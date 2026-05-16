Meglepő bejelentést tett Kína: mégis születhetett vámmegállapodás az USA-val

A közleményt szombaton, Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető kétnapos pekingi csúcstalálkozóját követően adták ki. A tájékoztatás szerint Peking és Washington több új intézkedést is bevezet,
ezek közé tartozik egyes termékek vámjának kölcsönös csökkentése is.
A lépéssel a kétoldalú kereskedelmet kívánják fellendíteni, különös tekintettel a mezőgazdasági ágazatra. A minisztérium a részletekről nem számolt be, csupán annyit tettek hozzá, hogy a tárgyalások még folyamatban vannak.
A dokumentum megerősítette, hogy Kína amerikai repülőgépek vásárlását tervezi. A darabszámot és a pontos gyártót azonban nem nevezték meg. Peking emellett jelezte, hogy érdemben foglalkozik az Egyesült Államok mezőgazdasági exporttal kapcsolatos aggályaival.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy saját elmondása szerint Donald Trump egyáltalán nem tárgyalt a vámokról a csúcstalálkozón.
Nem beszéltünk vámokról. Jelentős vámokat fizetnek, de nem tárgyaltunk erről
– mondta az amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak.
