A kikiáltási árat duplázva 150 millió forintért vitték el Vaszary János festményét

Ha nem is született életműrekord, csillagászati magasságokban ütötték le Virág Judit aukcióján Vaszary János vásznát, a ragyogó színű trieszti látképre megduplázták a licitálók a kikiáltási árat, a kalapács 150 millió forintnál koppant.

Rég látott jó hangulatban zajlott le a Virág Judit Galéria vasárnapi árverése. A felkínált válogatás messze túlteljesítette a vártat, a többmilliós főművek között jónéhány kelt el az indulóár többszöröséért, az anyag mintegy 90 százaléka vevőt talált, a visszamaradtak többsége az alacsonyabb árkategóriához tartozott.

Ahogy az a galériánál általában megszokott, egy Zsolnay tárggyal indította a rendezvényt a kikiáltó, Virág Judit lánya, Kelen Anna, aki a Covid után vette át a kalapácsot. A tömeg talán kisebb volt, mint a hajdani fénykorban, de mint Virág Judit elmondta, megváltoztak a szokások, a telefon és az online alku uralkodik a terepen, ezúttal már-már kezelhetetlen mennyiségű licit volt ebben a formában.

Az elsőnek 4 millió forintért felkínált 1899-ben készült Zsolnay virágedény mindjárt megadta az alaphangot, heves alku után 8 milliónál koppant a kalapács. A következő edény 1,2 millióért, majd a harmadik tétel, még mindig Zsolnay, egy díszes váza 1 millió forintért talált vevőt. A rendezvény későbbi szakaszában igazi kuriózumok is előkerültek, egy szecessziós díszítésű kulacs 1900-ból 2,4 milliós kikiáltási árról 8 millió forintért kelt el, de a legnagyobb durranást az 1904-ben Apáti Abt Sándor tervei alapján készült Virágedény okozta, 7,5 millió forintról indulva, igazán heves alkuval 26 millió forintig lendítették a végső árat.