Évszázados problémát megoldó reform vagy utolsó esély a katasztrófa előtt - kiderült, mi vár a globális pénzügyi rendszerre

A pénzügyi rendszer stabilitása, a kereskedelmi bankok pénzteremtő szerepe és a jegybankok jövőbeni mozgástere került a középpontba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) szerdán megrendezett 8th Budapest Public Finance Seminar konferencián. Az eseményen több előadó is amellett érvelt, hogy a 2008-as válság, majd a pandémia és az inflációs sokk után újra kell gondolni a modern pénzrendszer működését,

ugyanakkor komoly viták alakultak ki arról, hogy a jelenlegi modell problémáira a centralizáció vagy éppen a decentralizáció jelentheti-e a választ.

Michael Kumhof: "Radikálisan át kell alakítani a pénzügyi rendszert"

A konferencia nyitóelőadását Michael Kumhof tartotta, amely a „Chicago Plan Revisited” című, sokat vitatott tanulmányában bemutatott monetáris reformjavaslatáról szólt.

Kumhof szerint a modern pénzügyi rendszer egyik alapvető problémája, hogy a pénzteremtés túlnyomó része kereskedelmi banki hitelezésen keresztül történik,

emiatt pedig a pénzkínálat és az adósságállomány szorosan összekapcsolódik.

A közgazdász felidézte, hogy az eredeti Chicago Plan az 1929–1933-as gazdasági világválság után született meg azzal a céllal, hogy stabilabbá tegye a pénzügyi rendszert. A terv lényege a banki funkciók teljes szétválasztása lett volna: a fizetési rendszert működtető „money bankok” kizárólag teljes egészében jegybanki tartalékkal fedezett betéteket kezelnének, míg a „credit bankok” végeznék a tényleges hitelnyújtást és beruházás-finanszírozást.

Kumhof szerint a mai rendszerben a bankok azért tudnak folyamatosan hitelt nyújtani, mert maguk is pénzt teremtenek, ez azonban instabilitást okoz. A Chicago Plan egyik legfontosabb eleme éppen ezért az lenne, hogy a pénzteremtés kizárólag az államhoz vagy a jegybankhoz kerüljön.

A korábban az IMF-nél és a Bank of Englandnél is dolgozó szakember szerint az új rendszer egyik legnagyobb előnye az lenne, hogy radikálisan csökkenthetné az államadósságot és a magánszektor eladósodottságát. Érvelése szerint a jelenlegi rendszerben a hitelek jelentős része nem produktív beruházásokat finanszíroz, hanem ingatlan- és fogyasztási hiteleket, amelyek elsősorban az eszközárakat hajtják fel.

A hitelek mintegy 80 százaléka valójában a pénzkínálat fenntartását szolgálja

– fogalmazott az előadó, aki szerint a rendszer átalakításával a pénzügyi válságok hatása jelentősen mérsékelhető lenne.

Kumhof szerint a pénzteremtés és a hitelkihelyezés kettéválasztása megszüntetné a klasszikus bankrohamok lehetőségét is, mivel a lakossági betétek mögött teljes egészében jegybanki tartalék állna.

A hitelkockázat tehát a befektetési típusú banki tevékenységekhez kerülne át, miközben maga a fizetési rendszer stabil maradna.

Előadásában Kumhof átfogó makrogazdasági szimulációs eredményekre is hivatkozott, amelyek szerint a Chicago Plan alatt a gazdaság sokkal ellenállóbbá válna a pénzügyi és reálgazdasági sokkokkal szemben. Állítása szerint a kisebb adósságállomány miatt alacsonyabb egyensúlyi reálkamatok alakulnának ki, ami nagyobb fiskális mozgásteret biztosíthatna a kormányzatoknak.

A koncepció ugyanakkor nemzetközileg erősen vitatott, a legfontosabb ellenérvek pedig az NKE szerdai konferenciáján is megjelentek.

Többen ugyanis arra hívták fel a figyelmet, hogy a pénzteremtés teljes centralizációja túl nagy hatalmat adna az államnak és a jegybankoknak.

Az előadást követő vita során elhangzott, hogy a történelemben a túlzott gazdasági centralizáció ritkán vezetett tartós sikerhez, miközben a decentralizált pénzügyi rendszerek sok esetben innovatívabbnak és rugalmasabbnak bizonyultak.

Kérdésként merült fel az is, hogy egy ilyen, a jelenlegi rendszernél sokkal centralizáltabb környezetben ki finanszírozná a magas kockázatú innovatív vállalkozásokat és startupokat. A kritikusok szerint a jelenlegi kis- és közepes bankok fontos szerepet töltenek be a helyi projektek finanszírozásában, ezt pedig egy centralizált modell nehezen tudná helyettesíteni.

Josh Ryan-Collins: Fiskális dominancia helyett pénzügyi dominancia

A konferencia másik hangsúlyos témája a fiskális és monetáris politika viszonya volt. Josh Ryan-Collins, a University College London (UCL) professzora „Fiscal Dominance Taboo” címmel tartott előadást, melyben arról beszélt, hogy a 2008-as válság és a koronavírus-járvány után a jegybankok mérlegeiben hatalmas mennyiségű állampapír jelent meg, ami újra előtérbe helyezte a fiskális dominancia kérdését.

Az egyik fő megállapítás szerint a gazdasági növekedést hosszú távon továbbra is a kínálati oldali tényezők – a technológia, a termelékenység és a munkaerő – határozzák majd meg,

az elmúlt évtizedek válságaiból azonban a világ megtanulta, hogy ilyen helyzetekben igenis szükség van aktív fiskális stabilizációra.

