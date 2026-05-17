Stabilizál az új kormány - Ezzel üzent a pénzügyminiszter

Arról korábban a Portfolio is beszámolt, hogy az új kormány brutális tempóban kezdte meg a döntéshozatalt, amely több ponton érinti a kivérzett idei költségvetést is.
Most a pénzügyi tárca vezetője szedte össze, hogy miközben számtalan szimbolikus és praktikus esemény történt,
rekord rövid idő alatt rekord sok, a stabilitás irányába ható döntés született.
Majd sorolta:
- Magyar Péter hivatalba lépése után azonnal beszámoltatta az ügyvezető kormány tagjait az utolsó pillanatos kötelezettségvállalásokról és beszerzésekről, illetve minden további ilyet megtiltott;
- egyik első intézkedésként kormányhatározat született arról, hogy 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokhoz és 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez pénzügyminiszteri ellenjegyzés szükséges;
- haladéktalanul elindultak és azóta is tartanak a szakértői, miniszteri és miniszterelnöki szintű egyeztetések a hazánknak járó uniós források hazahozataláról;
- folyamatban lévő állami gigaberuházások és a minisztériumok korábbi működésének a teljes átvilágítása kezdődik;
- felülvizsgálják az államot megkárosító, indokolatlan, illetve indokolatlanul magas összegű szerződéseket;
- valós jelentőségük lesz az érdemi szakmai konzultációknak.
Címlapkép: Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Vége a magyar pávatáncnak, de mi jön most?
Matura Tamás elemzése.
Érdekes dolgokra bukkant Magyar Péter egy pincében, rendőrségi ügy lesz ebből is
Videón jelentette be a kormányfő.
Megvan, mikor érkeznek a Tisza-kormány újabb döntései
Élőben tudósítunk.
Bejelentette Gajdos László a miniszterhelyettesét - Nagy múltú politikust hoztak a legnehezebb helyzetekre
Kiderült, mik lesznek a legfontosabb feladatai.
Visszatér a nyár? Erre számíthatunk a jövő héten az időjárástól
Jó hír, ha már elege van az esőből.
Tombol az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozunk fizetés nélkül
Lassan megismerkedik Magyarország a négybetűs kifejezéssel.
Kiderült, mi okozta a kiadós esőt Magyarországon
Rég volt ilyen együttállás.
Egyszer már átléptük a 1,5 fokos felmelegedési küszöböt – De mikor válik ez tartóssá?
A hosszú távú átlagok szerint 2028 körül léphetjük át a 1,5 °C-os szintet.
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?