Orbán Viktor is megszólalt az NKA-botrány ügyében
Hatalmas botrányt kavart a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) tizenhétmilliárd forintos forráselosztása. A döntések nyomán gyanús hátterű civil szervezetek és kormányközeli előadók jutottak kiugró támogatásokhoz, miközben nagy múltú folyóiratok maradtak forrás nélkül. Az ügy miatt többen lemondtak, és a távozó miniszterelnök is magyarázkodásra kényszerült - jelentette a Kontroll.

A választások óta az NKA körüli botrány számít az egyik legforróbb közéleti témának.

A tizenhétmilliárd forintos keretből erősen megkérdőjelezhető projektek is hatalmas összegeket kaptak.

A támogatások nem csupán Fidesz-közeli celebekhez és pártrendezvények állandó fellépőihez kerültek. A jelek szerint olyan, kulturálisnak álcázott civil szervezetek is részesültek a forrásokból, amelyek a választási kampányban fideszes jelölteket segítettek. Emiatt a tiltott pártfinanszírozás gyanúja is felmerült. Az ügy kipattanása lemondási hullámot indított el: az NKA bizottságából távozott Vidnyánszky Attila, Baán László és Both Miklós is. Hankó Balázs kultúráért felelős államtitkár egy televíziós szereplése során próbálta megvédeni a döntéseket.

A leköszönő miniszterelnök sokáig hallgatott az ügyben. Végül a Magyar Nemzetnek adott interjújában szólalt meg, de érdemben nem reagált a kifogásolt támogatási gyakorlatra.

Ehelyett arról beszélt, hogy az elmúlt tizenhat évben folyamatos vitatéma volt a magyar kultúra egészének támogatása.

Szerinte ennek az lett a vége, hogy bőkezűen adtak pénzt a politikai ellenfeleiknek is. Hozzátette, hogy az ellenzékben töltött idő majd lehetőséget ad ezen kultúrpolitikai kérdések újragondolására.

Tarr Zoltán kulturális miniszter azonnali és átfogó vizsgálatot sürgetett. Indoklása szerint Hankó Balázs leköszönő tárcavezető a szakmai kuratóriumokat megkerülve osztott szét százmilliókat, ami tovább erősíti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját. Magyar Péter szintén a pályázatok felülvizsgálatát ígérte. Hozzátette, hogy szükség esetén büntetőfeljelentést is tesznek az ügyben.

