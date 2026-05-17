  • Megjelenítés
Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya
Gazdaság

Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya

MTI
Két baleset is lassítja a forgalmat az M1-es autópályán Győr felé Biatorbágy térségében ezért az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint vasárnap délelőtt a 18-as kilométerszelvénynél történt balesetben a két autóban összesen heten utaztak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Később az M1-es autópályán Győr felé, a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a 25-ös kilométerszelvénynél két személygépkocsi és egy kisbusz ütközött össze. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Fordulat az időjárásban: kettészakad Magyarország, mutatjuk, hol fog zuhogni az eső
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility