Miért van ebola-vészhelyzet afrikai országokban? - Megszólalt a magyar kutató

A Portfolio is beszámolt arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebolajárvány miatt.
Kemenesi Gábor kiemelte, hogy a most bejelentett vészhelyzet lényege, hogy nagyobb figyelmet irányít a helyzetre és további lehetőségeket ad a nemzetközi közösség beavatkozásához a helyzet gyors megoldására.
A fő ok a vészhelyzet kihirdetésre, hogy járványtanilag össze nem függő esetek csoportjai jelentek meg, ami azt jelenti, hogy betegeket találtak, akiknek nincs nyomon követhető kapcsolatuk az ismert esetekkel - ez a nem felismert közösségi terjedés egyik jele - magyarázza az ismert kutató, aki szerint
további kockázat, hogy a vírus már elért két fővárost is.
Május 16-án Kinshasában, a 17 millió lakosú Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában jelent meg egy megerősített eset, május 15-én pedig Kampalában, Ugandában azonosítottak két megerősített esetet. Vagyis ezek tudatában érthető a fokozott figyelem.
Leszögezi ugyanakkor, hogy az európai járványügyi hatóság (ECDC) szerint is az európai polgárok számára jelentett kockázat jelenleg rendkívül alacsony – tekintettel a behurcolás kis esélyére és a másodlagos terjedés még alacsonyabb esélyére a fejlett országok modern egészségügyi hátterével.
A Bundibugyo vírus az ebolavírusok csoportjába tartozik. Furcsa nevét a felfedezés helyéről kapta és sajnos emberekben súlyos megbetegedés okozására képes - állapítja meg a Pécsi Tudományegyetem docense, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója. A WHO szerint 2026. május 16-ig 246 gyanús esetet és 80 gyanús halálesetet jelentettek legalább három egészségügyi zónában a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában. További két megerősített esetet jelentettek Ugandában, akik előtte a Kongói Demokratikus Köztársaságban jártak.
A szakember előrevetíti, hogy az események felderítésével párhuzamosan a megerősített esetek száma nőni fog.
A bizonytalan járványtani háttér és a feltérképezetlen terjedési láncokból az következik, hogy a terjedés most is aktív, így további új esetekre is számíthatunk.
Kemenesi Gábor szerint az esetszámok növekedésével is legfeljebb a behurcolt esetekre kell figyelni Európában, ugyanakkor az érintett területek nem gyakran látogatott régiók, így erre egyelőre nincs nagy esély.
A COVID-19 járványnál megszokott könnyű, légúti terjedésre ez a vírus nem képes, így újabb világjárványtól aligha kell tartani. Ugyanakkor a 2014-2016-os nyugat-afrikai ebola járvány rendkívül súlyosan érintette a régiót, több mint tízezer áldozatot hagyva maga után - érthető tehát a mostani figyelem - zárja tájékoztató posztját a szakember.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
