Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

A magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve – erről írt közösségi oldalán Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca vezetője.

A bejegyzés szerint bérrendezésre, valódi megbecsülésre, reális minimumfeltételekre és több szakdolgozóra van szükség az ágyak mellett, a műtőkben, az intenzív osztályokon, a szakrendelőkben és az alapellátásban is. Mint írta, a betegbiztonság alapja, hogy legyen elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.

A posztban Pintér Sándort is bírálta, aki februárban még arról beszélt, hogy minden rábízott feladatot sikerült megoldania.

A tárcavezető szerint a jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülnek le egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezettel, elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről.