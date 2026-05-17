Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya

Két baleset is lassítja a forgalmat az M1-es autópályán Győr felé Biatorbágy térségében ezért az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint vasárnap délelőtt a 18-as kilométerszelvénynél történt balesetben a két autóban összesen heten utaztak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Később az M1-es autópályán Győr felé, a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a 25-ös kilométerszelvénynél két személygépkocsi és egy kisbusz ütközött össze. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images