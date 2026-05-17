A megugró kötvényhozamokról tárgyalnak a világ legerősebb országai hétfőn

Az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő Eurocsoport elnöke, Kiriákosz Pierrakákisz a találkozó előtt kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy

a Hormuzi-szoros újranyitása és a konfliktus tartós lezárása elengedhetetlen a gazdasági hatások mérsékléséhez.

A görög pénzügyminiszter szerint az európai gazdaság ugyan eddig ellenállónak bizonyult az energiaválságnak, de a globális gazdaság még a konfliktus gyors rendezése esetén is megérzi a nyomást.

A G7-országok hosszú lejáratú államkötvényeinek hozamai az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek, mivel a befektetők az iráni háború miatt szűkülő energiakínálat okozta infláció miatt aggódnak. Az Egyesült Államokban a 30 éves államkötvény hozama pénteken közel 11 bázispontot ugrott, és 5,121 százalékon zárt. Ez a legmagasabb szint 2025 májusa óta, amely már megközelíti a 2023. októberi csúcsot is. A piaci bizonytalanságot tovább fokozta, hogy a kereskedők a Fed új elnöke, Kevin Warsh várható kamatpolitikáját próbálják beárazni.

Az Egyesült Királyságban a 30 éves államkötvényhozamok az 1990-es évek vége óta nem látott szintre emelkedtek a politikai instabilitás és az inflációs félelmek együttes hatására. Japánban, amely jelentős energiaimportőrként különösen érzékeny a konfliktus hatásaira, szintén drasztikusan nőttek a hozamok.

Az olajárak továbbra is magasan állnak. A Brent típusú nyersolaj júliusi határidős jegyzése pénteken több mint 3 százalékot emelkedve 109,26 dolláron zárt hordónként. Ezzel párhuzamosan az amerikai könnyűolaj (WTI) júniusi határidős jegyzése több mint 4 százalékos erősödéssel 105,42 dolláron fejezte be a kereskedést. A Brent ára idén eddig 74 százalékkal emelkedett, bár az április végén elért 118 dolláros csúcstól egyelőre elmarad.

A globális olajkészletek rekordütemben apadnak a közel-keleti kínálatkiesés ellensúlyozása érdekében. Ezek a tartalékok kritikus szintet közelíthetnek meg, ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a nyári csúcskereslet előtt az olaj és az üzemanyagok további drágulása várható, a gyorsan zsugorodó tartalékok pedig újabb áremelkedési hullámokat vetítenek előre.

