Sorra zárják el azokat a nyersanyagokat, amik nélkül megáll a modern világ

A kritikus nyersanyagok körüli geopolitikai verseny az elmúlt években látványosan felgyorsult: az OECD most bemutatott adatai szerint 2009 és 2024 között ötszörösére nőtt azoknak az intézkedéseknek a száma, amelyek valamilyen módon korlátozzák stratégiai ásványkincsek exportját. A folyamat ma már közvetlenül érinti az elektromosautó-ipart, a félvezetőgyártást, a hadiipart, az energiatárolást és gyakorlatilag minden olyan ágazatot, amely a zöld és digitális átállásra épül.
Lítium, grafit, kobalt, nikkel vagy ritkaföldfémek nélkül jelenleg nehezen képzelhető el az akkumulátorgyártás, a szélturbinák működése, az advanced electronics szektor vagy a modern katonai technológia fejlesztése.
A kereslet meredeken emelkedik, miközben a kitermelés és a feldolgozás továbbra is rendkívül koncentrált maradt. A három legnagyobb termelő ország adja a globális kobalt-, lítium- és nikkeltermelés több mint kétharmadát, ritkaföldfémeknél pedig közel 90 százalékos ez az arány. Kína különösen domináns szereplő: a ritkaföldfémek és a grafit globális kínálatának nagyjából 70 százaléka kínai eredetű, germániumból és magnéziumból pedig 90 százalék feletti részesedést birtokol.
Ebben a már eleve sérülékeny rendszerben jelentek meg egyre nagyobb számban az exportkorlátozások.
Az OECD számításai szerint 2022 és 2024 között a globális kobaltexport mintegy 67-70 százalékát érintette legalább egy korlátozó intézkedés, mangán esetében hasonló arány alakult ki.
Grafitnál 47 százalékos, ritkaföldfémeknél 45 százalékos, ónnál pedig 41 százalékos kitettséget mértek.
Míg 2009 és 2011 között a kritikus nyersanyagok globális kereskedelmének 12,4 százalékát érintette exportkorlátozás, addig 2022–2024-re ez az arány 16 százalékra emelkedett – vagyis a világkereskedelem egészében is jól látható az elmozdulás. Az OECD szerint a háttérben egyszerre jelenik meg az iparpolitikai verseny, az ellátásbiztonsági félelem és a geopolitikai rivalizálás erősödése.
A geopolitikai front a bányákig ér
Az orosz–ukrán háború utáni időszak különösen éles fordulatot hozott, amit jelez, hogy 2022-ben és 2023-ban több stratégiai ásvány ára rövid idő alatt többszörösére emelkedett, amit az exportkorlátozások gyors bővülése követett.
2015-ös árakra indexálva a legnagyobb kilengést a lítium mutatta: ára 2021 elején még nagyjából a bázisszint közelében mozgott, 2022 első felére viszont közel 780 pontos indexértékig ugrott, vagyis rövid idő alatt mintegy hétszeresére-nyolcszorosára drágult. A ritkaföldfémek indexe ugyanebben az időszakban körülbelül 100 körüli szintről 300 fölé emelkedett, majd 2023–2024-ben fokozatosan visszasüllyedt 120–160 közötti tartományba.
A kobalt ára 2021 második felétől erősödött látványosan, 2022-ben 250–280 körüli indexszintig jutott, ami nagyjából két és félszeres drágulást jelentett a 2015-ös bázishoz képest. A réz és az alumínium ennél mérsékeltebb, de így is érzékelhető emelkedést mutatott: előbbi 2021–2022-ben nagyjából 150–170, utóbbi 140–160 körüli indexértékre kapaszkodott fel.
Viszont 2024-re a legtöbb vizsgált nyersanyag ára visszarendeződött a háború utáni csúcsokról, de a lítium, a ritkaföldfémek és több ipari fém továbbra is a 2015-ös bázisszint felett maradt.
Új szereplők játszanak a világpiacokkal
A korábbi években néhány nagy szereplő — India, Kína, Argentína vagy Vietnám — dominálta az új intézkedéseket, de 2024 után sokkal szélesebb országkör jelent meg aktív exportkorlátozóként, különösen Afrikában és Közép-Ázsiában. Mianmar adta az újonnan érintett termékek 21,7 százalékát, Sierra Leone 14,2 százalékot, Nigéria pedig 12,8 százalékot. Angola, Kazahsztán, Kirgizisztán és Ruanda szintén jelentős új intézkedéseket vezetett be.
Az OECD azt is kiemeli, hogy az alkalmazott eszközök bár országonként eltérnek, azok logikája sok esetben hasonló: a kitermelő államok nagyobb kontrollt akarnak a stratégiai ásványkincsek felett, miközben saját feldolgozóiparukat próbálják erősíteni. Mianmar például árfüggő exportadókat vezetett be mangánra, nikkelre, ónra, antimonra és ritkaföldfémekre. Sierra Leone titánra, germániumra és mangánra vetett ki új exportterheket, Ruanda pedig több nyers fém exportját elkezdte adóztatni. Nigéria licencekhez kötötte a nióbium-, tantál- és vanádiumexportot, Kazahsztán és Kirgizisztán pedig fémhulladékokra vezetett be exporttilalmat.
A leggyakoribb eszköz továbbra is az exportadó és a licenckötelezettség maradt: 2024-ben az új intézkedések 38 százaléka licencrendszer, 25 százaléka exportadó volt.
Ennél fontosabb fejleménynek tartja az OECD, hogy egyre nagyobb arányban jelennek meg a legsúlyosabb korlátozások: az új intézkedések 24 százaléka teljes exporttilalomként lépett életbe, további 12 százalék pedig exportkvótaként.
A korlátozások ráadásul egyre inkább a nyers, feldolgozatlan ásványokra koncentrálnak, amit jól jelez, hogy a kitermelési szegmensekben közel kétszer gyorsabban nőtt az intézkedések száma, mint a finomított termékeknél.
A kitermelő országok jelentős része helyben akarja tartani a feldolgozást, hogy magasabb hozzáadott értékű iparágakat építsen ki saját gazdaságában. A fémhulladékok és az újrahasznosítható anyagok exportjának korlátozása ugyanezt a logikát követi: az államok stratégiai tartalékként tekintenek ezekre az anyagokra az akkumulátoripar és a körforgásos gazdaság fejlődésével párhuzamosan.
Ezt a belföldi bevételszerzési logikát tükrözi az is, hogy míg a 2010-es évek elején gyakran jelent meg természetvédelmi vagy exportellenőrzési magyarázat, mostanra a költségvetési bevételszerzés vált a legfontosabb deklarált céllá.
2024-ben az új intézkedések több mint 47 százalékánál ez szerepelt elsődleges indokként, emellett továbbra is meghatározó szempont maradt a hazai feldolgozóipar támogatása és a belföldi nyersanyagellátás biztosítása.
Egyre sötétebb a kép a vásárlói oldalon
Jelentős különbségek látszanak a fejlett ipari gazdaságok kitettségében: az Egyesült Királyság kritikusnyersanyag-importjának 22,7 százaléka érkezett exportkorlátozást alkalmazó országból, Dél-Koreánál 21,8, Japánnál pedig 18,4 százalék volt ez az arány.
Az Európai Unió esetébenn az elmúlt években valamelyest mérséklődött a kitettség, főként a beszerzési források diverzifikálása miatt, miközben az európai ipar továbbra is erősen függ a koncentrált külső beszállítóktól.
A következő évek egyik legfontosabb kérdésévé ezért az válik, hogy sikerül-e új kitermelési és feldolgozási kapacitásokat létrehozni a jelenlegi domináns szereplőkön kívül. Az OECD szerint a jelenlegi beruházási dinamika erre egyelőre nem ad megnyugtató választ: több új projekt indult ugyan, de a piac továbbra is erősen koncentrált maradt, miközben a geopolitikai feszültségek újabb bizonytalanságot hoznak a rendszerbe. Csakhogy a keresletnövekedése alapján inkább csak romlani fog a helyzet: az energiarendszerek elektrifikációja, az AI-infrastruktúra bővülése, az adatközpontok gyors növekedése és a védelmi ipari beruházások együtt azt jelentik, hogy a kritikus nyersanyagokért folyó verseny tartós szerkezeti tényezővé vált a világgazdaságban.
Címlapkép forrása: EU
