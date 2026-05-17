Bejelentették, mekkora csapást okozott a háború az izraeli gazdaságban

Az izraeli gazdaság az év első negyedévében éves szinten 3,3 százalékkal zsugorodott, miután az Irán elleni háború jelentős terhet rótt a termelésre – közölte vasárnap a Központi Statisztikai Hivatal.

A visszaesés enyhébb volt, mint a Reuters által megkérdezett elemzők 4 százalékos várakozása. A gazdaság 2025-ben 2,9 százalékkal bővült. Az előrejelzések szerint

idén 5 százalék feletti növekedésre lehetett volna számítani, miután a tavaly októberi tűzszünet véget vetett a két évig tartó gázai háború nagyobb hadműveleteinek.

A gazdaságot azonban letérítette a növekedési pályáról az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított iráni konfliktus. Az Iránból érkező, hetekig tartó ballisztikus rakétatámadások miatt bezárták az iskolákat, a vállalkozások pedig súlyos károkat szenvedtek.

Az izraeli jegybank jelenleg 3,8 százalékos GDP-növekedéssel számol az idei évre. Ennek megvalósulása nagymértékben függ attól, hogy a múlt hónapban Iránnal kötött tűzszünet tartós marad-e.

Az első negyedéves adatok szerint a lakossági fogyasztás 4,7, az export 3,7, a kormányzati kiadások pedig 4,8 százalékkal estek vissza. Az állóeszköz-beruházások ugyanakkor 12,6 százalékkal emelkedtek. Az egy főre jutó GDP eközben 4,5 százalékkal csökkent.

