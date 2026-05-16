Kormányalakítás: Orbán Viktornak a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a - főleg közlekedést érintő - városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Karácsony szerint fontos, hogy Budapest begyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket az elmúlt időszakban magyar a magyarnak okozott, továbbá, hogy pártállástól függetlenül legyenek közös célok és közös sikerek. Kifejtette: egy olyan koncepción dolgoznak, ami kinyitja a szervezést a vidéki városok előtt is, így tulajdonképpen egy Duna-menti olimpia valósulna meg.

Nem építünk új stadiont

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy csupa olyan fejlesztést csinálnának, amire a városnak szüksége van, példaként többek között az elővárosi közlekedést, a repülőtér könnyebb elérését említette.

A főpolgármester szerint társadalmi párbeszédet kell indítani Magyarország kormányával, és fontos, hogy mindkét félnek elkötelezettnek kell lennie a rendezés mellett. A tervek között említette meg azt is, hogy a paralimpiára a teljes budapesti közlekedést akadálymentessé kell tenni. Emlékeztetett rá, hogy Budapesten minden olyan látnivaló, amelynél ma a külföldiek fényképezkednek, a Millennium idején épült.

Budapest és Magyarország hatalmas sikere lenne, ha a következő európai nyári olimpiát ide tudnánk hozni. Legyen ez egy közös ügyünk, amely összehoz minket! Hajrá, budapesti olimpia!

- zárta szavait a főpolgármester.

(MTI)