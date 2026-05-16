Évszázados problémát megoldó reform vagy utolsó esély a katasztrófa előtt - kiderült, mi vár a globális pénzügyi rendszerre

A pénzügyi rendszer stabilitása, a kereskedelmi bankok pénzteremtő szerepe és a jegybankok jövőbeni mozgástere került a középpontba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) szerdán megrendezett 8th Budapest Public Finance Seminar konferencián. Az eseményen több előadó is amellett érvelt, hogy a 2008-as válság, majd a pandémia és az inflációs sokk után újra kell gondolni a modern pénzrendszer működését,
ugyanakkor komoly viták alakultak ki arról, hogy a jelenlegi modell problémáira a centralizáció vagy éppen a decentralizáció jelentheti-e a választ.
Michael Kumhof: "Radikálisan át kell alakítani a pénzügyi rendszert"
A konferencia nyitóelőadását Michael Kumhof tartotta, amely a „Chicago Plan Revisited” című, sokat vitatott tanulmányában bemutatott monetáris reformjavaslatáról szólt.
Kumhof szerint a modern pénzügyi rendszer egyik alapvető problémája, hogy a pénzteremtés túlnyomó része kereskedelmi banki hitelezésen keresztül történik,
emiatt pedig a pénzkínálat és az adósságállomány szorosan összekapcsolódik.
A közgazdász felidézte, hogy az eredeti Chicago Plan az 1929–1933-as gazdasági világválság után született meg azzal a céllal, hogy stabilabbá tegye a pénzügyi rendszert. A terv lényege a banki funkciók teljes szétválasztása lett volna: a fizetési rendszert működtető „money bankok” kizárólag teljes egészében jegybanki tartalékkal fedezett betéteket kezelnének, míg a „credit bankok” végeznék a tényleges hitelnyújtást és beruházás-finanszírozást.
Kumhof szerint a mai rendszerben a bankok azért tudnak folyamatosan hitelt nyújtani, mert maguk is pénzt teremtenek, ez azonban instabilitást okoz. A Chicago Plan egyik legfontosabb eleme éppen ezért az lenne, hogy a pénzteremtés kizárólag az államhoz vagy a jegybankhoz kerüljön.
A korábban az IMF-nél és a Bank of Englandnél is dolgozó szakember szerint az új rendszer egyik legnagyobb előnye az lenne, hogy radikálisan csökkenthetné az államadósságot és a magánszektor eladósodottságát. Érvelése szerint a jelenlegi rendszerben a hitelek jelentős része nem produktív beruházásokat finanszíroz, hanem ingatlan- és fogyasztási hiteleket, amelyek elsősorban az eszközárakat hajtják fel.
A hitelek mintegy 80 százaléka valójában a pénzkínálat fenntartását szolgálja
– fogalmazott az előadó, aki szerint a rendszer átalakításával a pénzügyi válságok hatása jelentősen mérsékelhető lenne.
Kumhof szerint a pénzteremtés és a hitelkihelyezés kettéválasztása megszüntetné a klasszikus bankrohamok lehetőségét is, mivel a lakossági betétek mögött teljes egészében jegybanki tartalék állna.
A hitelkockázat tehát a befektetési típusú banki tevékenységekhez kerülne át, miközben maga a fizetési rendszer stabil maradna.
Előadásában Kumhof átfogó makrogazdasági szimulációs eredményekre is hivatkozott, amelyek szerint a Chicago Plan alatt a gazdaság sokkal ellenállóbbá válna a pénzügyi és reálgazdasági sokkokkal szemben. Állítása szerint a kisebb adósságállomány miatt alacsonyabb egyensúlyi reálkamatok alakulnának ki, ami nagyobb fiskális mozgásteret biztosíthatna a kormányzatoknak.
A koncepció ugyanakkor nemzetközileg erősen vitatott, a legfontosabb ellenérvek pedig az NKE szerdai konferenciáján is megjelentek.
Többen ugyanis arra hívták fel a figyelmet, hogy a pénzteremtés teljes centralizációja túl nagy hatalmat adna az államnak és a jegybankoknak.
Az előadást követő vita során elhangzott, hogy a történelemben a túlzott gazdasági centralizáció ritkán vezetett tartós sikerhez, miközben a decentralizált pénzügyi rendszerek sok esetben innovatívabbnak és rugalmasabbnak bizonyultak.
