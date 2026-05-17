Vészjósló figyelmeztetés jött: fogynak az olajtartalékok, világméretű összeomlás fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint a válságintézkedéseket bevezető országok száma március vége óta 55-ről 76-ra emelkedett - közölte a Financial Times. A kormányok egyre határozottabban lépnek. A kereskedők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy az olajárak ismét meredeken emelkedhetnek, ha a Hormuzi-szoroson keresztül nem sikerül hamarosan több kőolajat exportálni az Öbölből. Paul Diggle, az Aberdeen alapkezelő vezető közgazdásza a lapnak azt mondta:
csapata már azt a forgatókönyvet is vizsgálja, amelyben a Brent nyersolaj hordónkénti ára 180 dollárra ugrik.
Ez vágtató inflációt és recessziót okozna számos európai és ázsiai országban.
Az IEA számításai szerint március és június között a globális olajfogyasztás napi mintegy hatmillió hordóval haladja meg a kitermelést. Egyes elemzők szerint ez a hiány akár a napi nyolc-kilencmillió hordót is elérheti. A különbözetet a kereskedők a szárazföldi és tengeri készletek lemerítésével, a kormányok pedig a stratégiai tartalékok felszabadításával próbálják fedezni.
Jelenleg naponta több mint kétmillió hordónyi vészkészlet áramlik a rendszerbe, ám ezek a felszabadítási programok többnyire júliusban kifutnak. A háború kezdete óta a globális készletek közel 380 millió hordóval csökkentek, nem számítva az Öbölben rekedt, hozzáférhetetlen mennyiséget.
Ausztrália tízmilliárd dollárt szánt üzemanyag- és műtrágyakészleteinek feltöltésére. Franciaország eközben a gazdaságvédelmi intézkedések "léptékének és hatókörének megváltoztatását" jelentette be. India arra kérte állampolgárait, hogy ne vásároljanak aranyat és ne utazzanak külföldre, ezzel is védve az ország devizatartalékait. Pakisztán, Srí Lanka és a Fülöp-szigetek átmenetileg négynapos munkahétre tért át - sorolta az FT cikke. Az IEA szerint ezek a lépések a 2022-es, az Ukrajna elleni orosz inváziót követő energiaválságot idézik.
A témában a napokban több elemzést is közöltünk, amelyek azt járták körül, hogy ez a helyzet mivel járhat a piacokra nézve:
A JPMorgan becslése szerint az OECD-országok készletei június elejére megközelíthetik a "működési stresszküszöböt". A legtöbb fejlett gazdaságban a válság elsősorban az árak további emelkedésében, nem pedig tényleges áruhiányban fog megmutatkozni. A Brent nyersolaj ára jelenleg valamivel 105 dollár felett áll hordónként. Paul Horsnell, az Oxfordi Energiatanulmányok Intézetének szakértője szerint ez a szint még nem elég magas a kereslet érdemi visszafogásához. A legközvetlenebb zavarokat a petrolkémiai ipar és a légi közlekedés szenvedi el. A finomítók a magas nyersolajárak és a megugró fuvardíjak miatt vonakodnak vásárolni. Inkább a meglévő készleteiket élik fel, abban bízva, hogy a konfliktus viszonylag hamar véget ér.
Az EU közlekedési biztosa, Aposztolosz Dzidzikosztasz egy athéni konferencián figyelmeztetett: ha a közel-keleti konfliktus nem ér véget a következő hetekben, és a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra,
világméretű recesszió is bekövetkezhet.
A Morgan Stanley elemzői egyelőre a globális növekedés fennmaradásával számolnak, amit az amerikai mesterségesintelligencia-beruházási hullám és az erős fogyasztás fűt. Egy úgynevezett eszkalációs forgatókönyv esetén azonban – ahol az olajár 150 dollár fölé szökik – a fizikai hiány, az ellátási láncok zavara és a recesszió is valós lehetőséggé válik.
Címlapkép: Az Unitank német olajipari logisztikai vállalat raktártelepének kőolajtartályai a németországi Raunheimban 2026. április 7-én. Forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek
