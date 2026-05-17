Fordulat az időjárásban: kettészakad Magyarország, mutatjuk, hol fog zuhogni az eső

Továbbra is mediterrán ciklon határozza meg Magyarország időjárását, emiatt vasárnap nagy területen marad felhős az ég, és többfelé lehet eső, igaz, a csapadék már egyre inkább időszakos jellegű és gyengülő intenzitású lesz – írta reggeli előrejelzésében a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat szerint a legnagyobb eséllyel

az ország középső és délkeleti részén hullhat területi átlagban is jelentős mennyiségű csapadék.

Az északkeleti és keleti tájakon inkább záporos jellegű lehet az eső, így ott továbbra is egyenetlen eloszlásra kell számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.

A Dunántúlon közben már javulhat az idő: egyre több helyen szűnik meg a csapadék, a felhőzet is szakadozik, csökken, elsősorban a nyugati országrészben pedig hosszabb időre is kisüthet a nap.

A szél ugyanakkor többfelé erős lesz, főleg a Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak. A legélénkebb légmozgásra elsősorban az ország nyugati, délnyugati és északi részén kell számítani.

A hőmérséklet nagy különbségeket mutathat: a tartósan csapadékos területeken mindössze 11–15 fok várható, máshol jellemzően 16–22 fokig melegedhet a levegő. 20 fok feletti értékekre főként a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében van esély.

