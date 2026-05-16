Kormányalakítás: Orbán Viktornak a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter
Kormányalakítás: Orbán Viktornak a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is. A felújításokkal kapcsolatos kérdésekből a Kúria sem maradt ki, a testület délután visszautasította a luxusberuházásokra vonatkozó vádakat.
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”

Magyar Péter ma délután hivatalosan felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, a leköszönt Orbán-kormány helyettes államtitkárát. A politikus ezután többször is egyértelművé tette, hogy a Fidesz minisztereivel ellentétben ő nem hajlandó sem lemondani, sem eladományozni végkielégítését, este pedig a Telex szerkesztőségének juttatott el egy újabb állásfoglalást. A volt helyettes államtitkár kijelentette, hogy nem hajlandó lemondani a végkielégítéséről, ezután pedig nyíltan beszélt a korábbi kormányzati és kommunikációs hibákról is, valamint kitartásra buzdította a Fidesz közösségét.

Kemény kérdést intézett Magyar Péter a Kúria elnökének

Magyar Péter ma a Budai Vár kormányzati épületeiben (Karmelita, Belügyminisztérium, Kabinetiroda) rendezett videós sajtóbejárás során nyílt kérdést szegezett a Kúria elnökének. A kormányfő arra a kérdésre kereste a választ, hogy tényleg egy luxuskörülmények között épülő, négyszázmillió forintos elnöki lakosztályt alakítanak-e ki a Kúria vezetője számára a bíróság felújítás alatt álló épületében. A Kúria később közleményben cáfolta az állításokat. Hangsúlyozták, hogy sem elnöki lakosztály, sem szivarszoba nem épül, a munkálatok pedig az eredeti tervek szerint haladnak - tudósított a Telex.

A Pedagógusok Szakszervezetének Kongresszusán vett ma részt Lannert Judit oktatási miniszter

A tárcavezető beszámolója alapján a beszélgetéssel végre megkezdődött a társadalmi párbeszéd az oktatás nagy kérdéseiről. Elmondása szerint a mai találkozó a szakmai kiindulópontok megismeréséről és az aktuális helyzetkép feltérképezéséről szólt, az egyeztetés pedig jövő héten a diákok képviselőivel folytatódik majd.

Felülvizsgálja a Tisza-kormány a Balaton-parti hozzáférést korlátozó rendeletet

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a Facebook-on jelentette be, hogy felülvizsgálják a Balaton vízpartjaihoz való hozzáférést szabályozó kormányrendeletet. A lakosság visszajelzései alapján a Balaton déli partján óriási a beépítettség, a parthoz pedig nagyon korlátozott a hozzáférés, a leköszönt Fidesz-kormány által hozott rendeletet pedig a társadalmi egyeztetést is nélkülözte. Forsthoffer Ágnes bejelentése alapján

a Tisza-párt felülvizsgálja az érvényben lévő rendeletet, annak idejére pedig tervezési és építési moratóriumot rendelne el.

Döntött Magyar Péter: felmentette Havasi Bertalant

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát. Orbán Viktor korábbi közvetlen munkatársa a döntés után egyértelművé tette: nem mond le a végkielégítéséről. Hangsúlyozta, hogy ő maga fogja eldönteni, mire költi a pénzt - írta a Telex.

Tanács Zoltán is megszólalt a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződés felmondásáról

A Tisza-kormány felmondja a Krausz Ferenc vezette ÉLVONAL Alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos támogatási szerződést. A döntést most Tanács Zoltán, a párt tudományos és technológiai minisztere indokolta a közösségi médiában. Elmondása szerint a lépés célja az volt, hogy a közpénzek egy szűk körű alapítványi modell helyett átlátható, versenyalapú rendszerben jussanak el a magyar tudományos szférához. A döntés emellett a hazai kutatás-fejlesztési források fokozatos növelését, valamint a kutatói életpálya és a meglévő intézményrendszer egységes, kiszámítható támogatását is szolgálja.

Kármán András is megtartotta állománygyűlését a Pénzügyminisztériumban, megismételte a legfontosabb célokat

Pénteken Kármán András is megtartotta állománygyűlését a Pénzügyminisztériumban. A tárcavezető Facebook-on közzétett videójában elmondta, hogy

nagyon az emberek elvárásai, hiszen sokkal felelősebb közpénzügyi gazdálkodásra van szükség és sokkal szakszerűbb gazdaságpolitikára.

A miniszter ezután azt kérte dolgozóitól, hogy ebben legyenek segítségére.

Kármán András ezután megismételte a korábban már többször bejelentett gazdaságpolitikai célokat, amelyek

  • a költségvetési hiány és az államadósság lefaragása,
  • a költségvetési fegyelem és jó tervezés megteremtése,
  • a befektetői bizalom helyreállítása,
  • az állam működésének finanszírozását szolgáló extrémen költséges hitelek meghaladása,
  • az állami működés hatékonyságának és
  • a vállalkozásbarát szabályozás és a kiszámíthatóság biztosítása,
  • az uniós források hazahozatala,
  • a korrupciós extra költségek elkerülése,
  • egy egyszerűbb, kiszámítható és versenyképes adózási környezet kialakítása és
  • egy igazságosabb és szolidárisabb adórendszer megvalósítása.
Karácsony Gergely is támogatja a budapesti olimpiarendezést

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a - főleg közlekedést érintő - városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Karácsony szerint fontos, hogy Budapest begyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket az elmúlt időszakban magyar a magyarnak okozott, továbbá, hogy pártállástól függetlenül legyenek közös célok és közös sikerek. Kifejtette: egy olyan koncepción dolgoznak, ami kinyitja a szervezést a vidéki városok előtt is, így tulajdonképpen egy Duna-menti olimpia valósulna meg.

Nem építünk új stadiont

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy csupa olyan fejlesztést csinálnának, amire a városnak szüksége van, példaként többek között az elővárosi közlekedést, a repülőtér könnyebb elérését említette.

A főpolgármester szerint társadalmi párbeszédet kell indítani Magyarország kormányával, és fontos, hogy mindkét félnek elkötelezettnek kell lennie a rendezés mellett. A tervek között említette meg azt is, hogy a paralimpiára a teljes budapesti közlekedést akadálymentessé kell tenni. Emlékeztetett rá, hogy Budapesten minden olyan látnivaló, amelynél ma a külföldiek fényképezkednek, a Millennium idején épült.

Budapest és Magyarország hatalmas sikere lenne, ha a következő európai nyári olimpiát ide tudnánk hozni. Legyen ez egy közös ügyünk, amely összehoz minket! Hajrá, budapesti olimpia!

- zárta szavait a főpolgármester.

(MTI)

Magyar Péter is reagált Orbán Viktor délelőtti interjújára

A kormányfő úgy fogalmazott:

van abban valami egészen bizarr, amikor egy bukott miniszterelnök, aki korábban eltaposandó rovarnak nevezte az újságírókat, ma már a sajtó szabadságáért aggódik…

Orbán Viktor a Magyar Nemzet online oldalán szombaton közölt interjúban többek között azt mondta, "a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot, a marketing- és médiaszerződéseket nem teljesíti, számlákat fagyaszt be, utalások maradnak el".

Amint arról már ebben a hírfolyamban korábban beszámoltunk, Török Gábor politológus is megosztotta gondolatait a leköszönt kormányfő interjújával kapcsolatban.

(Facebook, MTI)

Tarr Zoltán: "A politikának nem kell tennie semmit, csak hagyni kell, hogy a kultúra éljen és létezzen"

A Tisza-kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást - sorolta a következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok Majálisa rendezvényen.

Orbán Viktor eladományozná végkielégítését, Magyar Péter elfogadta a javaslatot

Magyar Péter üdvözölte és elfogadta Orbán Viktor arra vonatkozó felajánlását, hogy a leköszönt kormányfő egy kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza a bruttó 38 millió forintos végkielégítését.

Magyar Péter dicséretesnek nevezte elődje szombat reggeli bejelentését. Orbán Viktor ebben közölte, hogy a törvény szerint neki járó, bruttó 38 millió forintos végkielégítést a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon javára kívánja fordítani.

A hivatalban lévő kormányfő arra kérte leköszönt elődjét, hogy adja meg a kedvezményezett intézmény pontos bankszámlaszámát, ezzel ugyanis garantálható, hogy az állam közvetlenül a gyermekotthonnak utalja át a pénzt, biztosítva a támogatás hiánytalan és átlátható célba érését.

Magyar emellett arra is felszólította Orbánt, hogy egyeztessen korábbi sajtófőnökével, Havasi Bertalan helyettes államtitkárral. A sajtóhírek szerint Havasi nem hajlandó lemondani a saját végkielégítéséről, és az összeg kifizetéséért akár perelni is kész.

Bár a jelenlegi miniszterelnök jelezte, hogy készen állnak a jogi eljárásra, határozottan arra kérte a volt kormányfőt, hogy hasson korábbi munkatársára. Magyar azt várja elődjétől, hogy vegye rá Havasit: ne indítson pert a magyar állam ellen.

(Telex)

Megvan a Tisza-kormány vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára

Kelemen Ágnes lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára - jelentette be a tárcavezető szombaton a Facebookon.

Vitézy Dávid elmondta, mit kezdene a közlekedési fejlesztésekre szánt uniós forrásokkal

Vitézy Dávid, a Tisza-kormány új közlekedési és beruházási minisztere első televíziós interjújában bejelentette: lezárják az előző vezetéshez köthető "vasútrombolás" korszakát, és átfogó elszámoltatásba kezdenek. A tárcavezető kiemelt célja a MÁV és a HÉV-hálózat rendbetétele, az uniós források megmentése, valamint Lázár János vitatott gigaberuházásainak és szerződéseinek felülvizsgálata a zéró korrupció és a szakmaiság jegyében. Az új miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége.

Reagált Orbán

A korábbi magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Magyar Péter "szamárságokat" beszél. Kijelentését alátámasztandó, hosszasan sorolta a vezetése alatt elért eredményeket, szerinte a kormány az országot "nem kifosztotta, hanem felemelte". Hozzátette, hogy "harcolni fognak az ország kifosztása ellen". Azt is hozzáfűzte, hogy a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza a végkielégítését. Az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter korábban azt mondta, hogy az Orbánnak járó, mintegy 38,8 millió forintot a Fidesz vezetője nem fogja megkapni.

Török Gábor sem hagyta szó nélkül

Orbán Viktor interjúját. A politikai elemző kifejezetten azt a részt emeli ki, hogy a korábbi kormányfő a "szélen" kezdené újra az újjáépítést, "nehogy kettészakadjon a jobboldal". Török Gábor aztán azzal folytatja, hogy ez némileg ellentmondásos, mivel korábban azt fejtegette Fidesz vezetője, hogy a "polgári közepet elvette a Tisza".

 
Éjjel érkezett a bejelentés: azonnal távozniuk kellett a magyar minisztériumok legbefolyásosabb vezetőinek

Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette az előző kormány tizenhárom közigazgatási államtitkárát.

Élőben mutatja Magyar Péter a Karmelitát

Az új miniszterelnök hosszú videóban mutatja megy a Karmelita Kolostor épületét, amelyet Orbán Viktor volt miniszterelnök használt rezidenciaként. Magyar Péter elmondta, hogy nem fog beköltözni az épületbe.

Megszólalt Orbán Viktor: a volt kormányfő értékelte a teljesítményét

A Magyar Nemzetnek adott interjút Orbán Viktor, amiben értékelte a saját kormányzását, és a jövőre is kitért.

Reagált Krausz Ferenc alapítványa

A magyar kormány felbontotta a Nobel-díjas kutató, Krausz Ferenc alapítványával a korábbi vezetés alatt megkötött szerződést, erre reagáltak most közleményben:

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat. Ezen célok a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel

- írják.

A nyilatkozatot több több Abel- és Nobel-díjas kutató is aláírta.

(24.hu)

Gulyás Gergely politikai bosszút emleget

A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely szerint az új kormány politikai bosszúból vette el a támogatást a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítványtól. Azt írta közösségi médiában:

A tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes. Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni.

Porcelánokat küldtek Magyar Péternek

A miniszterelnök szóvá tette, hogy a minisztériumi épületből hiányoznak bizonyos porcelán darabok. A kijelentését követően nem sokkal csomagokat kapott a Miniszterelnökségről, ahonnan több csomagot kapott.

Magyar Péter érkezésével újjáélesztenék a régi, nagy szövetséget, de van egy komoly buktató

A Visegrádi Együttműködés az orosz–ukrán háború miatti belső ellentétek következtében gyakorlatilag tetszhalott állapotba került, ám Magyar Péter választási győzelmével új lendületet kaphat a szövetség. Az új magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezet, jelezve a magyar–lengyel viszony helyreállításának szándékát, miközben Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh kormányfő is nyíltan szorgalmazza a V4 újjáélesztését. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi együttműködést az új, Európa-központú magyar külpolitika alappilléreként jelölte meg, ugyanakkor a Szlovákiával való kapcsolatok elmélyítését a Beneš-dekrétumok rendezéséhez kötötte.

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

