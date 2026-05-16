Hazatért Trump Kínából, de az iráni megállapodáshoz nem jutott közelebb

"Amint a jelenlegi biztonsági helyzet rendeződik, a Hormuzi-szoros hajózási viszonyai természetesen visszaállnak a normális állapotba" - idézte Maszúd Pezesskján iráni elnököt a félhivatalos Mehr hírügynökség. Az elnök hozzátette, hogy Irán a nemzetközi jog keretein belül hatékony ellenőrzési mechanizmusokat kíván bevezetni a szorosban, részleteket azonban nem árult el. Teherán egyébként kevés hajlandóságot mutat arra, hogy lazítson a vízi út feletti ellenőrzésén, amelyet a háború lezárása után is fenn kíván tartani, jelentős alkupozíciót biztosítva magának.

Kína pénteken szintén a szoros mielőbbi megnyitása mellett foglalt állást,

erről Vang Ji kínai külügyminiszter az állami Hszinhua hírügynökségnek nyilatkozott. Irán hajóforgalmat akadályozó lépéseire válaszul az Egyesült Államok blokád alá vonta az iszlám köztársaság olajexportját. Washington ezzel próbálja elvágni az ország gazdasági ütőerét, hogy rábírja Teheránt az amerikai békefeltételek elfogadására.

Trump a Kínából való hazaútján újságíróknak elmondta, hogy Hszi Csin-ping elnökkel is tárgyalt az iráni nyersolajat vásárló kínai vállalatok elleni szankciók esetleges feloldásáról. Az amerikai pénzügyminisztérium az elmúlt hetekben éppen szigorította ezeket a büntetőintézkedéseket. Peking azonban utasította a cégeit, hogy hagyják figyelmen kívül az amerikai szankciókat.

Néhány napon belül döntést hozok

- mondta Trump az Air Force One fedélzetén.

A Fehér Ház komoly dilemma előtt áll: meg kell nyitnia a szorost, le kell szorítania a globális energiaárakat, és le kell zárnia egy egyre népszerűtlenebb konfliktust. Mindezt ráadásul a novemberi félidős választások előtt kellene elérnie.

A Bloomberg Economics pénteki elemzése szerint a tárgyalások holtpontra jutottak, és a szórványos erőszak is folytatódik. A szoros tartós lezárásának gazdasági költségei egyre nőnek, emellett a nyílt konfliktus kiújulása is valószínűsíthető.

A rövid távú megállapodás egyetlen reális esélye az, ha a felek elhalasztják az iráni dúsított urán kérdésének rendezését.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken, egy Indiában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Teherán és Washington "közös elhatározásra jutott". A téma tárgyalását egy későbbi szakaszra tolják, mivel a helyzet "rendkívül bonyolult". Irán magasan dúsított uránkészlete továbbra is a békeegyezmény egyik legnagyobb akadálya. Ezt a készletet az Egyesült Államok és Izrael tavaly júniusi bombázása óta ismeretlen helyen tárolják. Pakisztán közvetítőként továbbra is aktív szerepet vállal, Mohszin Nakví pakisztáni belügyminiszter szombaton Teheránba érkezett, ahol iráni partnerével megvitatta az amerikai-iráni béketárgyalások újraindításának esélyeit.

