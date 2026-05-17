Bejelentette Gajdos László a miniszterhelyettesét - Nagy múltú politikust hoztak a legnehezebb helyzetekre

Dr. Bögi Viktória jogász, országgyűlési képviselő tölti be az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkári és miniszterhelyettesi posztját. Gajdos László miniszter bejelentése szerint az új államtitkár elsődleges feladata a tárca parlamenti munkájának összehangolása és a törvényalkotás irányítása lesz - írja a Telex.
A bicskei központú választókerületben egyéni mandátumot szerzett politikus kilencéves közigazgatási múlttal és kiterjedt ügyvédi gyakorlattal rendelkezik. A tárcavezető szerint ez a szakmai tapasztalat garanciát jelent arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozottan, magas vitakultúrával és fegyelmezetten képviselje a minisztériumot. Gajdos László kiemelte:

mindketten hisznek az átláthatóságban és a természeti értékek megóvásában.

A miniszter az elmúlt napokban folyamatosan mutatta be formálódó csapatának tagjait. A vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár Kelemen Ágnes környezetgazdász lett. A természetvédelemért és állatjólétért Kőrösi Levente, a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály korábbi vezetője felel majd államtitkárként. A természetvédelmi helyettes államtitkári feladatokat Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója látja el. A körforgásos gazdaság és a környezetvédelem területét pedig Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének korábbi szakmai igazgatója irányítja a jövőben.

