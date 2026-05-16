  • Megjelenítés
Éjjel érkezett a bejelentés: azonnal távozniuk kellett a magyar minisztériumok legbefolyásosabb vezetőinek
Gazdaság

Éjjel érkezett a bejelentés: azonnal távozniuk kellett a magyar minisztériumok legbefolyásosabb vezetőinek

Portfolio
Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette az előző kormány tizenhárom közigazgatási államtitkárát.

Az új kormány megalakulásával a politikai vezetők – többek között a politikai államtitkárok, kormánybiztosok, kormányszóvivők és a kormányhivatalokat vezető főispánok – megbízatása automatikusan megszűnik. A közigazgatási államtitkárok jogviszonya azonban határozatlan időre szól. Felmentésükhöz ezért külön köztársasági elnöki döntésre volt szükség, amelyet péntek este hirdettek ki a Magyar Közlönyben.

A lépés jelentőségét az adja, hogy ezek a tisztviselők kulcsszerepet töltenek be az államigazgatásban. Egyfajta koordinátorként ők irányítják a minisztériumok hivatali szervezetét és napi munkáját. Szakmai vezetőként felügyelik a jogalkotást, így

gyakorlatilag az összes minisztériumi döntés és előterjesztés az ő kezükön megy keresztül.

A felmentésekkel párhuzamosan megkezdődött az új kormányzat kiépítése is. Magyar Péter hivatalosan is kinevezte a Tisza Párt korábbi kampányfőnökét, Tóth Pétert a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának, aki szombaton lépett hivatalba. Ugyanezen a napon vette át hivatalosan is a miniszterelnök-helyettesi feladatokat Orbán Anita külügyminiszter.

Még több Gazdaság

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Évszázados problémát megoldó reform vagy utolsó esély a katasztrófa előtt - kiderült, mi vár a globális pénzügyi rendszerre

Átázott az ország nagy része, de még csak most jön a java

Kapcsolódó cikkünk

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter érkezésével újjáélesztenék a régi, nagy szövetséget, de van egy komoly buktató
Tíz kérdés, tíz válasz a közelgő pénzesőről: magyarok tömegei jutnak súlyos összeghez, itt az anyák utolsó lehetősége
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility