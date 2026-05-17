Megszólalt Gulyás Gergely a Kúria elnökét ért támadással kapcsolatban

A Kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakcióvezetője vasárnapi Facebook-bejegyzésében, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Varga Zs. Andrást; Gulyás Gergely szerint ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni.

"Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást" - írta Gulyás Gergely.

Hangsúlyozta: a miniszterelnök állításai ellenére ténykérdés, hogy Magyarországon "jelenleg még" jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Szerinte ezt még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismerte.

Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja

- írta. Gulyás Gergely képmutatónak nevezte Magyar Péter nyilatkozatát a Kúria felújításának "luxusa" ügyében, arra hivatkozva, hogy a Tisza-frakció a szintén felújított Szabad György Irodaházba költözne be.

Arra is kitért: a Kúria épületének felújítása nem a Kúria elnökének kérése vagy döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának része. A Fidesz frakcióvezetője szerint az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a "napi politikai hergelés" helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejárató kampánnyal.

Magyar Péter vasárnap a Facebookon "közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnöknek" nevezte Varga Zs. Andrást, akit arra szólított fel, hogy haladéktalanul távozzon hivatalából. A miniszterelnök szerint "a Kúria elnöke rendszeresen fenyegette kollégáit, és Orbán Viktor úgy nevezte ki legfőbb bírónak, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott". Hozzátette: a Kúria elnöke - bár szombati közleményében visszautasította ezt - a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet a Kúria épülete több tízmilliárdos felújításának keretében.

A miniszterelnök szerint "a letagadott luxusra utal" az aranyozott plafon az elnöki szobában, a márványlapok az elnöki fürdőben, a bírói klub bárpulttal, az üvegtetővel fedett télikert és az új teraszok a parlamentre nyíló kilátással is. Mindezt természetesen közpénzen, titokban - tette hozzá.

