Fotókon mutatta meg Magyar Péter, miért követeli a Kúria elnökének távozását

Magyar Péter újabb éles hangú bejegyzést tett közzé a Facebookon, ezúttal Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét szólította fel távozásra.

kormA miniszterelnök szerint Varga Zs. Andrásnak „haladéktalanul” le kell mondania, miután Magyar állítása szerint

a Kúria több tízmilliárd forintos felújítása során közpénzből luxus elnöki szintet alakítottak ki az épületben.

A politikus azt írta, a Kúria elnöke korábban közleményben utasította vissza ezeket a vádakat, Magyar azonban most konkrét példákat sorolt fel.

A bejegyzésben aranyozott plafonról, márványlapokkal burkolt elnöki fürdőről, bírói klubról, bárpultról, üvegtetős télikertről és Parlamentre néző teraszokról írt. Magyar Péter szerint mindez közpénzből, titokban valósulna meg, miközben az igazságszolgáltatásban dolgozó alacsonyabb keresetű munkatársak helyzetével a Kúria vezetése nem foglalkozott érdemben.

A politikus a poszt végén ismét Varga Zs. András távozását követelte, és a Kúria elnökét a „közpénzen luxizó” korábbi kormányzati szereplőkhöz hasonlította.

