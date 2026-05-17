Vészjósló figyelmeztetés jött: fogynak az olajtartalékok, világméretű összeomlás fenyeget

Közel nyolcvan ország vezetett már be vészintézkedéseket a gazdasága védelmében, miközben az iráni háború okozta energiaválság új, veszélyesebb szakaszába lépett. A Hormuzi-szoros blokádja miatt rekedt kőolajkészletek sorsa határozhatja meg, hogy a világgazdaság elkerüli-e a recessziót.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint a válságintézkedéseket bevezető országok száma március vége óta 55-ről 76-ra emelkedett - közölte a Financial Times. A kormányok egyre határozottabban lépnek. A kereskedők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy az olajárak ismét meredeken emelkedhetnek, ha a Hormuzi-szoroson keresztül nem sikerül hamarosan több kőolajat exportálni az Öbölből. Paul Diggle, az Aberdeen alapkezelő vezető közgazdásza a lapnak azt mondta:

csapata már azt a forgatókönyvet is vizsgálja, amelyben a Brent nyersolaj hordónkénti ára 180 dollárra ugrik.

Ez vágtató inflációt és recessziót okozna számos európai és ázsiai országban.

Az IEA számításai szerint március és június között a globális olajfogyasztás napi mintegy hatmillió hordóval haladja meg a kitermelést. Egyes elemzők szerint ez a hiány akár a napi nyolc-kilencmillió hordót is elérheti. A különbözetet a kereskedők a szárazföldi és tengeri készletek lemerítésével, a kormányok pedig a stratégiai tartalékok felszabadításával próbálják fedezni.

Jelenleg naponta több mint kétmillió hordónyi vészkészlet áramlik a rendszerbe, ám ezek a felszabadítási programok többnyire júliusban kifutnak. A háború kezdete óta a globális készletek közel 380 millió hordóval csökkentek, nem számítva az Öbölben rekedt, hozzáférhetetlen mennyiséget.

Ausztrália tízmilliárd dollárt szánt üzemanyag- és műtrágyakészleteinek feltöltésére. Franciaország eközben a gazdaságvédelmi intézkedések "léptékének és hatókörének megváltoztatását" jelentette be. India arra kérte állampolgárait, hogy ne vásároljanak aranyat és ne utazzanak külföldre, ezzel is védve az ország devizatartalékait. Pakisztán, Srí Lanka és a Fülöp-szigetek átmenetileg négynapos munkahétre tért át - sorolta az FT cikke. Az IEA szerint ezek a lépések a 2022-es, az Ukrajna elleni orosz inváziót követő energiaválságot idézik.

Olajszállító tartályhajó a Rajna folyón, a németországi Speyerben 2026. április 14-én. Az előző nap a német kormány literenként 17 centtel csökkentette a dízel és a benzin energiadóját két hónapra, mert az iráni konfliktus miatt jelentősen drágult a kőolaj. Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

A JPMorgan becslése szerint az OECD-országok készletei június elejére megközelíthetik a "működési stresszküszöböt". A legtöbb fejlett gazdaságban a válság elsősorban az árak további emelkedésében, nem pedig tényleges áruhiányban fog megmutatkozni. A Brent nyersolaj ára jelenleg valamivel 105 dollár felett áll hordónként. Paul Horsnell, az Oxfordi Energiatanulmányok Intézetének szakértője szerint ez a szint még nem elég magas a kereslet érdemi visszafogásához. A legközvetlenebb zavarokat a petrolkémiai ipar és a légi közlekedés szenvedi el. A finomítók a magas nyersolajárak és a megugró fuvardíjak miatt vonakodnak vásárolni. Inkább a meglévő készleteiket élik fel, abban bízva, hogy a konfliktus viszonylag hamar véget ér.

Az EU közlekedési biztosa, Aposztolosz Dzidzikosztasz egy athéni konferencián figyelmeztetett: ha a közel-keleti konfliktus nem ér véget a következő hetekben, és a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra,

világméretű recesszió is bekövetkezhet.

Az ólommentes benzin (fent) és a gázolaj árát feltüntető elektronikus tábla egy johannesburgi benzinkúton 2026. május 6-án, a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú, március elején lezárt Hormuzi-szoros elhúzódó blokádja idején. A lakossági üzemanyag literenkénti ára az afrikai ország történetében először haladja meg a 30 randot (563 forint). Fotó: MTI/EPA/Kim Ludbrook

A Morgan Stanley elemzői egyelőre a globális növekedés fennmaradásával számolnak, amit az amerikai mesterségesintelligencia-beruházási hullám és az erős fogyasztás fűt. Egy úgynevezett eszkalációs forgatókönyv esetén azonban – ahol az olajár 150 dollár fölé szökik – a fizikai hiány, az ellátási láncok zavara és a recesszió is valós lehetőséggé válik.

Tartályhajók horgonyoznak a Lavera olajfinomítónál, a dél-franciaországi Martigues teherkikötőjében 2026. május 11-én. Az északi-tengeri Brent-olaj hordónkénti ára 103 dollár fölé emelkedett az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdetén, március elején lezárt Hormuzi-szoros elhúzódó blokádja miatt. Az Iránnal délről határos tengerszoros a nemzetközi kőolaj- és földgázszállítmányok egyik kulcsfontosságú útvonala. Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Címlapkép: Az Unitank német olajipari logisztikai vállalat raktártelepének kőolajtartályai a németországi Raunheimban 2026. április 7-én. Forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek