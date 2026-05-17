A hantavírusról adott ki nyugtató és alapos tájékoztatást a magyar egészségügyi miniszter

A hantavírussal kapcsolatos közelmúltbeli nemzetközi figyelmet egy óceánjáró hajón történt esemény váltotta ki. Ez az eset sokakban a koronavírus-járvány emlékeit idézte fel a karanténintézkedések és a kontaktkutatás miatt. Fontos azonban tisztázni, hogy ez a kórokozó teljesen másként viselkedik írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt.
A koronavírussal ellentétben a hantavírusok túlnyomó többsége nem terjed emberről emberre. A fertőzést leggyakrabban a rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzése okozza. Az amerikai kontinensen előforduló úgynevezett Andok-vírus ugyan nagyon szoros és tartós összezártság esetén átadható emberről emberre, de alkalmi találkozások során nem fertőz.
A szakemberek szerint ezért kizárható egy újabb pandémia kialakulása.
A magas, akár negyven százalék körüli halálozási aránnyal riogató hírek kizárólag az amerikai kontinensen jelen lévő vírusváltozatokra igazak. Ezek súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget okoznak. Európában, így hazánkban is a kórokozó más típusai, a Puumala és a Dobrava-Belgrád vírusok találhatók meg. Ezek jellemzően enyhébb vagy középsúlyos, vesét érintő panaszokat idéznek elő. A magyarországi helyzet megnyugtató, hiszen évente mindössze néhány esetet regisztrálnak. Az amerikai típusok nincsenek jelen a környezetünkben, és a jelenlegi külföldi megbetegedésekhez köthető hazai érintettségről sincs tudomásunk. Mivel széles körű terjedés nem várható, tömeges oltási programra sincs szükség. Ráadásul nemzetközileg elfogadott vakcina jelenleg nem is áll rendelkezésre - állapítja meg a magyar egészségügyi miniszter.
A védekezés leghatékonyabb módja a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. Az élelmiszereket zártan kell tárolni, az épületek réseit pedig érdemes megszüntetni. Kiemelten fontos, hogy a rágcsálóürüléket soha ne söpörjük vagy porszívózzuk fel szárazon, mert ezzel a levegőbe juttatjuk a fertőző részecskéket. Ilyen esetekben mindig nedves fertőtlenítést kell alkalmazni, emellett gondoskodni kell az alapos szellőztetésről.
Amennyiben valaki rágcsálókkal szennyezett környezetben tartózkodott, és ezt követően lázat, erős levertséget, izomfájdalmat, hányingert vagy szokatlan hasi panaszokat tapasztal, mielőbb forduljon orvoshoz. Ilyenkor mindenképpen jelezni kell a lehetséges fertőzésveszélyt is.
A betegség tehát valós és komolyan veendő, de a hazai járványügyi kockázat rendkívül alacsony.
A riogató hírek megosztása helyett ezért érdemes a hivatalos egészségügyi szervek tájékoztatásaira hagyatkozni.
Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra - tette hozzá Hegedűs Zsolt, akinek a posztjából az is kiderült, hogy a csatolt gyakori kérdések információcsomagot Oroszi Beatrix állította össze.
Címlapkép:A Hondius holland óceánjáró a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötőjében 2026. május 11-én. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket az előző napon evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról. Május elején három utas – egy holland házaspár és egy német állampolgár – elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedő kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertőzésben. Forrása: MTI/EPA/Miguel Barreto
