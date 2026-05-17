Érdekes dolgokra bukkant Magyar Péter egy pincében, rendőrségi ügy lesz ebből is
A korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium épületében járt vasárnap Magyar Péter miniszterelnök. A Facebook-on megjelent videójából kiderült, hogy zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, DPK-kellékeket.

A kormányfő bejelentette:

feljelentést tesznek az ügyben.

Ez lesz az az épület, amelyben a Miniszterelnökség fog működni a jövőben. A jelenleg is zajló átadás-átvétel során bukkantak érdekes dolgokra az új kormány illetékesei. Amiket találtak:

  • ledarált iratok tömkelege,
  • több doboznyi fideszes reklámkellék, szórólapok, Lázárinfós tájékoztatók,
  • DPK-gyűléssel kapcsolatos kellékek.

Magyar Péter szerint ez több bűncselekményt is felvet, például tiltott pártfinanszírozást. Úgy vélekedett, hogy ezeket például az Állami Számvevőszéknek kellett volna vizsgálnia. A rendőrség ki fogja most vizsgálni az ügyet és információ esetén, a kormány tájékoztatni fog.

