Sokan az anyagiakra gyanakodtak, de kiderült a meglepő igazság arról, miért nem vállalnak gyereket a fiatalok

A demográfiai visszaesés sebessége és földrajzi kiterjedése egyaránt megdöbbentő - kezdik írásukat a Financial Times elemzői. A Föld 199 országa közül már 66-ban az egy nőre jutó átlagos gyermekszám közelebb áll az egyhez, mint a kettőhöz, néhol pedig a leggyakoribb érték már a nulla. Dél-Koreában az ENSZ 2023-ra 350 ezer születést jósolt, ám a valós szám ennek alig kétharmada, mindössze 230 ezer lett. A jelenség ráadásul már nem csupán a gazdag országokat érinti. Mexikó, Brazília, Tunézia, Irán és Srí Lanka termékenységi rátája is az Egyesült Államok szintje alá esett.
A korábbi évtizedekben a termékenységi ráta azért csökkent, mert a párok kevesebb gyermeket vállaltak, ma azonban a fő ok az, hogy egyre kevesebb a pár
- szól az egyértelmű diagnózis.
Stephen Shaw demográfus úttörő kutatása szerint az anyák által vállalt gyermekek száma stabil, sőt, akár emelkedhet is, ezzel szemben azonban drámaian zuhant azoknak a nőknek az aránya, akik egyáltalán gyermeket vállalnak. Ha az Egyesült Államokban a házasságkötések és az élettársi kapcsolatok aránya az elmúlt évtizedben változatlan maradt volna, a termékenységi ráta ma magasabb lenne, mint tíz évvel ezelőtt - állítja a kutató. A visszaesés ráadásul nem a jól keresők körében a legélesebb, a jelenség leginkább az alacsonyabb iskolázottságú, kisebb jövedelmű rétegeket érinti, miközben a diplomások körében a párkapcsolatok és a gyermekvállalás aránya stabil, vagy akár nő is.
A lakhatási nehézségek több fejlett országban, köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban bizonyítottan komoly akadályt jelentenek a családalapításban.
A Financial Times elemzése szerint a kilencvenes évek óta bekövetkezett termékenységi csökkenés akár felét is magyarázhatja a lakástulajdonosi arány visszaesése, valamint a szüleikkel élő fiatal felnőttek számának növekedése. Ez azonban önmagában nem ad választ a legutóbbi évek meredek, világméretű zuhanására. A skandináv országokban például a gazdasági stabilitás és az önálló lakhatás viszonylagos könnyedsége ellenére is esnek a születési számok.
A gazdasági magyarázatok hiányosságai miatt a kutatók figyelme egyre inkább a digitális technológia felé fordult.
Nathan Hudson és Hernán Moscoso-Boedo, a Cincinnati Egyetem kutatói kimutatták:
az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a születésszám pontosan ott és akkor kezdett el először zuhanni, ahol és amikor a 4G mobilhálózatot a legkorábban bevezették.
A Financial Times saját kutatása szerint ez a minta globálisan is kirajzolódik. Az éles visszaesés az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában 2007 körül, Franciaországban és Lengyelországban 2009-ben, Mexikóban és Indonéziában 2012-ben, míg Ghánában, Nigériában és Szenegálban 2013 és 2015 között indult meg. Ez mindenhol egybeesett az okostelefonok tömeges elterjedésével. Minél fiatalabb egy korcsoport, annál élesebb a demográfiai törés, ami pontosan tükrözi az okostelefon-használat mintázatát.
A jelenség mögött az húzódik meg, hogy az okostelefonok és a közösségi média radikálisan átalakították a fiatalok társas életét.
Dél-Koreában például a fiatal felnőttek személyes társas érintkezése húsz év alatt a felére esett vissza. Lyman Stone demográfus szerint a sikeres párkereséshez rengeteg embert kell megismerni. Aki kevesebbet találkozik másokkal a valós világban, annak jóval tovább tart partnert találnia, már ha egyáltalán talál. A közösségi média emellett irreális elvárásokat támaszt a párkapcsolatokban, ráadásul a legintenzívebb felhasználók körében magasabb a szexuális diszfunkciók aránya is. Alice Evans, a Stanford Egyetem kutatója hozzáteszi: minél hagyományosabb egy kultúra a nemi szerepek tekintetében, annál nagyobb az okostelefonok hatása a születési rátára. Ezt támasztja alá a Közel-Keleten és Latin-Amerikában tapasztalható kiugróan meredek visszaesés is.
A kormányzati beavatkozások – mint a családtámogatások, a támogatott bölcsődei ellátás és a szülői szabadságra fordított összegek reálértékének megháromszorozódása a nyolcvanas évek óta – eddig nem tudták megállítani a folyamatot. A szakértők szerint a leghatékonyabb eszköz a fiatal párok számára elérhető, biztonságos lakhatás megteremtése lenne, de a kellően nagyvonalú anyagi ösztönzők is segíthetnek. A csökkenő születésszám azonban egy tágabb jelenségnek, a fiatal felnőttek növekvő magányosságának és romló mentális állapotának a része.
Éppen ezért a legígéretesebb válasz a digitális szokások megváltoztatása lehet, legyen szó akár kulturális fordulatról, akár szigorúbb szabályozásról
- zárják cikküket a Financial Times elemzői.