Kérdésként merült fel az is, hogy egy ilyen, a jelenlegi rendszernél sokkal centralizáltabb környezetben ki finanszírozná a magas kockázatú innovatív vállalkozásokat és startupokat. A kritikusok szerint a jelenlegi kis- és közepes bankok fontos szerepet töltenek be a helyi projektek finanszírozásában, ezt pedig egy centralizált modell nehezen tudná helyettesíteni.
Josh Ryan-Collins: Fiskális dominancia helyett pénzügyi dominancia
A konferencia másik hangsúlyos témája a fiskális és monetáris politika viszonya volt. Josh Ryan-Collins, a University College London (UCL) professzora „Fiscal Dominance Taboo” címmel tartott előadást, melyben arról beszélt, hogy a 2008-as válság és a koronavírus-járvány után a jegybankok mérlegeiben hatalmas mennyiségű állampapír jelent meg, ami újra előtérbe helyezte a fiskális dominancia kérdését.
Az egyik fő megállapítás szerint a gazdasági növekedést hosszú távon továbbra is a kínálati oldali tényezők – a technológia, a termelékenység és a munkaerő – határozzák majd meg,
az elmúlt évtizedek válságaiból azonban a világ megtanulta, hogy ilyen helyzetekben igenis szükség van aktív fiskális stabilizációra.
Ryan-Collins szerint a pandémia idején alkalmazott hozamgörbe-kontroll és eszközvásárlási programok gyakorlatilag a monetáris és fiskális politika szoros koordinációját jelentették, ami nem feltétlenül klasszikus fiskális dominanciát jelent. Elmondása alapján sokkal inkább arról van szó, hogy a jegybankoknak pénzügyi stabilitási okokból kellett likviditást biztosítaniuk a rendszer számára.
A szekcióban az is elhangzott, hogy a modern inflációs hullámok egyre inkább kínálati eredetűek, ezért azokat pusztán kamatemelésekkel nehéz kezelni. A UCL professzora éppen ezért amellett érvelt, hogy az energia- és ellátási sokkok esetén a fiskális politika célzottabb eszközökkel tud reagálni, mint a hagyományos monetáris szigorítás.
Richard Werner: "Ez az utolsó esély a centralizált gazdaságirányítás megfékezésére"
A konferencián komoly figyelmet kapott Richard Werner előadása is, amely a kereskedelmi banki pénzteremtés szerepéből kiindulva a centralizáció visszafordítását sürgette.
Werner előadásának egyik kulcsállítása az volt, hogy nem minden hitel ugyanolyan gazdasági hatású. A kutató különbséget tett a produktív, GDP-t növelő beruházási hitelek és az eszközár-buborékokat fújó hitelezés között. Példaként Japán piaci válságát és a 2008-as pénzügyi krízist említette, ahol szerinte az ingatlan- és pénzügyi eszközöket finanszírozó hitelezés destabilizálta a gazdaságot.
Werner szerint a növekedés és a fenntarthatóság nem egymással szemben álló célok, a kulcs szerinte az, hogy a pénz milyen projektekhez jut el.
A kutató úgy vélte, hogy a decentralizált bankrendszer hatékonyabb tőkeallokációt tesz lehetővé.
Nem öt embernek kell eldöntenie, hogy hova kerüljön a tőke. Az erőforrások hatékony elosztásához sok kis pénzintézetre van szükség
– fogalmazott.
A közgazdász szerint Németország múltbéli gazdasági sikerének egyik oka éppen az volt, hogy sok helyi kis bank működött, amelyek közel voltak a vállalkozásokhoz és jobban ismerték a finanszírozott projekteket. Az elmúlt évtizedben azonban Werner szerint rengeteg ilyen pénzintézet szűnt meg Európa legnagyobb gazdaságában, ami a német gazdaságmodell válságát is előidézte.
Werner rendkívül kritikusan beszélt a jegybanki digitális pénzekről, vagyis a CBDC-ről is.
