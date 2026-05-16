Éjjel érkezett a bejelentés: azonnal távozniuk kellett a magyar minisztériumok legbefolyásosabb vezetőinek

Az új kormány megalakulásával a politikai vezetők – többek között a politikai államtitkárok, kormánybiztosok, kormányszóvivők és a kormányhivatalokat vezető főispánok – megbízatása automatikusan megszűnik. A közigazgatási államtitkárok jogviszonya azonban határozatlan időre szól. Felmentésükhöz ezért külön köztársasági elnöki döntésre volt szükség, amelyet péntek este hirdettek ki a Magyar Közlönyben.

A lépés jelentőségét az adja, hogy ezek a tisztviselők kulcsszerepet töltenek be az államigazgatásban. Egyfajta koordinátorként ők irányítják a minisztériumok hivatali szervezetét és napi munkáját. Szakmai vezetőként felügyelik a jogalkotást, így

gyakorlatilag az összes minisztériumi döntés és előterjesztés az ő kezükön megy keresztül.

A felmentésekkel párhuzamosan megkezdődött az új kormányzat kiépítése is. Magyar Péter hivatalosan is kinevezte a Tisza Párt korábbi kampányfőnökét, Tóth Pétert a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának, aki szombaton lépett hivatalba. Ugyanezen a napon vette át hivatalosan is a miniszterelnök-helyettesi feladatokat Orbán Anita külügyminiszter.

A címlapkép illusztráció.