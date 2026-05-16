Tanács Zoltán is megszólalt a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződés felmondásáról

Magyarország kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) ráfordításai jelenleg a GDP 1,3 százalékát teszik ki, ami elmarad a 2 százalék feletti uniós átlagtól - állapította meg az indoklást tartalmazó bejegyzés elején a tudományos és technológiai tárcavezető. A kormányzat célja azonban az, hogy ez az arány a ciklus végére elérje a 2 százalékot, a következő évtizedben pedig megközelítse az európai élvonalat jelentő 3 százalékos szintet. A források tervezett jelentős bővítése miatt kulcskérdéssé vált a közpénzek felhasználásának módja.
Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy az ÉLVONAL Alapítvány ügyében hozott döntés nem a csúcskutatások szükségességét vonja kétségbe. A problémát az jelenti, hogy a korábban megkötött szerződés több százmilliárd forintot szervezett ki egy úgynevezett KEKVA-modellre épülő, szűk döntéshozói kör által irányított alapítványba. Ez a konstrukció jelentősen korlátozza a mindenkori kormányzat rálátását a pénzek felhasználására, miközben a meglévő kutatási ökoszisztémával párhuzamosan egy teljesen új rendszert épít ki.
A 2026 és 2031 közötti időszakra előirányzott 261,7 milliárd forint éves szinten 40-50 milliárdos kiadást jelent, ez az összeg a hazai állami K+F forrásoknak akár az ötödét is kiteheti. A szerződés alapján ráadásul az alapítvány nem csupán támogatásokat osztana, hanem saját tudásközpontokat, kutatócsoportokat, tehetséggondozó programokat, sőt vállalatokat is létrehozna - írta Tanács Zoltán.
Bár a program céljai önmagukban támogathatók, a közvagyon hosszú távú, korlátozott állami kontroll melletti kiszervezése komoly szakmai és átláthatósági aggályokat vet fel
- hangzik el a tényleges indoklás.
A magyar kutatók jelenleg alacsony bérekkel, bizonytalan életpályamodellel és kiszámíthatatlan pályázati környezettel küzdenek. Ez a helyzet sok fiatal szakember számára a külföldre vándorlást teszi vonzóbbá.
Ebben a tendenciában fordulatot a tudományos és technológiai tárcavezető szerint nem egy zárt alapítványi struktúra, hanem egy átlátható és ellenőrizhető intézményrendszer hozhat.
A miniszter szerint ezért a növekvő forrásokat a már működő egyetemekhez, a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA), a kutatóhálózatokhoz és a fiatal tehetségekhez kell eljuttatni. Ehhez tisztességes béreket, valamint politikai beavatkozástól mentes, tisztán szakmai alapú értékelést kell biztosítani.
Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató teljesítménye és az ÉLVONAL Alapítvány kuratóriumának szakmai tekintélye vitathatatlan
- hangsúlyozza a tárcavezető. Egy demokratikus államban azonban a tudományos kiválóság sem jelentheti a közpénzek ellenőrizhetetlen felhasználását. A tudományos szabadság és az intézményi autonómia nem azonos a közpénzek feletti korlátlan rendelkezési joggal, sem pedig egy párhuzamos intézményrendszer indokolatlan kiépítésével.
Tanács Zoltán a szerződés felmondásával egy időben egy új, ambiciózus tudománypolitikai program megindítását is bejelentette.
Ez az elképzelések szerint több forrást, nagyobb kutatói szabadságot és teljes átláthatóságot garantál. A hazai tudomány jövőjét érintő egyeztetések már megkezdődtek az MTA hamarosan hivatalba lépő új elnökével, Pósfai Mihállyal. A párbeszéd a kutatóhálózatok vezetőivel, a szakmai érdekképviseletekkel, a közeljövőben pedig az ÉLVONAL Alapítvány képviselőivel is folytatódik.
