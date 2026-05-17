Rohamosan fogy a pénz, és az a rendszer dőlhet be, amitől eddig a világ stabilitását vártuk

A fejlesztési együttműködésnek egy egyszerre szűkülő forrásokkal, geopolitikai feszültségekkel, adósságválságokkal és rekordmagas humanitárius szükségletekkel terhelt világban kell újra meghatároznia saját szerepét – ez volt az OECD párizsi konferenciájának egyik fő üzenete. A globális fejlesztési együttműködések jövője egyre kevésbé írható le a hagyományos donor–kedvezményezett logikával: a partnerországok nagyobb beleszólást kérnek, a globális Dél alternatív intézményi és finanszírozási útvonalakat épít, a donorországokban pedig erősebb politikai igazolásra van szükség. A fejlesztési rendszer jövője így azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből világosabb célokra, mérhetőbb hatással, jobban összehangoltan és a partnerországok saját prioritásaihoz közelebb működni.

A nemzetközi fejlesztéspolitika olyan korszakhatárhoz érkezett, ahol a korábbi segélyalapú modell gyorsan veszít a súlyából, miközben a donorországok saját költségvetési, iparpolitikai és geopolitikai érdekei egyre erősebben alakítják a támogatási döntéseket. Donald Trump második elnökségének első időszakában az Egyesült Államok visszavágta a harmadik országoknak nyújtott támogatásait, és ez felerősítette azt a már korábban is látható folyamatot, hogy a fejlesztési együttműködés egyre inkább kereskedelmi, befektetési és stratégiai érdekek mentén szerveződik.

Az OECD globális fejlesztési együttműködésekről szóló konferenciáján több szakértő is arra figyelmeztetett, hogy a magántőke nem fogja automatikusan pótolni a kieső állami fejlesztési forrásokat. Számos afrikai, ázsiai és latin-amerikai projekt azért nem jut finanszírozáshoz, mert a nemzetközi befektetők túl kockázatosnak látják őket, vagy mert még nincsenek olyan előkészítettségi állapotban, hogy bankképes beruházásként lehessen kezelni őket. A vitában ezért külön hangsúlyt kapott a helyi kapacitásépítés, az ipari modernizáció, a technológiai ugrás, valamint az, hogy a fejlesztési pénzek ne csupán a magánbefektetők kockázatainak csökkentését szolgálják.

Vagyis a hagyományos Észak–Dél viszonyrendszer már nem írja le pontosan a világgazdasági erőviszonyokat, feltörekvő országok nagyobb mozgásteret, több partneri opciót és erősebb beleszólást követelnek saját fejlődési pályájuk alakításába, miközben Kína és más feltörekvő szereplők eltérő együttműködési logikát kínálnak. Az a kérdés merül fel így, hogy a szűkülő állami források, a magántőke korlátai és a partnerországok erősödő önállósága mellett hogyan lehet megőrizni a fejlesztési együttműködés eredeti célját:

a szegénység csökkentését, a sérülékeny országok támogatását és a hosszú távú intézményi stabilitás erősítését, amelyek a migrációs folyamatok megfékezésének is az alapjai.

Stine Håheim norvég fejlesztési államtitkár az OECD konferenciáján tartott beszédében ezt a dilemmát helyezte konkrét válságkörnyezetbe. Azt mondta, a fejlesztési együttműködésnek egy olyan világban kell alkalmazkodnia, amelyet egyszerre határoz meg a szegénység, a klímaváltozás, a háborúk, a humanitárius válságok és az adósságterhek növekedése. Emlékeztetett arra, hogy

továbbra is minden tizedik ember szélsőséges szegénységben él, miközben a humanitárius szükségletek rekordmagas szinten vannak, a támogatás viszont csökken.

Megfogalmazása szerint tavaly minden negyedik hivatalos fejlesztési támogatási dollárt, vagyis ODA-forrást elvágtak, miközben az eladósodott országoknak egyre kevesebb mozgásterük marad egészségügyre, oktatásra és szociális védelemre.

A norvég államtitkár az adósságterhek növekedésére is külön felhívta a figyelmet, mert ezek egyre több országban korlátozzák az egészségügyre, oktatásra és szociális védelemre fordítható forrásokat. A munkaerőpiaci nyomás is gyorsan nő: a következő 10–15 évben 1,2 milliárd fiatal lép be a munka világába, ami óriási munkahelyteremtési, beruházási és magántőke-bevonási igényt jelent. Håheim szerint a nemzetközi közösség eddig nem tudta kellő léptékben mobilizálni a magánberuházásokat ott, ahol erre a legnagyobb szükség lenne, a geopolitikai feszültségek pedig tovább szűkítik a piacra jutás és a gazdasági növekedés lehetőségeit.

A jelenlegi korszak paradoxonát Håheim abban látta, hogy

a globális problémák közös megoldásokat követelnek, miközben a multilaterális rendszer pénzügyi és politikai nyomás alatt áll. Úgy fogalmazott, hogy a kollektív fellépés szükségessége soha nem volt nagyobb, a bizalom és a közös megoldásokba való befektetési hajlandóság mégis gyengül.

Norvégia ezért indította el a Project Pivotal Point nevű kezdeményezést, amely szélesebb társadalmi vitát akar nyitni arról, hogyan nézzen ki a fejlesztési együttműködés egy instabilabb és töredezettebb világban, hogyan lehet az inputok méréséről a hatás jobb mérésére áttérni, és miként lehet megőrizni azt, ami működik, miközben a rendszer alkalmazkodik az új környezethez.

Håheim elismerte, hogy a fejlesztési együttműködés történelmileg jelentős eredményeket hozott az egészségügyben, az oktatásban, a szegénység csökkentésében és az intézményépítésben, de hozzátette: nem minden program működik egyformán jól. A szűkülő források mellett a hatékonyság szerinte még fontosabbá válik, mert a jó szándék önmagában már nem elég. A partnerországok évek óta azt jelzik, hogy a rendszer túl széttöredezett, túl bonyolult és túl donorvezérelt; sokszor párhuzamos struktúrák jönnek létre ahelyett, hogy a támogatások a nemzeti intézményeket erősítenék. A norvég államtitkár szerint a partnerségnek a gyakorlatban is a bizalomról, a helyi tulajdonosi szemléletről és a kölcsönös elszámoltathatóságról kell szólnia.

A fejlesztéspolitika Håheim szerint ma már szorosan kapcsolódik a kül- és biztonságpolitikához, mert a fejlődés, a stabilitás és a biztonság közötti kapcsolat tagadhatatlan.

Norvégia nemzeti érdekének nevezte a szegénység elleni küzdelmet, a konfliktusmegelőzést és a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelmét Ukrajnában, a Száhel-övezetben, Szudánban, Palesztinában, Grönlandon és Afrika szarván is. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy a fejlesztési együttműködés nem szűkíthető rövid távú nemzeti érdekekre, mert ha teljesen tranzakciós logikává válik, éppen azt veszítheti el, ami hatékonnyá tette: a legitimitását, a kiszámíthatóságát és a hosszú távú perspektíváját.

Geopolitikai átmenet helyett geopolitikai szakadékhoz érkeztünk

Len Ishmael, a Policy Centre for the New South szenior kutatója és a panel moderátora arról beszélt, hogy a geopolitika a vártnál is erősebben határozza meg a multilaterális rendszerről és a fejlesztési együttműködés jövőjéről szóló vitát. A tavaly április 2-i amerikai „Liberation Day” vámok és a USAID hirtelen leépítése szerinte sokkhullámokat indított el a fejlesztési közösségben és a nyugati szövetségi rendszeren belül is. Ez fájdalmasan érinti a legkiszolgáltatottabb országokat,

ugyanakkor a globális Dél egy része lehetőséget lát benne a korábbi rendszer újraegyensúlyozására, amelyet sokan nyugati érdekek köré épített struktúraként értelmeztek.

Ishmael konkrét számokkal érzékeltette a nemzetközi gazdasági erőviszonyok eltolódását. Kína a globális gazdasági kibocsátás körülbelül 18 százalékát adja, miközben az IMF-ben 6,4 százalékos szavazati súlya van. Az Európai Unió ezzel szemben nagyjából 17 százalékos gazdasági részesedés mellett mintegy 26 százalékos IMF-szavazati aránnyal rendelkezik. A G7 1994-ben még a világ kibocsátásának több mint kétharmadát adta, mára ez az arány egyharmad körülire csökkent. A moderátor szerint ebből az következik, hogy a globális Dél országai szélesebb partneri kínálatból választanak, nagyobb önállósággal lépnek fel, jobb ajánlatokat követelnek, és a Nyugat már csak az egyik szereplő a fejlesztési térben.

Cindy Termorshuizen kanadai nemzetközi fejlesztési miniszterhelyettes arról beszélt, hogy

Kanada nem akar kivonulni a multilaterális együttműködésből, de a jelenlegi intézményi formák alkalmasságát újra kell vizsgálni.

A kanadai álláspont szerint a multilaterális fellépés értelme a közös kockázatok kezelése, a globális közjavak biztosítása és olyan stabilitás megteremtése, amelyet egyetlen ország sem tud önállóan garantálni. Ehhez gyorsabban alkalmazkodó intézményekre, reformokra és kisebb, ügyalapú koalíciókra is szükség lehet, ha ezek kézzelfogható eredményeket tudnak elérni.

A kanadai miniszterhelyettes szerint a fejlesztési együttműködés csak akkor maradhat politikailag védhető, ha világosabban mutatja meg külföldi hatását és otthoni jelentőségét. A választók több országban nagyobb figyelmet fordítanak a belföldi problémákra, a költségvetési források szűkülnek, a támogatások társadalmi kontrollja erősödik. Kanada tapasztalata szerint a nemzetközi segítségnyújtás támogatottsága akkor erősebb, ha az emberek értik annak humanitárius, gazdasági vagy biztonsági következményeit.

