Megszólalt Orbán Viktor: a volt kormányfő értékelte a teljesítményét

A Magyar Nemzetnek adott interjút Orbán Viktor, amiben értékelte a saját kormányzását, és a jövőre is kitért.

A korábbi magyar kormányfő szerint a vezetése alatt Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb időszakát hozták el, amit a polgárosodás mutat meg igazán.

Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás

– sorolta a „sikereket”.

Ezt követően rátért arra, hogy miként képzeli el a Fidesz szerepét a jövőben: szerinte erős ellenzéket kell előbb építeni, majd kormányzásra alkalmas alternatívát. Szerinte ez a folyamat egyszerre több színtéren születik majd meg. Orbán kijelentette, hogy az „egész országnak látnia kell, hogy tigrisek vagyunk, nem nyulak”.  

Orbán a Tisza-kormány álláspontjával éles ellentétben azt mondja, hogy kiváló állapotban adják át az országot. Kijelentését olyan érvekkel támasztja alá, mint az állami vagyon növekedése, az átlagjövedelem emelkedése, a devizatartalék emelése, valamint kijelentette, hogy „nincs migráns Magyarországon”. Utóbbi állítását nem részletezte.

A választási vereséget elemezte, itt a fiatal korcsoportoknál bekövetkezett változást emelte ki, ugyanakkor hangsúlyozta, a 40 év felettieknél „47-44 nyertek”, szerinte ebben a korosztályban működött az üzenetük. Ugyanakkor innoválnak a jövőben, ennek része, hogy a hatvanas korosztály hátralép, és a fiatalabbak lépnek előre. Orbán szerint a nyár végéig összegyűjtik azokat, akik részt veszek a munkában, ősztől pedig indul a munka. Kijelentette a korábbi eredményekről, hogy

Úgy becsültem, hogy húsz évre, öt parlamenti ciklusra lesz szükségünk, hogy a munkánkat teljes egészében elvégezzük, a rendszer életképes és sikeres legyen, mindenki megtalálhassa a számítását, és teljesítményével arányosan boldogulhasson. Tizenhat évet kaptunk. A munka nyolcvanszázalékos, időarányos részét tudtuk elvégezni

– hangsúlyozta a volt kormányfő a korábbi eredményeket.

Orbán az új kormányfő személyét „problémásnak látja”, ezt a korábbi tapasztalataira alapozva mondja. Ezt követően felvetette, hogy az új kormány „befuccsolhat”, erre alternatívaként ott lehet Gulyás Gergely, a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője. A korábbi miniszterelnök az interjú további részében beszélt a pártja építkezési lehetőségeiről, valamint vereség okát is kifejtette, ezeket Varga Judit és Novák Katalin „eleséséhez" kötötte.

