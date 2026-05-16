Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról
Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.
Gulyás Gergely politikai bosszút emleget

A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely szerint az új kormány politikai bosszúból vette el a támogatást a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítványtól. Azt írta közösségi médiában:

A tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes. Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni.

Porcelánokat küldtek Magyar Péternek

A miniszterelnök szóvá tette, hogy a minisztériumi épületből hiányoznak bizonyos porcelán darabok. A kijelentését követően nem sokkal csomagokat kapott a Miniszterelnökségről, ahonnan több csomagot kapott.

Magyar Péter érkezésével újjáélesztenék a régi, nagy szövetséget, de van egy komoly buktató

A Visegrádi Együttműködés az orosz–ukrán háború miatti belső ellentétek következtében gyakorlatilag tetszhalott állapotba került, ám Magyar Péter választási győzelmével új lendületet kaphat a szövetség. Az új magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezet, jelezve a magyar–lengyel viszony helyreállításának szándékát, miközben Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh kormányfő is nyíltan szorgalmazza a V4 újjáélesztését. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi együttműködést az új, Európa-központú magyar külpolitika alappilléreként jelölte meg, ugyanakkor a Szlovákiával való kapcsolatok elmélyítését a Beneš-dekrétumok rendezéséhez kötötte.