Álláspontja szerint a CBDC a pénzügyi rendszer további centralizációjához vezetne, ami hosszabb távon csökkentheti az innovációt és a középosztály gazdasági mozgásterét. Érvelése alapján a történelem korábbi gazdasági sikersztorijai – az Egyesült Államok, Németország, Japán vagy az ázsiai "kistigrisek" – mind decentralizált pénzügyi struktúrákra épültek.
Szabó Gergely: "Egy szuverén pénzreformmal a GDP 4-6 százaléka megtakarítható"
A konferencián Szabó Gergely a „nemzeti pénz” és a szuverén pénzrendszer kérdését járta körül. Előadásában amellett érvelt, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszer túlzottan függ a kereskedelmi bankoktól, miközben a fizetési infrastruktúra és a pénzteremtés alapvetően közfunkció. Szabó szerint a jelenlegi rendszer fő problémái közé tartozik
- az instabilitás,
- a járadékvadászat és az, hogy
- a bankrendszer túl nagy szerepet játszik a fizetési rendszer működtetésében.
Az előadó szerint a kereskedelmi bankok egyszerre kezelnek közpénzjellegű fizetési funkciókat és végeznek kockázatos hitelezési tevékenységet, emiatt pedig válsághelyzetben az állam kénytelen megmenteni őket.
A problémára Szabó Gergely egy radikális megoldást javasolt,
az általa felvázolt „nemzeti pénz” koncepciója szerint pedig a pénzteremtést világosan el kellene választani a hitelnyújtástól.
Szabó úgy vélte, egy szuverén pénzrendszer gazdasági előnye akár a GDP 4–6 százalékát is elérhetné a nagyobb stabilitás, a hatékonyabb válságkezelés és az olcsóbb fizetési rendszer mellett. A kutató a legnagyobb megtakarítást a szeniorázs (pénzkibocsátás, pénzteremtés) állami kézbe való visszavételétől reméli.
Összegzés
A konferencia többször visszatérő kérdése az volt, hogy vajon a jövő pénzügyi rendszerében az államnak és a jegybankoknak kellene nagyobb szerepet kapniuk, vagy továbbra is szükség van a decentralizáltan működő kereskedelmi banki hálózatra?
Míg a szuverén pénzelmélet és a Chicago Plan hívei szerint a jelenlegi rendszer túlzott hitelalapúsága instabilitást és válságokat okoz, addig a decentralizáció pártolói attól tartanak, hogy a pénzteremtés állami monopolizálása hosszabb távon rontaná az innovációt és a gazdasági teljesítményt.
A konferencia vitái alapján jól látható: a 2008-as válság utáni pénzügyi világ továbbra sem találta meg az új egyensúlyt.
A kérdés már nem csupán az, hogy szükség van-e reformokra, hanem az is, hogy a jövő pénzrendszere inkább központosított vagy decentralizált irányba mozdul-e el.
Címlapkép forrása: Zsolt Hlinka, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Megszólalt Orbán Viktor: a volt kormányfő értékelte a teljesítményét
Kifejtette, mik voltak a legfontosabb eredmények.
Végzetes lejtőre került Európa legerősebb vezetője, a szélsőjobb már dörzsöli a tenyerét
Történelmi mélyponton Friedrich Merz népszerűsége, innen már nehéz lesz felállni.
Milliárdos műtárgykínálat Magyarországon, kortárscsúcsok várhatók
Kezdődnek az aukciók.
Kiadták a figyelmeztetést: óriási orosz rakéta zuhan a Föld felé, senki sem tudja pontosan, hol csapódhatnak be a darabjai
Folyamatosan figyelni kell a frissítéseket.
Magyar Péter érkezésével újjáélesztenék a régi, nagy szövetséget, de van egy komoly buktató
A V4-ek mind a négy kormányfője hitet tett az együttműködés mellett.
Tíz kérdés, tíz válasz a közelgő pénzesőről: magyarok tömegei jutnak súlyos összeghez, itt az anyák utolsó lehetősége
Ömlik az állami pénz a háztartásokra.
Megszólalt Kapitány István az üzemanyagárstop fenntartásáról: ekkor dönthet a kormány, hogy mi lesz vele
Új tartalékokat szabadítottak fel.
Kiadta a parancsot Netanjahu: támadást indított az izraeli légierő
VIP terrorista volt a célpont, a likvidálás valószínűleg sikeres.
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?