A lengyel jegybank elnöke kapta a Lámfalussy-díjat
A Magyar Nemzeti Bank immár 11. alkalommal rendezi meg az euró atyjáról, Lámfalussy Sándorról elnevezett konferenciát.
Varga Mihály a gálaesten felhívta a figyelmet: a Magyar Nemzeti Bank új vezetősége új működési modellt alakított ki, amelynek lényege az alapfeladatra koncentrálás, a racionalizált belső működés, valamint a hazai pénzügyi stabilitás erősítése.
A jegybankelnök kiemelte: az inflációt az elmúlt egy év során sikerült a jegybanki toleranciasávba mérsékelni,
a jegybank célja továbbra is az infláció horgonyzása, azaz, hogy az áremelkedés mértéke tartósan ebben a tartományban stabilizálódjon.
Emellett szintén erősíti a stabilitást, hogy mára a magyar gazdaság rekordszintű deviza- és aranytartalékkal rendelkezik, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank kezel - hangsúlyozta a jegybankelnök.
Varga Mihály a díjazott jegybankelnökről szólva elmondta: Adam Glapińsky munkája érdemben hozzájárul a nemzetközi, különösen pedig az európai pénzügyi együttműködések, ezáltal pedig a stabilitás erősítéséhez. Adam Glapińsky egy olyan jegybank kormányzója, amellyel a Magyar Nemzeti Bank szoros kapcsolatokat ápol – tette hozzá. A Lámfalussy-konferencia a hétfői napon szakmai programmal folytatódik.
