  • Megjelenítés
Fotókon mutatta meg Magyar Péter, miért követeli a Kúria elnökének távozását
Gazdaság

Fotókon mutatta meg Magyar Péter, miért követeli a Kúria elnökének távozását

Portfolio
Magyar Péter újabb éles hangú bejegyzést tett közzé a Facebookon, ezúttal Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét szólította fel távozásra.

kormA miniszterelnök szerint Varga Zs. Andrásnak „haladéktalanul” le kell mondania, miután Magyar állítása szerint

a Kúria több tízmilliárd forintos felújítása során közpénzből luxus elnöki szintet alakítottak ki az épületben.

A politikus azt írta, a Kúria elnöke korábban közleményben utasította vissza ezeket a vádakat, Magyar azonban most konkrét példákat sorolt fel.

A bejegyzésben aranyozott plafonról, márványlapokkal burkolt elnöki fürdőről, bírói klubról, bárpultról, üvegtetős télikertről és Parlamentre néző teraszokról írt. Magyar Péter szerint mindez közpénzből, titokban valósulna meg, miközben az igazságszolgáltatásban dolgozó alacsonyabb keresetű munkatársak helyzetével a Kúria vezetése nem foglalkozott érdemben.

Még több Gazdaság

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Sorra zárják el azokat a nyersanyagokat, amik nélkül megáll a modern világ

Fordulat az időjárásban: kettészakad Magyarország, mutatjuk, hol fog zuhogni az eső

A politikus a poszt végén ismét Varga Zs. András távozását követelte, és a Kúria elnökét a „közpénzen luxizó” korábbi kormányzati szereplőkhöz hasonlította.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Meglépte az Egyesült Államok: lejárt a kulcsfontosságú engedély, drasztikus fordulat jöhet az orosz olaj körül
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility