Orbán Viktor is megszólalt az NKA-botrány ügyében

A választások óta az NKA körüli botrány számít az egyik legforróbb közéleti témának.
A tizenhétmilliárd forintos keretből erősen megkérdőjelezhető projektek is hatalmas összegeket kaptak.
A támogatások nem csupán Fidesz-közeli celebekhez és pártrendezvények állandó fellépőihez kerültek. A jelek szerint olyan, kulturálisnak álcázott civil szervezetek is részesültek a forrásokból, amelyek a választási kampányban fideszes jelölteket segítettek. Emiatt a tiltott pártfinanszírozás gyanúja is felmerült. Az ügy kipattanása lemondási hullámot indított el: az NKA bizottságából távozott Vidnyánszky Attila, Baán László és Both Miklós is. Hankó Balázs kultúráért felelős államtitkár egy televíziós szereplése során próbálta megvédeni a döntéseket.
A leköszönő miniszterelnök sokáig hallgatott az ügyben. Végül a Magyar Nemzetnek adott interjújában szólalt meg, de érdemben nem reagált a kifogásolt támogatási gyakorlatra.
Ehelyett arról beszélt, hogy az elmúlt tizenhat évben folyamatos vitatéma volt a magyar kultúra egészének támogatása.
Szerinte ennek az lett a vége, hogy bőkezűen adtak pénzt a politikai ellenfeleiknek is. Hozzátette, hogy az ellenzékben töltött idő majd lehetőséget ad ezen kultúrpolitikai kérdések újragondolására.
Tarr Zoltán kulturális miniszter azonnali és átfogó vizsgálatot sürgetett. Indoklása szerint Hankó Balázs leköszönő tárcavezető a szakmai kuratóriumokat megkerülve osztott szét százmilliókat, ami tovább erősíti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját. Magyar Péter szintén a pályázatok felülvizsgálatát ígérte. Hozzátette, hogy szükség esetén büntetőfeljelentést is tesznek az ügyben.
Címlapkép forrása: EU
Tovább épül Ursula von der Leyen hatalmi hálója - Magyarországon is múlik, hogy mit kezd a helyzettel
Erős kéezet akar a Bizottság vezetője, de ehhez nem csak egy rendszert kell átalakítania.
Brutális feszültség van a Samsung bértárgyalásai miatt: ha sztrájk lesz, összeomlik az export
Ha leáll a chipgyártás, annak nagyon súlyos következményei lesznek.
Fotókon mutatta meg Magyar Péter, miért követeli a Kúria elnökének távozását
Éles hangvételű bejegyzést tett közzé.
A WHO kiadta legmagasabb szintű riasztást
Nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdettek.
Sorra zárják el azokat a nyersanyagokat, amik nélkül megáll a modern világ
Egy egészen riasztó folyamat indult el a világban.
Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát
Többen életüket vesztették.
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?