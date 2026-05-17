A megugró kötvényhozamokról tárgyalnak a világ legerősebb országai hétfőn

Az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő Eurocsoport elnöke, Kiriákosz Pierrakákisz a találkozó előtt kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy
a Hormuzi-szoros újranyitása és a konfliktus tartós lezárása elengedhetetlen a gazdasági hatások mérsékléséhez.
A görög pénzügyminiszter szerint az európai gazdaság ugyan eddig ellenállónak bizonyult az energiaválságnak, de a globális gazdaság még a konfliktus gyors rendezése esetén is megérzi a nyomást.
A G7-országok hosszú lejáratú államkötvényeinek hozamai az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek, mivel a befektetők az iráni háború miatt szűkülő energiakínálat okozta infláció miatt aggódnak. Az Egyesült Államokban a 30 éves államkötvény hozama pénteken közel 11 bázispontot ugrott, és 5,121 százalékon zárt. Ez a legmagasabb szint 2025 májusa óta, amely már megközelíti a 2023. októberi csúcsot is. A piaci bizonytalanságot tovább fokozta, hogy a kereskedők a Fed új elnöke, Kevin Warsh várható kamatpolitikáját próbálják beárazni.
Az Egyesült Királyságban a 30 éves államkötvényhozamok az 1990-es évek vége óta nem látott szintre emelkedtek a politikai instabilitás és az inflációs félelmek együttes hatására. Japánban, amely jelentős energiaimportőrként különösen érzékeny a konfliktus hatásaira, szintén drasztikusan nőttek a hozamok.
Az olajárak továbbra is magasan állnak. A Brent típusú nyersolaj júliusi határidős jegyzése pénteken több mint 3 százalékot emelkedve 109,26 dolláron zárt hordónként. Ezzel párhuzamosan az amerikai könnyűolaj (WTI) júniusi határidős jegyzése több mint 4 százalékos erősödéssel 105,42 dolláron fejezte be a kereskedést. A Brent ára idén eddig 74 százalékkal emelkedett, bár az április végén elért 118 dolláros csúcstól egyelőre elmarad.
A globális olajkészletek rekordütemben apadnak a közel-keleti kínálatkiesés ellensúlyozása érdekében. Ezek a tartalékok kritikus szintet közelíthetnek meg, ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a nyári csúcskereslet előtt az olaj és az üzemanyagok további drágulása várható, a gyorsan zsugorodó tartalékok pedig újabb áremelkedési hullámokat vetítenek előre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump kegyeit keresi a brazil elnök
Ettől remél amerikai befektetéseket.
Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya
Egy sávon halad a forgalom.
Bejelentették, mekkora csapást okozott a háború az izraeli gazdaságban
Meredeken esett a GDP, mégsem kell elkeseredniük.
Rohamosan fogy a pénz, és az a rendszer dőlhet be, amitől eddig a világ stabilitását vártuk
Új hatalmak veszik át az irányítást, végleg leáldozhat a régi világrendnek.
Figyelmeztetést adott ki Donald Trump, új szakaszába léphet a pusztító háború
A közösségi médiában posztolt.
Új márkával jelenik meg Magyarországon a BYD
Több új modellt is bevezetnek.
Megvan, kiket küld a Tisza Párt az Európai Parlamentbe Magyar Péter és Tarr Zoltán helyére
A párt EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti.
Hol húzható meg a közgazdász felelőssége az AI alkalmazása során?
Az AI logikája nem uralhatja a tudományét.
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?