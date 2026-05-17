Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.
Fotókon mutatta meg Magyar Péter, miért követeli a Kúria elnökének távozását

Magyar Péter újabb éles hangú bejegyzést tett közzé a Facebookon, ezúttal Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét szólította fel távozásra.

Az egészségügyi szakdolgozói bérekről fognak egyeztetni jövő héten

A magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve – erről írt közösségi oldalán Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca vezetője.

A bejegyzés szerint bérrendezésre, valódi megbecsülésre, reális minimumfeltételekre és több szakdolgozóra van szükség az ágyak mellett, a műtőkben, az intenzív osztályokon, a szakrendelőkben és az alapellátásban is. Mint írta, a betegbiztonság alapja, hogy legyen elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.

A posztban Pintér Sándort is bírálta, aki februárban még arról beszélt, hogy minden rábízott feladatot sikerült megoldania.

A tárcavezető szerint a jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülnek le egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezettel, elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről.

Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”

Magyar Péter ma délután hivatalosan felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, a leköszönt Orbán-kormány helyettes államtitkárát. A politikus ezután többször is egyértelművé tette, hogy a Fidesz minisztereivel ellentétben ő nem hajlandó sem lemondani, sem eladományozni végkielégítését, este pedig a Telex szerkesztőségének juttatott el egy újabb állásfoglalást. A volt helyettes államtitkár kijelentette, hogy nem hajlandó lemondani a végkielégítéséről, ezután pedig nyíltan beszélt a korábbi kormányzati és kommunikációs hibákról is, valamint kitartásra buzdította a Fidesz közösségét.

Kormányalakítás: Orbán Viktornak, a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is. A felújításokkal kapcsolatos kérdésekből a Kúria sem maradt ki, a testület délután visszautasította a luxusberuházásokra vonatkozó vádakat.

