Bejelentették, mekkora csapást okozott a háború az izraeli gazdaságban

A visszaesés enyhébb volt, mint a Reuters által megkérdezett elemzők 4 százalékos várakozása. A gazdaság 2025-ben 2,9 százalékkal bővült. Az előrejelzések szerint
idén 5 százalék feletti növekedésre lehetett volna számítani, miután a tavaly októberi tűzszünet véget vetett a két évig tartó gázai háború nagyobb hadműveleteinek.
A gazdaságot azonban letérítette a növekedési pályáról az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított iráni konfliktus. Az Iránból érkező, hetekig tartó ballisztikus rakétatámadások miatt bezárták az iskolákat, a vállalkozások pedig súlyos károkat szenvedtek.
Az izraeli jegybank jelenleg 3,8 százalékos GDP-növekedéssel számol az idei évre. Ennek megvalósulása nagymértékben függ attól, hogy a múlt hónapban Iránnal kötött tűzszünet tartós marad-e.
Az első negyedéves adatok szerint a lakossági fogyasztás 4,7, az export 3,7, a kormányzati kiadások pedig 4,8 százalékkal estek vissza. Az állóeszköz-beruházások ugyanakkor 12,6 százalékkal emelkedtek. Az egy főre jutó GDP eközben 4,5 százalékkal csökkent.