Ezt követően Dima Al-Khatib, az ENSZ Dél–Dél Együttműködési Irodájának igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a dél–dél és háromoldalú együttműködés régóta létezik, még ha sokszor nem is ezen a néven jelenik meg. A társtervezés, a kapacitásépítés, az intézményerősítés, az országok közötti tapasztalatcsere és a helyi képességekre építés mind olyan elem, amely szerinte a déli országok közötti együttműködés alapjához tartozik.

A déli országok ma már a gondolkodás és a döntéshozatal részesei akarnak lenni, és saját fejlesztési útjukról, erőforrásaik felhasználásáról, beruházási prioritásaikról maguk kívánnak dönteni

– mondta el a szakértő.

Az ENSZ-iroda vezetője szerint a fejlesztési partnerségekre nincs univerzális képlet, mert azokat országonként, igényvezérelten és a helyi szükségletekhez igazítva kell felépíteni. Az UNOSSC ezért egy globális szövetség létrehozásán dolgozik a dél–dél és háromoldalú együttműködés területén, amely fejlesztési bankokat, multilaterális pénzintézeteket, nemzetközi pénzügyi intézményeket és magánszektorbeli szereplőket is bevonna. Al-Khatib szerint a multilaterális fejlesztési bankoknál rendelkezésre állhatnak források, sok országban viszont hiányzik a bankképes projektek előkészítéséhez szükséges kapacitás, ezért a multilaterális rendszernek összekötő és kapacitásteremtő szerepet kell vállalnia.

Renato Godinho, a Globális Szövetség az Éhezés és Szegénység Ellen támogatási mechanizmusának igazgatója szerint a kölcsönös érdek fogalmát hosszabb távon kell értelmezni. Minden országnak érdeke a nemzetközi stabilitás, a béke, az éhezés és a szegénység csökkentése, mert ezek hiánya instabilitást teremt. A brazil G20-elnökség alatt, 2024-ben elindított kezdeményezés két célt szolgált:

az éhezés és a szegénység elleni küzdelem napirenden tartását egy válságokkal teli időszakban, valamint a tudás, a finanszírozás és a politikai támogatás jobb összehangolását országos programok mögött.

Godinho szerint az éhezés és a szegénység elleni nemzetközi együttműködés különösen széttöredezett, még az egészségügyhöz vagy az oktatáshoz képest is. A szövetség ezért bizonyítékokra épülő szakpolitikai eszközkosárral dolgozik, és olyan hosszú távú országos programokat próbál támogatni, amelyek képesek érdemben javítani a mutatókon. A brazil diplomata ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a világ gyorsan megváltozott a kezdeményezés 2024. novemberi elindítása óta, ezért ma már az is kérdés, mennyi együttműködés maradt, amelyet egyáltalán össze lehet hangolni.

Az ODA Godinho szerint továbbra is különösen értékes, mert olcsó, célzott és katalitikus forrást jelenthet azokban az országokban, ahol az intézményi és szociális rendszereket nem lehet azonnal saját erőből felépíteni.

A multilaterális finanszírozás és a magántőke mozgósítása nagyobb gazdasági vagy infrastrukturális területeken működhet, a legszegényebb és legsérülékenyebb csoportok eléréséhez viszont célzott közpénzre is szükség van. A koordinációt szerinte az is akadályozza, hogy a donorok és intézmények gyakran ugyanazokat a működési rutinokat, döntési csatornákat és projektutakat tartják fenn, amelyek eredetileg is létrehozták a széttöredezettséget.

A kicsik is beszállhatnak a világ megmentésébe

Mariin Ratnik, Észtország gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős külügyi államtitkára kis és viszonylag fiatal donorként mutatta be országa megközelítését. Észtország valamivel több mint 25 éve vesz részt donorként a fejlesztési együttműködésben, ezért nagyon fókuszáltan választja ki, hol tud tényleges változást elérni. Teljes fejlesztéspolitikai kínálat helyett azokra a területekre koncentrálnak, ahol saját tapasztalatuk és kapacitásuk alapján érdemi hozzájárulást tudnak adni; Ratnik két ilyen területként a digitalizációt és az oktatást említette.

Az észt államtitkár szerint a fejlesztés a partnerország döntése, ezért a sikeres együttműködéshez helyi igényre és politikai akaratra van szükség.

A kölcsönös haszon fogalmát elsősorban tudáscserén keresztül értelmezte, mert Észtország ezekből a programokból nemcsak átad, hanem tanul is. Ratnik úgy vélte, hogy a donorok közötti helyi koordináció fontos, ugyanakkor ebben a partnerországoknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, hiszen ők látják legjobban, mely szereplők vannak jelen a terepen, és hogyan lehet a különböző támogatási elemeket például egy oktatási reformban összeilleszteni.

