Kiderült, mi okozta a kiadós esőt Magyarországon
Szerencsére nemcsak az előrejelzési, de a mérési adatokat feltüntető térképeink is kizöldültek, sőt – olvasható a Weather on Maps oldal vasárnapi Facebook-posztjában. A vasárnap reggeli adatokból készült, ötnapos csapadékösszegekhez már igénybe kellett venni a színskála harsányabb árnyalatokból álló tónusait is. Azóta elsősorban a főváros tágabb környezetében és a Viharsarokban nőhettek még az összegek jelentősebb mértékben.
Jó kérdés, hogy nem "eső után köpönyeg" volt-e ez a csapadék, de talán a már elvetett magoknak így még van esélye kihajtani.

A Weather on Maps készített egy átfogó, szintén több napot felölelő animációt is arról, hogy miért hullott le végre nagy területen régen nem látott mennyiségű eső. Ilyen időjárási helyzet idén még csak mindössze kétszer fordult elő: januárban (a havazásokkal), illetve március legvégén, de akkor inkább csak a Dunántúl részesült az égi áldásból - "normális" években évszakonként azért többször is előfordul hasonló.

Röviden: a több hullámban érkező, területi átlagban is jelentős csapadékot legtöbbször olyan időjárási helyzet alakítja ki, amikor Közép-Európa felett nagy nyugat-kelet irányú hőmérsékleti kontraszt alakul ki, mert nyugaton a hideg délnek, keleten a meleg északnak nyomul, és a légtömegváltás tengelye nagyjából az Alpok és Olaszország felett húzódó, észak-déli irányú képzeletbeli vonal. Pontosan ez az elrendeződés jött létre a napokban is.

