Stabilizál az új kormány - Ezzel üzent a pénzügyminiszter
Stabilizál az új kormány - Ezzel üzent a pénzügyminiszter

Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere vasárnapi posztjában szedte össze, hogy mi is történt a választások óta. Szerinte több intézkedést is hozott az új kormány, ami a stabilitás irányába hat.
Arról korábban a Portfolio is beszámolt, hogy az új kormány brutális tempóban kezdte meg a döntéshozatalt, amely több ponton érinti a kivérzett idei költségvetést is.

Most a pénzügyi tárca vezetője szedte össze, hogy miközben számtalan szimbolikus és praktikus esemény történt,

rekord rövid idő alatt rekord sok, a stabilitás irányába ható döntés született.

Majd sorolta:

  • Magyar Péter hivatalba lépése után azonnal beszámoltatta az ügyvezető kormány tagjait az utolsó pillanatos kötelezettségvállalásokról és beszerzésekről, illetve minden további ilyet megtiltott;
  • egyik első intézkedésként kormányhatározat született arról, hogy 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokhoz és 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez pénzügyminiszteri ellenjegyzés szükséges;
  • haladéktalanul elindultak és azóta is tartanak a szakértői, miniszteri és miniszterelnöki szintű egyeztetések a hazánknak járó uniós források hazahozataláról;
  • folyamatban lévő állami gigaberuházások és a minisztériumok korábbi működésének a teljes átvilágítása kezdődik;
  • felülvizsgálják az államot megkárosító, indokolatlan, illetve indokolatlanul magas összegű szerződéseket;
  • valós jelentőségük lesz az érdemi szakmai konzultációknak.
kármán andrás tisza pénzügyminiszter
Kármán András pénzügyminiszter (j) a Tisza-kormány első, kihelyezett ülésére érkezik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép: Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

