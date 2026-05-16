Meglépte az Egyesült Államok: lejárt a kulcsfontosságú engedély, drasztikus fordulat jöhet az orosz olaj körül

A mentesség lejártával gyakorlatilag véget ért az a rövid időszak, amelyben Washington enyhített az orosz olajra vonatkozó szankciókon. Az amerikai adminisztráció márciusban adta ki az első felmentést, majd áprilisban a másodikat. Mindkettő kizárólag a már tankerekre rakodott orosz nyersolajra vonatkozott. Az intézkedés az európai szövetségesek körében komoly ellenérzéseket váltott ki, ők ugyanis a szankciókat kulcsfontosságúnak tartják az orosz olajbevételek elvágásában, és ezzel az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozásában.

India és Indonézia ugyanakkor a mentesség meghosszabbításáért lobbizott Washingtonnál. Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása ugyanis napi több millió hordó nyersolajat von ki a globális piacról. Scott Bessent pénzügyminiszter áprilisban először még azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem újítja meg a felmentést, majd két nappal később mégis kiadott egy újabb engedélyt. Egy szenátusi meghallgatáson Bessent elmondta, hogy a fordulatot a megkeresések száma váltotta ki. Kijelentése szerint több mint tíz, "energiaellátás szempontjából leginkább kiszolgáltatott és legszegényebb ország" kereste meg őket a mentesség kiterjesztését kérve.

Az áprilisi esethez hasonlóan most sem zárható ki, hogy az ázsiai szövetségesek nyomása és az egyre szűkülő olajpiac ismét új felmentés kiadására készteti a kormányzatot.

Az adminisztráció egy másik, az iráni nyersolaj vásárlására vonatkozó ideiglenes mentességet már áprilisban hagyott lejárni.

A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj árfolyama az iráni háború kitörése óta meredeken emelkedett. Ez a drágulás magával húzta a benzin, a gázolaj és más finomított kőolajtermékek árát is. A Hormuzi-szoroshoz kötődő ellátási zavarok miatt egyes vásárlók, köztük az amerikai importőrök is, kénytelenek új beszerzési forrásokat keresni. A Nemzetközi Energiaügynökség a jelenlegi helyzetet az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkjának nevezte.

Washington több egyéb lépést is tett az energiapiaci sokk hatásainak enyhítésére. Augusztus közepéig engedélyezte a külföldi felségjelzésű hajók számára, hogy nyersolajat és más árukat szállítsanak az amerikai kikötők között. Emellett ideiglenesen feloldottak bizonyos belföldi üzemanyag-minőségi előírásokat is.