Ryan-Collins szerint a pandémia idején alkalmazott hozamgörbe-kontroll és eszközvásárlási programok gyakorlatilag a monetáris és fiskális politika szoros koordinációját jelentették, ami nem feltétlenül klasszikus fiskális dominanciát jelent. Elmondása alapján sokkal inkább arról van szó, hogy a jegybankoknak pénzügyi stabilitási okokból kellett likviditást biztosítaniuk a rendszer számára.

A szekcióban az is elhangzott, hogy a modern inflációs hullámok egyre inkább kínálati eredetűek, ezért azokat pusztán kamatemelésekkel nehéz kezelni. A UCL professzora éppen ezért amellett érvelt, hogy az energia- és ellátási sokkok esetén a fiskális politika célzottabb eszközökkel tud reagálni, mint a hagyományos monetáris szigorítás.

Richard Werner: "Ez az utolsó esély a centralizált gazdaságirányítás megfékezésére"

A konferencián komoly figyelmet kapott Richard Werner előadása is, amely a kereskedelmi banki pénzteremtés szerepéből kiindulva a centralizáció visszafordítását sürgette.

Werner előadásának egyik kulcsállítása az volt, hogy nem minden hitel ugyanolyan gazdasági hatású. A kutató különbséget tett a produktív, GDP-t növelő beruházási hitelek és az eszközár-buborékokat fújó hitelezés között. Példaként Japán piaci válságát és a 2008-as pénzügyi krízist említette, ahol szerinte az ingatlan- és pénzügyi eszközöket finanszírozó hitelezés destabilizálta a gazdaságot.

Werner szerint a növekedés és a fenntarthatóság nem egymással szemben álló célok, a kulcs szerinte az, hogy a pénz milyen projektekhez jut el.

A kutató úgy vélte, hogy a decentralizált bankrendszer hatékonyabb tőkeallokációt tesz lehetővé.

Nem öt embernek kell eldöntenie, hogy hova kerüljön a tőke. Az erőforrások hatékony elosztásához sok kis pénzintézetre van szükség

– fogalmazott.

A közgazdász szerint Németország múltbéli gazdasági sikerének egyik oka éppen az volt, hogy sok helyi kis bank működött, amelyek közel voltak a vállalkozásokhoz és jobban ismerték a finanszírozott projekteket. Az elmúlt évtizedben azonban Werner szerint rengeteg ilyen pénzintézet szűnt meg Európa legnagyobb gazdaságában, ami a német gazdaságmodell válságát is előidézte.

Werner rendkívül kritikusan beszélt a jegybanki digitális pénzekről, vagyis a CBDC-ről is.

Álláspontja szerint a CBDC a pénzügyi rendszer további centralizációjához vezetne, ami hosszabb távon csökkentheti az innovációt és a középosztály gazdasági mozgásterét. Érvelése alapján a történelem korábbi gazdasági sikersztorijai – az Egyesült Államok, Németország, Japán vagy az ázsiai "kistigrisek" – mind decentralizált pénzügyi struktúrákra épültek.

Szabó Gergely: "Egy szuverén pénzreformmal a GDP 4-6 százaléka megtakarítható"

A konferencián Szabó Gergely a „nemzeti pénz” és a szuverén pénzrendszer kérdését járta körül. Előadásában amellett érvelt, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszer túlzottan függ a kereskedelmi bankoktól, miközben a fizetési infrastruktúra és a pénzteremtés alapvetően közfunkció. Szabó szerint a jelenlegi rendszer fő problémái közé tartozik

az instabilitás ,

, a járadékvadászat és az, hogy

és az, hogy a bankrendszer túl nagy szerepet játszik a fizetési rendszer működtetésében.

Az előadó szerint a kereskedelmi bankok egyszerre kezelnek közpénzjellegű fizetési funkciókat és végeznek kockázatos hitelezési tevékenységet, emiatt pedig válsághelyzetben az állam kénytelen megmenteni őket.

A problémára Szabó Gergely egy radikális megoldást javasolt,

az általa felvázolt „nemzeti pénz” koncepciója szerint pedig a pénzteremtést világosan el kellene választani a hitelnyújtástól.

Szabó úgy vélte, egy szuverén pénzrendszer gazdasági előnye akár a GDP 4–6 százalékát is elérhetné a nagyobb stabilitás, a hatékonyabb válságkezelés és az olcsóbb fizetési rendszer mellett. A kutató a legnagyobb megtakarítást a szeniorázs (pénzkibocsátás, pénzteremtés) állami kézbe való visszavételétől reméli.

Összegzés

A konferencia többször visszatérő kérdése az volt, hogy vajon a jövő pénzügyi rendszerében az államnak és a jegybankoknak kellene nagyobb szerepet kapniuk, vagy továbbra is szükség van a decentralizáltan működő kereskedelmi banki hálózatra?

Míg a szuverén pénzelmélet és a Chicago Plan hívei szerint a jelenlegi rendszer túlzott hitelalapúsága instabilitást és válságokat okoz, addig a decentralizáció pártolói attól tartanak, hogy a pénzteremtés állami monopolizálása hosszabb távon rontaná az innovációt és a gazdasági teljesítményt.

A konferencia vitái alapján jól látható: a 2008-as válság utáni pénzügyi világ továbbra sem találta meg az új egyensúlyt.

A kérdés már nem csupán az, hogy szükség van-e reformokra, hanem az is, hogy a jövő pénzrendszere inkább központosított vagy decentralizált irányba mozdul-e el.

Címlapkép forrása: Zsolt Hlinka, Nemzeti Közszolgálati Egyetem