Megvan, kiket küld a Tisza Párt az Európai Parlamentbe Magyar Péter és Tarr Zoltán helyére

A Tisza Párt Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett mandátumára – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A párt EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti.

Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Pályája során egyetemi prototípusgyártó műhelyt vezetett, szoftverfejlesztési és kutatási projekteket koordinált, legutóbb pedig egy budapesti CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott.

Weisz Viktor a londoni King’s College-en szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatokból, majd a Cambridge-i Egyetemen közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot. Ösztöndíjasként tanult a Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST globális biztonságpolitikai képzésén is. Anyanyelvi szinten beszél angolul, emellett felsőfokú spanyol nyelvvizsgával rendelkezik. Magyar Péter bejegyzése szerint Weisz 2024-ben csatlakozott a Tisza közösségéhez, az Európai Parlamentben pedig külügyi tanácsadóként dolgozott nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai ügyeken. Korábban Szaúd-Arábiában, Washingtonban, Londonban és Bécsben is szerzett szakmai tapasztalatot.

Címlapkép forrása: EU

