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 14. Hatalmas fordulatot vesz az időjárás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio