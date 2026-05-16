Milliárdos műtárgykínálat Magyarországon, kortárscsúcsok várhatók

Miközben a New York-i aukciós maratonon javában folyik a versengés a kétmilliárd dollárt meghaladó értékű portéka megszerzéséért, itthon is színpadra lép a műtárgypiac két legnagyobb szereplője, Virág Judit és Kieselbach Tamás. A kínálat minősége lenyűgöző, értéke, hazai mércével valóban tekintélyes, alsó becsértéken számolva több mint 2 és félmilliárd forintot tesz ki. Szembetűnő a válogatás bátorsága, főszerepet kaptak a kortárs alkotások, nem káprázat, féltucatnyi kortárs képre nyolcszámjegyű összegnél kezdődik a licit.

Virág Judit teszteli elsőként a hazai műtárgypiac egészségét, vasárnap, május 17-én egy híján kétszáz tételt kalapál el a szokott helyen, a Budapesti Kongresszusi Központban.

Kikiáltási áron 433 millió forint feletti összértékre kezdődhet a licit.

Ha figyelembe vesszük, hogy a galéria gyakorlata szerint az indulóár az alsó becsérték 60-70 százaléka körül mozog, akkor lehet nagyobbat álmodni, legalább 750 millió forintot érő portéka vár vevőre.

Vaszary János Triesztben festett alkotását értékelte Virág Judit a májusi aukció egyik legkiemelkedőbb tételeként. A festmény 1927-ben készült, abban az időszakban, amikor Vaszary az Isztriai-félsziget északi partvidékének népszerű üdülőhelyeit – Portorožt, Pirant és Triesztet – járta.

A tüzesen színes dekoratív festményen Trieszt tágas főtere, a kikötőre nyíló Piazza dell’Unità látszik. Az alkut 75 millió forintról kezdik, de a galéria becslése szerint akár 160 milliót is érhet az 1927-ben készült mű, amelyet a Nemzeti Szalonon 1928-ban láthatott először a közönség. Kérdésünkre a kép beadójáról nem árult el csak annyit Virág Judit, hogy egy hazai magángyűjtő. Másik tétel, amelyre érdemes figyelni, Szobotka Imre Műteremben című, 1915 körül készült festménye, amely a magyar kubizmus egyik legjelentősebb alkotása. A minimális becslés szerint legalább 40 millió forintot érő vászonra 26 milliónál kezdődhet a licit. Aba-Novák Vilmos több alkotása is vevőre vár, közülük a Körmenet Törökkoppányban címűt 10 millióról indítják, míg a Komédiásokra, a cirkuszsorozat bravúros remekművére, a harmincas évek virágzó vándorcirkuszainak világát hitelesen megörökítő korrajzra 12 millión kezdődhet az alkudozás, de szakértők szerint akár a dupláját is megéri a vászon. Méltó a kiemelésre Patkó Károly Olaszországban készült, Subiaco című alkotása, valamint Márffy Ödön jelenete. Előbbit 15 millió forinton kiáltják ki, míg Márffy hangulatos tengerparti pasztellje 8,5 millióról indul. Kádár Bélából dömping lesz, 9 műve kerül kalapács alá, az elegáns női figurákat ábrázoló Muzsika címűre 4,4 millióról indul az alku. Nyolc Scheiber Hugó is gazdát keres, a Bárban című Art deko mű kikiáltási ára 3,8 millió forint. Nincs árverés Zorka nélkül, ezúttal is szerepel egy, az 1916-ban készült pasztell, 10 milliós minimumbecsléssel, 5 milliós kikiáltással száll versenybe. Rippl-Rónai József időskori múzsájáról, igazi nevén Bányai Elzáról több, mint 100 pasztellt festett.

És akkor a Zsolnay-kollekció, amely a kezdetek óta fémjelzi a galéria árverési kínálatát, talán a megszokottnál is különlegesebb választékkal szerepel. A tíz páratlan törékeny tárgy között a legdrágább egy virágedény, gondolkodó férfialakkal és virágzó fa körképével, 1904-ben készült, 7,5 millióról indul, de becsértéke eléri a 16 millió forintot.

Hétfőn, május 18-án Kieselbach Tamás veszi át a stafétabotot, 277 tétel kerül a kalapács alá a Budapest Mariot Hotelben, a galéria által közölt alsó becsértéken számolva közel másfélmilliárd forintos csomag. Az árverés 19. századi anyagának legjelentősebb darabja egy igazi, múzeumi rangú főmű. Munkácsy Mihály Köpülő asszonya a magyar festészet egyik legismertebb ikonja. A kép végső változatát a Nemzeti Galéria őrzi, a most piacra került kép a mester által készített első változata a témának. Hajdan Nemes Marcelltől került Herzog Mór palotájába.

A feledés homályából bukkant fel Tihanyi Lajos, Tita nevű barátnőjéről festett kubisztikus portréja. A mű születésének 100. évfordulóján kerül először nagyközönség elé, kalandos előélettel. A képen szereplő modellt, Tihanyi múzsáját, Titát a festő társaságában nem más fényképezte le, mint a fotótörténet egyik legjelentősebb alakja, André Kertész. A Tita kikiáltási ára 85 millió forint, de a nyilvánosságra hozott maximális becsérték 230 millióra rúg, ennek alapján a vászon a tavaszi szezon legértékesebb tétele lehet.

A magyar modernizmus másik sztárképe Márffy Ödön közel egy évszázadon át lappangó, majd az ezredfordulón felbukkanó főműve. A regényes körülmények között, egy antik kép hátoldaláról előkerülő, monumentális méretű kompozíció a legendás Kerpely–Waldbauer vonósnégyes csellistáját, Kerpely Jenőt ábrázolja, de valójában sokkal több, mint egy szokványos arckép. Indulóára 75 millió forint lesz, alsó becslés szerint 90 milliót ér.

Egy Zorka Kieselbachéknál is eladósorba került, Rippl-Rónai vásznát 11 millióról indítják. Kádár Béla gyönyörű Vöröshajú aktja 16 milliónál mutatkozik be, Vaszary Balatoni evezősei 26 milliónál rajtol. Egy dekoratív Batthány, Hölgy fejdísszel 44 millió forintról kezdi a versengést. A Kelet és Nyugat, Vaszary János egyik legemblematikusabb főműve, amely nemrég bukkant fel, 130 milliós becsértékkel került a piacra, 55 millióról kezdődhet rá a licit, míg Patkó Károly hangulatos városképe a Positano 24 millió forintról indul.

A Kieselbach Galéria kortárs anyagának vitathatatlan uralkodónője Keserű Ilona, akinek 1962-ben készült Piros-kék kompozíciója 32 millió forintos becsértékkel száll ringbe. Hogy mennyire fontos műről van szó, azt jelzi, az idős művésznő, az IPARTERV-generáció élő legendája, a napokban ellátogatott a Kieselbach Galériába, hogy megtekintse a 64 évvel ezelőtt készült remekét. Egy alkalmi vendéglátó római lakásának padlásából kilesve, mindössze 3 tubus festékkel felszerelkezve készítette a festményt- osztotta meg a galériában a kép elkészítésének körülményeit.

Keserű Ilona a következő napi Virág Judit rendezvényen is sztárszerepet kap. Anguillara című olajképe 10 millió forintról indul, az egykor dr. Rudolf De Chatel orvosprofesszor gyűjteményét gazdagító vászon becslés szerint 20 millió forintot is érhet. Virág Judit egészen kivételes kortárskollekciót árverez el, május 19-én, kedden a Budapest Music Centerben összesen 117 alkotás vár gazdára, értékük kikiáltási áron közel 230 millió forint, ha a legalacsonyabb becslést vesszük számba, akkor is 400 millió forintot fialhatnak. Bak Imre műve 11 millióról indul, Birkás Ákosé 16 millióról, egy Nádler mű 6 és félmillióról, hogy csak néhányat emeljünk ki a legmagasabban értékeltek közül.

De mindennél nagyobb várakozás előzi meg Hantai Simon Címnélküli kompozícióját, az 1955-ben készült festményének indulóára 50 millió forint, valós értékét előzetesen 90 és 120 millió forint közé becsülték a szakértők. Hantai Simon aukciós rekordját 2023-ban jegyezték fel, 46 millió forinttal.

10 LEGDRÁGÁBBAN ELADOTT MAGYAR KORTÁRS MŰ:

KONDOR BELA – A mű-tücsök felbocsátása, 1958 / 120 000 000 Ft / 2022 KESERU ILONA – Sírkövek 2., 1967 / 110 000 000 Ft / 2022 KESERU ILONA – Mozaikterv (SOTE Semmelweis Egyetem részére), 1974 / 80 000 000 Ft / 2022 REIGL JUDIT – A semmi szétzúzása (Broyage du vide), 1954 / 65 000 000 Ft / 2018 REIGL JUDIT – Robbanás (Éclatement), 1956 / 60 000 000 Ft / 2018 KESERU ILONA – Idézetek Kornissnak, 1990 / 50 000 000 Ft / 2024 KESERU ILONA – Véres közelítés (Bódy Gábor tiszteletére), 1985 / 48 000 000 Ft / 2025 HANTAI SIMON – Cím nélkül, 1958 / 46 000 000 Ft / 2023 BAK IMRE – Geometrikus kalligráfia I., 1982 / 44 000 000 Ft / 2021 REIGL JUDIT – Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém, 1984 / 42 000 000 Ft / 2020

