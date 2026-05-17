Trump kegyeit keresi a brazil elnök
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szerint a Donald Trumppal ápolt személyes kapcsolata segíthet új amerikai befektetéseket vonzani Brazíliába. Emellett megelőzheti a további vámok és szankciók bevezetését, valamint garantálhatja a brazil demokrácia tiszteletben tartását.

Lula a Washington Postnak adott, vasárnap megjelent interjújában hangsúlyozta, hogy a politikai nézeteltérések nem befolyásolják az államfői szintű kapcsolatokat.

Trump tudja, hogy ellenzem az Irán elleni háborút, és nem értek egyet a venezuelai beavatkozással. Emellett elítélem a Palesztinában zajló népirtást

– fogalmazott a brazil vezető.

Az elnök ugyanakkor egyértelművé tette az elvárásait is. Azt szeretné, hogy Washington tisztelettel kezelje Brazíliát, és ismerje el, hogy ő egy demokratikusan megválasztott államfő. Lula ezzel lényegében azt jelezte, hogy a két ország viszonyában a pragmatikus gazdasági együttműködést a politikai véleménykülönbségek fölé kívánja helyezni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

